A DVTK megszerezte Colley-t a Puskás Akadémiától – hivatalos

„Lamin Colley-t nem kell bemutatni, mindenki tisztában van a képességeivel, hiszen évek óta a liga egyik legjobb csatára. Ezen kívül motiváltságával győzött meg minket, amikor a vezetőedzővel közösen beszéltünk vele. Örülök, hogy végül minket választott, mert több helyre is hívták – osztotta meg Kovács Zoltán, a DVTK sportigazgatója. – Biztos vagyok benne, hogy hamar be fog illeszkedni, és erőssége lesz a csapatnak. Köszönjük a Puskás Akadémia korrekt hozzáállását az üzlethez, mert Elton Acolatse távozása után szükségünk volt egy azonnal bevethető támadóra. És még nem zártuk le az átigazolási időszakot.”

„Nagyon boldoggá tesz, hogy tavasszal Diósgyőrben futballozhatok – mondta Lamin Colley. – Játszottam már néhányszor Diósgyőrben, ez egy fantasztikus hely a stadion és a szurkolók miatt, valamint tetszik a csapat játékstílusa is. Azért jöttem, hogy hasznos tagja legyek a csapatnak, kivegyem a részem a munkából, és végső soron segítsek az előrelépésben. Bízom benne, hogy ez sikerül, és feljebb tudunk araszolni a tabellán. Izgatottan várom a bajnoki rajtot, készen állok már a vasárnapi mérkőzésre is.”

Mint a DVTK írta, a 32 éves gambiai támadó megfelelt minden ilyenkor szokásos orvosi vizsgálaton, majd aláírta a szerződését, pénteken pedig már új társaival edz.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: Lirim Kastrati (koszovói, szabadon igazolható, legutóbb Widzew Lódz – Lengyelország)

Kölcsönbe érkezők: Lamin Colley (Puskás Akadémia), Pető Milán (Paksi FC), Varga Zétény (Ferencvárosi TC, legutóbb kölcsönben Soroksár)

Kölcsönből visszatértek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Peter Ambrose (nigériai, Aberdeen – Skócia)

Távozók: Elton Acolatse (holland-ghánai, Ferencváros)

Kölcsönbe távozók: Jurek Gábor (MTK)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Babós Levente (Újpest FC), Mucsányi Miron (Újpest FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Gera Dániel (Perszepolisz FC – Irán)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL

Érkezők: Magyar Zsolt (Aqvital FC Csákvár)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:

Kiszemeltek: –

Távozók: Patrizio Stronati (cseh, Újpest FC)

Kölcsönbe távozók: Lamin Colley (Diósgyőri VTK)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Nagy Zoárd (érdeklődik iránta: FK Csíkszereda – Románia)