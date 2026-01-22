Nemzeti Sportrádió

A DVTK megszerezte Colley-t a Puskás Akadémiától – hivatalos

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2026.01.22. 18:17
null
Kovács Zoltán és Lamin Colley (Fotó: dvtk.eu)
Címkék
DVTK NB I Puskás Akadémia Lamin Colley Diósgyőr magyar átigazolás
Lapunk értesülése igaznak bizonyult, a labdarúgó NB I-ben szereplő DVTK kölcsönvette a tavaszi szezonra Lamin Colley-t a Puskás Akadémiától.

A kölcsönszerződés létrejöttéről a DVTK és a Puskás Akadémia is beszámolt a honlapján; arról egyik klub sem írt, hogy a diósgyőrieknek opciós joguk is lenne.

Labdarúgó NB I
Tegnap, 13:38

Több csatárt is vinnének a Puskás Akadémiától, egyikükről egyezség született – NS-infó

A magyar válogatott Lukács Dániel, a gambiai Lamin Colley és a korábbi NB II-es gólkirály, Nagy Zoárd is klubot válthat.

„Lamin Colley-t nem kell bemutatni, mindenki tisztában van a képességeivel, hiszen évek óta a liga egyik legjobb csatára. Ezen kívül motiváltságával győzött meg minket, amikor a vezetőedzővel közösen beszéltünk vele. Örülök, hogy végül minket választott, mert több helyre is hívták – osztotta meg Kovács Zoltán, a DVTK sportigazgatója. – Biztos vagyok benne, hogy hamar be fog illeszkedni, és erőssége lesz a csapatnak. Köszönjük a Puskás Akadémia korrekt hozzáállását az üzlethez, mert Elton Acolatse távozása után szükségünk volt egy azonnal bevethető támadóra. És még nem zártuk le az átigazolási időszakot.”

„Nagyon boldoggá tesz, hogy tavasszal Diósgyőrben futballozhatok – mondta Lamin Colley. – Játszottam már néhányszor Diósgyőrben, ez egy fantasztikus hely a stadion és a szurkolók miatt, valamint tetszik a csapat játékstílusa is. Azért jöttem, hogy hasznos tagja legyek a csapatnak, kivegyem a részem a munkából, és végső soron segítsek az előrelépésben. Bízom benne, hogy ez sikerül, és feljebb tudunk araszolni a tabellán. Izgatottan várom a bajnoki rajtot, készen állok már a vasárnapi mérkőzésre is.”

Mint a DVTK írta, a 32 éves gambiai támadó megfelelt minden ilyenkor szokásos orvosi vizsgálaton, majd aláírta a szerződését, pénteken pedig már új társaival edz.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL
Érkezők: Lirim Kastrati (koszovói, szabadon igazolható, legutóbb Widzew Lódz – Lengyelország)
Kölcsönbe érkezők: Lamin Colley (Puskás Akadémia), Pető Milán (Paksi FC), Varga Zétény (Ferencvárosi TC, legutóbb kölcsönben Soroksár)
Kölcsönből visszatértek:  –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Peter Ambrose (nigériai, Aberdeen – Skócia)
Távozók: Elton Acolatse (holland-ghánai, Ferencváros)
Kölcsönbe távozók: Jurek Gábor (MTK)
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Babós Levente (Újpest FC), Mucsányi Miron (Újpest FC)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Gera Dániel (Perszepolisz FC – Irán)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL
Érkezők: Magyar Zsolt (Aqvital FC Csákvár)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérők: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: 
Kiszemeltek: –
Távozók: Patrizio Stronati (cseh, Újpest FC)
Kölcsönbe távozók: Lamin Colley (Diósgyőri VTK)
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Nagy Zoárd (érdeklődik iránta: FK Csíkszereda – Románia)

 

DVTK NB I Puskás Akadémia Lamin Colley Diósgyőr magyar átigazolás
Legfrissebb hírek

Új korszak kezdődhet Debrecenben, kulcsjátékos vált ki a Kisvárdából

Labdarúgó NB I
2 órája

Berecz Zsombor: Földöntúli bravúr lenne a bennmaradás, de…

Labdarúgó NB I
5 órája

Magyar bajnok és kupagyőztes játékost szerződtetett az NB III-as Kaposvár

Labdarúgó NB II
7 órája

A katalánok megállapodtak az ETO FC ukrán támadójának szerződtetéséről – sajtóhír

Labdarúgó NB I
7 órája

Nuno Campos: Sokan felfigyeltek arra, ami a ZTE-nél történik

Labdarúgó NB I
8 órája

Szerződést bontott horvát védőjével a Kisvárda – hivatalos

Labdarúgó NB I
8 órája

Ajkáról igazolt fiatal hátvédet a ZTE FC – hivatalos

Labdarúgó NB II
8 órája

DVTK-vereség Franciaországban a női kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
23 órája
Ezek is érdekelhetik