A DVTK megegyezett a csatárról, napokon belül érkezhet

A Nemzeti Sport értesülései szerint Peter Ambrose a nyárig kölcsönbe érkezik Diósgyőrbe a skót Aberdeentől, amelynél 23 tétmeccsen két gólt szerzett, mióta 2024-ben távozott Újpestről.

A klubok már megegyeztek, és csak azért nem érkezett meg eddig Magyarországra a csatár, mert nem kapta meg az utazáshoz szükséges vízumengedélyét. Úgy értesültünk azonban, hogy a napokban ez az akadály elhárul, így legkésőbb jövő héten csatlakozhat Vladimir Radenkovics csapatához a támadó, aki Újpesten 48 tétmeccsen 11 gólt szerzett 2022 novembere és 2024 júliusa között.

A DVTK-val kapcsolatos hírünk volt szerdán, hogy a csapat védője, Tamás Márk iránt Németországból érdeklődnek, és a boon.hu meg is nevezett két harmadosztályú klubot, a Rot-Weiss Essent és az Energie Cottbust, melyek szerződtetnék a játékost. Úgy tudjuk, a védő németországi közvetítőjét keresték meg, ajánlatot is tettek neki, de a DVTK hivatalos ajánlatot nem kapott, és jelenleg nincs is szó arról, hogy elengednék a 32 éves belső védőt, mert jelenleg többen is hiányoznak a posztján (Kecskés Ákos és Marco Lund sem bevethető).