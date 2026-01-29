A DVTK megegyezett a csatárról, napokon belül érkezhet
A Nemzeti Sport értesülései szerint Peter Ambrose a nyárig kölcsönbe érkezik Diósgyőrbe a skót Aberdeentől, amelynél 23 tétmeccsen két gólt szerzett, mióta 2024-ben távozott Újpestről.
A klubok már megegyeztek, és csak azért nem érkezett meg eddig Magyarországra a csatár, mert nem kapta meg az utazáshoz szükséges vízumengedélyét. Úgy értesültünk azonban, hogy a napokban ez az akadály elhárul, így legkésőbb jövő héten csatlakozhat Vladimir Radenkovics csapatához a támadó, aki Újpesten 48 tétmeccsen 11 gólt szerzett 2022 novembere és 2024 júliusa között.
A DVTK-val kapcsolatos hírünk volt szerdán, hogy a csapat védője, Tamás Márk iránt Németországból érdeklődnek, és a boon.hu meg is nevezett két harmadosztályú klubot, a Rot-Weiss Essent és az Energie Cottbust, melyek szerződtetnék a játékost. Úgy tudjuk, a védő németországi közvetítőjét keresték meg, ajánlatot is tettek neki, de a DVTK hivatalos ajánlatot nem kapott, és jelenleg nincs is szó arról, hogy elengednék a 32 éves belső védőt, mert jelenleg többen is hiányoznak a posztján (Kecskés Ákos és Marco Lund sem bevethető).
Külföldről érdeklődnek a DVTK védője iránt
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL
Érkezők: Lirim Kastrati (koszovói, szabadon igazolható, legutóbb Widzew Lódz – Lengyelország)
Kölcsönbe érkezők: Lamin Colley (gambiai, Puskás Akadémia FC), Pető Milán (Paksi FC), Varga Zétény (Ferencvárosi TC, az ősszel kooperációs kölcsönben: Soroksár SC)
Kölcsönből visszatértek: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Peter Ambrose (nigériai, Aberdeen FC – Skócia)
Távozók: Elton Acolatse (holland-ghánai, Ferencvárosi TC), Gera Dániel (Perszepolisz FC – Irán)
Kölcsönbe távozók: Jurek Gábor (MTK Budapest)
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Babós Levente (Újpest FC, onnan kölcsönbe BVSC), Mucsányi Miron (Újpest FC)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –