Külföldről érdeklődnek a DVTK védője iránt

Tamás Márk nem először futballozhat külföldön: a Diósgyőri VTK 32 éves belső védője pályafutása során szerepelt már a lengyel Slask Wroclawban, a romániai Sepsi OFK-ban, valamint az azeri Neftciben. Lapunk úgy tudja, az egyszeres válogatott középhátvédért Németországból érkezett ajánlat, továbbá a görög élvonalból is érdeklődnek iránta.

A klubváltásához azonban a kérőnek meg kell egyeznie a DVTK-val is – kérdés, a diósgyőriek vezérkara milyen feltételek mellett válna meg a rutinos védőtől. Tamás Márk az idényben 11 mérkőzésen játszott az NB I-ben, egyszer pedig a Mol Magyar Kupában is pályára lépett.