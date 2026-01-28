Külföldről érdeklődnek a DVTK védője iránt
Értesülésünk szerint Tamás Márkért ajánlat érkezett Németországból a Diósgyőri VTK-hoz, emellett Görögországból érdeklődnek a középhátvéd iránt.
Tamás Márk nem először futballozhat külföldön: a Diósgyőri VTK 32 éves belső védője pályafutása során szerepelt már a lengyel Slask Wroclawban, a romániai Sepsi OFK-ban, valamint az azeri Neftciben. Lapunk úgy tudja, az egyszeres válogatott középhátvédért Németországból érkezett ajánlat, továbbá a görög élvonalból is érdeklődnek iránta.
A klubváltásához azonban a kérőnek meg kell egyeznie a DVTK-val is – kérdés, a diósgyőriek vezérkara milyen feltételek mellett válna meg a rutinos védőtől. Tamás Márk az idényben 11 mérkőzésen játszott az NB I-ben, egyszer pedig a Mol Magyar Kupában is pályára lépett.
