Imre Bence: Elvárjuk magunktól, hogy megverjük a szerbeket, ha ők jönnek a vb-selejtezőben

A tizedik helyet hozó férfi kézilabda Európa-bajnokságon csak nüanszokon múlott, hogy a magyar válogatott előkelőbb pozícióban végezzen. A mieink a lengyelek és az olaszok legyőzése után az öt középdöntős ellenfelükkel szemben kivétel nélkül szoros meccset játszottak, két döntetlen mellett egy, két és három gólos vereség volt még az eredménysor része.

„Nem élem meg csalódásként az Eb-t, bár a célkitűzés a legjobb nyolcba jutás volt, azaz, hogy jussunk tovább a csoportból, majd gyűjtsünk pontokat a középdöntőben. Ez sikerült is, de kevesebbet mint gondoltuk – mondta a Magyar Kézilabda-szövetség KéziKedd nevű sajtóeseményén Ilyés Ferenc, a szervezet elnöke. – Az Eb-k kiszámíthatatlanok, egy-egy plusz gól a helyezésünkben is megmutatkozhatott volna. Jó volt látni a fiatal játékosok szerepvállalását, a jövőre nézve ez az átalakulás is egyre jobban megvalósul.”

A hazai szövetség első embere kiemelte, hogy amikor az 1–8. helyet kitűzték a csapat elé, még úgy kalkuláltak, hogy Bánhidi Bence is a csapat tagja lesz. A csapatkapitány azonban sérülés miatt nem tudta vállalni a játékot, így az elmúlt időszakhoz képest Mikler Roland, Lékai Máté és Ancsin Gábor után újabb rutinos ember esett ki a számításból.

„Fiatal játékosok sorával mentünk ki az Eb-re. Ha azt nézzük, hogy milyen csapatok végeztek előttünk és közvetlenül mögöttünk, az irány jó, Chema Rodríguez és a játékosok között a kémia és a csapategység adott. Még vannak hibáink, de ezeket idővel kezelni tudjuk majd. A válogatott hozzáállása és teljesítménye kapcsán csak a pozitívumok jutnak eszembe” – ezt már Nagy László, az MKSZ elnökségi tagja mondta.

A korábbi 209-szeres magyar válogatott jobbátlövő a mieink vereségeinek az okát nem a fizikai részben látja, ami mindenképp előrelépés. A norvég Tord Ellingsen erőnléti edző munkája nemzetközi szintű, a játékosok bíznak benne, van, aki saját maga kér egyéni edzésprogramot tőle. Szintén sokat segít fizikailag felvenni a versenyt az élmezőnnyel, hogy a Bundesliga-játékosoknak is egyre hasznosabb a világ legerősebb bajnokságában szerepelni.

Utóbbi kategóriába tartozott az elmúlt másfél és a következő fél évben Imre Bence is, aki az Eb-re a THW Kiel jobbszélsőjeként érkezett meg és szerepelt fantasztikusan: 46 góljával a góllövőlista 7. helyén végzett, posztján a mezőny legeredményesebbje volt.

(Fotó: Árvai Károly)

„A legfrissebb és legrosszabb élmény, hogy a tv-ből kellett nézni a mindent eldöntő hétvégét – mondta a nyártól már a One Veszprém HC-t erősítő Imre Bence. – Talán a keretünk erőssége alapján jelenleg nem tartozunk a legjobb négy válogatott közé, de ahogyan küzdünk az országért, megérdemelnénk, hogy végre elődöntőt vagy legalább az ötödik helyért játszhassunk. A tizedik hely lehet, hogy reális, de mi nem ezért megyünk ki egy-egy tornára, sokkal előrébb szeretnénk jutni!”

Szóba került a svédek elleni meccs utolsó része is, amelyben a mieink nem kaptak meg egy, a teljes nemzetközi közvélemény által jogosnak tűnő hétméterest, így 32–32 lett a találkozó vége. A 23 éves játékos nem szeretett volna a bírókról beszélni, hisz benne, hogy ezeket az eseteket a sors egyszer visszaadja nekik.

„Azon leszünk, hogy ott legyünk a vb-n, ez nehéz lesz, de elvárás magunkkal szemben, hogy Szerbiát megverjük a selejtezőn!” – tekintett előre a májusi vb-selejtezős párharcra. Szerbia, mint ellenfél, még nem száz százalék, ahhoz déli szomszédunknak előbb Litvánián túl kell jutniuk a kvalifikáció eggyel korábbi szakaszában. Ám látva a szerbek Eb-szereplését – benne a németek elleni bravúrgyőzelemmel –, mindenki rájuk számít ellenfélként.