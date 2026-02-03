Aláírások az általános fegyvernyugvásért a milánói-cortinai téli olimpián

Az átlátszó üvegfalnak kinéző alkotáson a sportolók bármelyike aláírást hagyhat, ezzel jelezve, hogy támogatja az ötkarikás játékok idejére meghirdetett egyetemes békefelhívást. A mű a falu azon részén található, ahol a sportolók kommunikálhatnak, többek között az újságírókkal is.

Az elsők között helyezte el szignóját Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ötkarikás aranyérmes úszóból lett elnöke, s az aláírók között van mások mellett a világbajnok és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes spanyol kosárlabdázó, Pau Gasol is.

