Nemzeti Sportrádió

Aláírások az általános fegyvernyugvásért a milánói-cortinai téli olimpián

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2026.02.03. 13:31
null
Giovanni Malago, az Olasz Olimpiai Bizottság elnöke és Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia olimpia Milánó-Cortina 2026 Kirsty Coventry Pau Gasol
Az olimpiai fegyverszünet gondolatának szentelt obeliszket avattak a milánói sportolói faluban.

Az átlátszó üvegfalnak kinéző alkotáson a sportolók bármelyike aláírást hagyhat, ezzel jelezve, hogy támogatja az ötkarikás játékok idejére meghirdetett egyetemes békefelhívást. A mű a falu azon részén található, ahol a sportolók kommunikálhatnak, többek között az újságírókkal is.

Az elsők között helyezte el szignóját Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ötkarikás aranyérmes úszóból lett elnöke, s az aláírók között van mások mellett a világbajnok és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes spanyol kosárlabdázó, Pau Gasol is.
 

 

téli olimpia olimpia Milánó-Cortina 2026 Kirsty Coventry Pau Gasol
Legfrissebb hírek

NOB: nincs menetrendje az orosz sportot sújtó szankciók feloldásának

Téli sportok
4 órája

Milánó 2026: egyet fizet, kettőt kap akció a megnyitó előtti versenyekre

Téli sportok
5 órája

Megvalósulhat-e még Lindsey Vonn tündérmeséje?

Téli sportok
6 órája

Milánó 2026: visszalépett a kanadai műkorcsolyapáros

Téli sportok
17 órája

Milánó 2026: hat magyar sportoló már a helyszínen készül

Téli sportok
19 órája

Milánó 2026: veszélybe került Leon Draisaitl olimpiai részvétele

Jégkorong
19 órája

Milánó 2026: olasz sílövő bukott meg a doppingvizsgálaton

Téli sportok
20 órája

A nagyon könnyűektől a nagyon nehezekig – 10 kérdés a téli olimpiák történetéből

Téli sportok
Tegnap, 15:04
Ezek is érdekelhetik