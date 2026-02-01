Nemzeti Sportrádió

„A Dárdai Pállal folytatott megbeszélések motiváltak” – az Újpest a honlapján is bejelentette Maiert

2026.02.01. 16:26
Arne Maier Újpesten folytatja a pályafutását (Fotó: ujpestfc.hu)
Az Újpest FC vasárnap a hivatalos oldalán is bejelentette német szerzeményét, az Augsburgtól érkezett középpályást, Arne Maiert, aki nyilatkozott is az ujpestfc.hu-nak.

Szombaton kora délután írtunk arról először, hogy a 27 éves német középpályás, Arne Maier Dárdai Pál sportigazgató hívására az Augsburgtól az Újpest FC-hez szerződhet, és a lila-fehérek szombaton, a Puskás Akadémia elleni, 1–0-ra elveszített bajnoki meccs szünetében már be is mutatták őt a szurkolóknak. A klub a hivatalos honlapján vasárnap jelentette be Maier szerződtetését, aki nyilatkozott is az ujpestfc.hu-nak az átigazolása hátteréről.

 „Számomra egyértelmű volt, hogy új kihívást szeretnék vállalni a karrieremben, és rendkívül motivált vagyok, hogy ezt itt, Budapesten tehetem meg. Az Újpest FC hihetetlenül ambiciózus és nagy célokat tűzött ki maga elé a jövőre nézve. Minden tapasztalatommal és erősségemmel segíteni szeretnék a Klubnak elérni ezeket a célokat, és döntő tényező szeretnék lenni ebben. A vezetőkkel, köztük Dárdai Pállal folytatott megbeszélések motiválóak és bizalomgerjesztőek voltak, a teljesítményemmel szeretném meghálálni a belém vetett bizalmat" – fogalmazott Maier. 

„Arne Maier a Hertha BSC nevelése, évekig dolgozott együtt Dárdai Pállal, akinek hathatós közreműködésével sikerült megszereznünk a német középpályást – írja az új szerzemény kapcsán az ujpestfc.hu. – A 27 éves játékos csaknem 200 Bundesliga-mérkőzéssel a háta mögött érkezik a negyedik kerületbe, emellett U21-es Európa-bajnoknak mondhatja magát. Az Augsburg eddigi tízese 186 centiméter magas, kiváló fizikummal és magas játékintelligenciával rendelkezik, a középpálya motorja lehet.”

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL
Érkezők: Bodnár Gergő (Zalaegerszegi TE FC), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Zalaegerszegi TE FC), Arne Maier (német, FC Augsburg – Németország), Patrizio Stronati (cseh, Puskás Akadémia FC)
Kölcsönbe érkezők: Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország), Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli – Egyiptom)
Kölcsönből visszatérők: Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK) 
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: 
Távozók: André Duarte* (portugál, egyoldalú szerződésbontás után FCSB – Románia), George Ganea (román, FC ASA – Románia, Marosvásárhely, szabadon igazolhatóként), Tajti Mátyás (FK Csíkszereda? – Románia)
Kölcsönbe távozók: Babós Levente (diósgyőri kölcsön után BVSC), Geiger Bálint (Videoton FC Fehérvár), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország)
Kölcsönből visszatért klubjához:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Iuri Medeiros (portugál) 

