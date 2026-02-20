Orbán Viktor a friss Nemzeti Sportot helyezte el a reptéri időkapszulában – fotó
Pénteken ünnepélyes keretek között letették a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér hármas termináljának alapkövét. Orbán Viktor miniszterelnök lapunk mai példányát helyezte el az időkapszulában.
Történelmi léptékű fejlesztés indul a reptér életében, pénteken már a hármas terminál alapkövét is letették.
Az Index beszámolója szerint az ünnepség végén időkapszulát is elhelyeztek az alapkövön belül, amelybe minden résztvevő szabadon választhatott egy személyes tárgyat.
Orbán Viktor miniszterelnök a friss Nemzeti Sportot tette a kapszulába. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter pedig a levélváltást helyezte el a visszavásárlásról, illetve a tollat, amellyel aláírták az erről szóló szerződést.
