Orbán Viktor a friss Nemzeti Sportot helyezte el a reptéri időkapszulában – fotó

Munkatársunktól Munkatársunktól
2026.02.20. 15:18
Orbán Viktor a friss Nemzeti Sportot helyezte el a reptéri időkapszulában (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
Pénteken ünnepélyes keretek között letették a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér hármas termináljának alapkövét. Orbán Viktor miniszterelnök lapunk mai példányát helyezte el az időkapszulában.

 

Történelmi léptékű fejlesztés indul a reptér életében, pénteken már a hármas terminál alapkövét is letették. 

Az Index beszámolója szerint az ünnepség végén időkapszulát is elhelyeztek az alapkövön belül, amelybe minden résztvevő szabadon választhatott egy személyes tárgyat. 

Orbán Viktor miniszterelnök a friss Nemzeti Sportot tette a kapszulába. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter pedig a levélváltást helyezte el a visszavásárlásról, illetve a tollat, amellyel aláírták az erről szóló szerződést.

 

