Orbán Viktor a friss Nemzeti Sportot helyezte el a reptéri időkapszulában – fotó

Történelmi léptékű fejlesztés indul a reptér életében, pénteken már a hármas terminál alapkövét is letették.

Az Index beszámolója szerint az ünnepség végén időkapszulát is elhelyeztek az alapkövön belül, amelybe minden résztvevő szabadon választhatott egy személyes tárgyat.

Orbán Viktor miniszterelnök a friss Nemzeti Sportot tette a kapszulába. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter pedig a levélváltást helyezte el a visszavásárlásról, illetve a tollat, amellyel aláírták az erről szóló szerződést.