Nemzeti Sportrádió

Világklasszis? – Smahulya Ádám jegyzete

SMAHULYA ÁDÁMSMAHULYA ÁDÁM
2026.02.20. 23:47
Címkék
Liverpool jegyzet Szoboszlai Dominik NS-VÉLEMÉNY NS-vélemény

NÉHÁNY ÉVVEL EZELŐTT, amikor Ausztriában, majd Németországban futballozott, még arról ment a vita, hogy Szoboszlai Dominik megállná-e a helyét egy elit csapatnál. Aztán, amikor Liverpoolba igazolt, az lett a téma, hogy vajon mennyi lehetőséget kap, tud-e élni vele, nem szorul-e a kispadra. Ha a rossz­indulatú, pesszimista véleményformálóknak lett volna igazuk, akkor most legjobb esetben is egy török vagy holland középcsapatban játszana. 

Ehhez képest most már arról szól a disputa, hogy vajon világklasszis-e vagy (még) nem, ő-e a világ jelenlegi legjobb szabadrúgáslövője. Mindkét vélemény szubjektív, akadnak, akik könnyelműbben osztogatják a világklasszis jelzőt, és vannak, aki túl szigorúak. De már önmagában sokatmondó, hogy a téma egyre többször szóba kerül. És nem csak itthon.   

Több mértékadó fórum, a BBC, a The Athletic vagy a The Times is a világ egyik legjobb középpályásaként emlegeti a magyar válogatott futballistát, a madridi As pedig nemrég már arról írt, hogy Trent-Alexander Arnoldhoz hasonlóan előbb-utóbb ő is a Real Madridhoz kerülhet. Lehetne itt hosszasan elemezni a statisztikáit, hogy miben és mennyit fejlődött, számomra azonban a BBC és a The Athletic által közölt cikkben az a legfontosabb üzenet, hogy rengeteget tesz azért, hogy valóban a világ legjobbja legyen. Rendre elsőként ér az edzésre, majd marad, hogy tovább csiszolja az egyébként is kiváló rúgótechnikáját. Ez az, amit sokan nem látnak vagy nem akarnak látni. A méregdrága luxusautót, a sztárstátuszt persze irigylik tőle. A munkát már kevésbé. 

Hat éve beszéltem vele először, amikor még a Salzburg tehetsége volt, és már akkor meglepődtem, mennyire tudatos. Amikor megkérdeztem, mit javasol annak a kisgyereknek, aki úgy szeretné lőni a szabadrúgásokat, mint ő, ezt válaszolta: „Azt, hogy rengeteget gyakoroljon. Sőt, még annál is többet, mert semmi sem hullik az ölünkbe. Ezt a saját példámon tanultam meg. Azt hittem, hogy sokat túlórázom, aztán később rájöttem, hogy az még csak a kezdet volt.”     

És ez nem duma. Azóta is tartja magát ehhez. Mert nem elégszik meg azzal, hogy a Liverpoolban vagy a Premier League-ben futballozik, ott is a legjobb akar lenni. Ezért tart ott, hogy jó néhányan már a világ legjobbjai között emlegetik.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!

 

Liverpool jegyzet Szoboszlai Dominik NS-VÉLEMÉNY NS-vélemény
Legfrissebb hírek

Kerkez Milos volt a meglepetésvendég egy liverpooli iskolában – videó

Légiósok
16 órája

Eljön-e a kikelet? – Deák Zsigmond jegyzete

Európa-liga
2026.02.19. 23:45

Virgil Van Dijk el tudja képzelni Szoboszlai Dominikot utódjaként

Angol labdarúgás
2026.02.19. 12:35

Meg kell találnom Szoboszlai számára a legjobb posztot – Arne Slot

Angol labdarúgás
2026.02.19. 12:21

Farkaskaland Razgradban – Malonyai Péter jegyzete

Európa-liga
2026.02.18. 23:31

NS-jótékonyság: Szoboszlai-, Varga- és Kovács-mezre is lehet licitálni

Egyéb egyéni
2026.02.18. 08:32

Piros-fehér-zöld a zászló – Kovács Erika jegyzete

Téli olimpia 2026
2026.02.17. 23:23

Kerkez Milos teljesítményét elemezték és dicsérték – videó

Légiósok
2026.02.17. 19:27
Ezek is érdekelhetik