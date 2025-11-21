Varga Ádám: Most kezdődött el igazán az NB I-es karrierem

BÁR BAJNOKIT NEM RENDEZTEK a legutóbbi hétvégén, nem telt eseménytelenül Varga Ádám, a DVSC kapusának élete: megkérte párja kezét.

„Szerencsére igent mondott – árulta el lapunknak mosolyogva Varga Ádám, a DVSC 26 éves labdarúgója, akit a Ferencváros adott kölcsön 2026 nyaráig a Lokinak. – Kaptunk négy nap szünetet, elmentünk Tihanyba, ahol sikerült kikapcsolódni, feltöltődni, így újult erővel tértem vissza Debrecenbe. Kemény munkát végeztünk az utóbbi napokban is, ezért biztos vagyok benne, hogy visszatérünk a helyes útra, s bizonyítjuk, hogy a legutóbbi, MTK elleni három-nullás vereség csak egyszeri kisiklás volt. El kell ismerni, megérdemelten nyert ellenfelünk, gyenge napot fogtunk ki.”

A Debrecen a pestiek elleni bajnoki előtt kiváló formát mutatott, sorozatban hat bajnokin nem kapott ki (három győzelem és három döntetlen volt a mérlege), és a kudarc ellenére a 3. helyen áll a tabellán. Ebben nagy szerepet játszott Varga Ádám, aki lapunk osztályzatai alapján a kimondottan jónak mondható 5.82-es átlaggal büszkélkedhet.

„Persze mindig fájó kikapni, de nem lenne rossz mérleg, ha csak minden hetedik bajnokin szenvednénk vereséget. Nyilván nem reális és elvárható, hogy mindig nyerjünk, tudjuk, a kudarc benne van a játékban. Összetartó, jó társaság jött össze Debrecenben, nincsenek klikkek az öltözőben, ezért is állunk ilyen előkelő helyen. A győzelmek még inkább összekovácsoltak minket, és remélem, hogy az idény végéig megőrizzük a helyünket, vagyis odaférkőzhetünk a dobogóra, ami bravúr lenne. Természetesen lehet, hogy kisebb gödörbe kerülünk majd, de ebből nagyon hamar ki kell jönni, és akkor bizakodhatunk. Ami engem illet: én is úgy érzem, hogy egyre jobb formába lendülök, és tudok segíteni a Debrecennek. Rengeteget számít, hogy érzem a bizalmat, s tudom, hogy ha hibázom egyszer-kétszer, akkor sem dől össze a világ, és a következő fordulóban is én védek. Tudom, nem csak rajtam múlik, miként teljesítek, kell hozzá a csapat segítsége is. Magasra tettem a lécet, örülök, hogy rendre megugrom és hisznek bennem. Úgyis fogalmazhatnék, hogy huszonhat évesen most kezdődött el igazán az NB I-es karrierem, hiszen bár korábban a Ferencvárosban és a Kecskemétben is védtem, de nem rendszeresen. Örülök, hogy szem előtt vagyok, boldoggá tesz, hogy hétről hétre megmutathatom a tudásomat.”

Varga Ádám mellett Pálfi Donát és Erdélyi Benedek tagja az első keretnek, a játékosok Balogh János kapusedzővel dolgoznak.

„Korábbról nem ismertük egymást Balogh Jánossal, de hamar egy hullámhosszra kerültünk, és jó munkát végzünk együtt. A két társamnak is sokat köszönhetek, nincs vita vagy féltékenykedés a másikra, segítünk egymásnak. Változatos és színvonalas kapusedzéseken veszünk részt, nemcsak a kötelező gyakorlatok »ledarálása« a cél, a stáb különböző feladatokat talál ki, hogy kihívások elé állítson minket. Mindig van tét, ez is felfelé húzza az embert. Mindenki védeni akar, így én sem kényelmesedhetek el, bizonyítanom kell mindennap, hogy ne kerüljek a kispadra. Itt senkinek sincs bérelt helye…”

A DVSC legközelebb a Kazincbarcikát fogadja, a mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik.

„Az újonc veszélyes csapat, ezt már többször bizonyította. Játssza a futballt, nem az a taktikája, hogy előrerúgja a labdát, és a »második« labdákat próbálja összeszedni. Kulturáltan, kombinatívan futballozik. Nehéz meccsre számítok, de be kell gyűjtenünk a három pontot.”