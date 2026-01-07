Nemzeti Sportrádió

DVSC: a klub hivatalosan is bejelentette a tulajdonosváltást

2026.01.07. 11:58
A debreceni Nagyerdei Stadionban angol tulajdonos foglalja el Ike Thierry Zaengel helyét (Fotó: Dömötör Csaba)
A DVSC labdarúgócsapata szerdán jelentette be a honlapján a klub tulajdonosváltását.

 

Ősszel a Nemzeti Sport adta először hírül, hogy az angol Stockport County mögött álló tulajdonosi kör vásárolja meg a DVSC labdarúgócsapatát, majd az óévben arról is beszámoltunk, hogy megszületett a megállapodás a tulajdonosváltásról, kedden pedig már az új vezetés névsorát, annak angol tagjait is közöltük. Hozzátéve, hogy az angolok mellett magyar tagjai is lesznek az igazgatóságnak, ugyanakkor a klubot 2022 óta elnökként irányító Ike Thierry Zaengel már nem tagja az új vezetésnek. A dvsc.hu mindezeket szerdai közleményében erősítette meg.

„Az elmúlt hónapokban megkötött részvény-adásvételi megállapodásokat, valamint a jegyzett tőke emelését követően a STOTT CAPITAL HUNGARY Kft. megszerezte a DVSC Futball Zrt. irányító többségi tulajdonrészét – fogalmaz a dvsc.hu-n megjelent közlemény. – Az átalakulás részeként az Igazgatóság létszáma hét főre bővült, a tagokat kétéves időtartamra nevezték ki. A DVSC Futball Zrt. Igazgatóságának jelenlegi tagjai: Mark Stott (elnök), Simon Wilson, Jonathan Vaughan, Gavin Bailey, Dr. Bács Zoltán, Szabó Miklós, Ticz Balázs.” 

A klub a változásokkal kapcsolatban az új vezetőség részéről Jonathan Vaughan nyilatkozott a klub honlapjának.

A Debreceni VSC nagy múltú klub, rendkívüli szurkolói bázissal és egyértelmű fejlődési lehetőségekkel a magyar és az európai labdarúgásban. Tulajdonosként mély tisztelettel viseltetünk e történelem iránt, és hosszú távú szemlélettel érkezünk. Fontos hangsúlyozni, hogy a klub működésében minden a megszokott módon folytatódik. Az elkövetkező hónapokban szorosan együtt fogunk dolgozni a klub vezetésével annak érdekében, hogy világos, hosszú távú terveket dolgozzunk ki, amelyek a stabilitásra, az utánpótlás-nevelésre és az infrastruktúra fejlesztésére összpontosítanak, olyan jövőt építve, amelyben a szurkolók a pályán és azon kívül is hihetnek” – fogalmazott az igazgatósági tag.

„A Stott Capital Mark Stott családi befektetési vállalkozása folytatja a bemutatást a dvsc.hu. Hosszú távú befektetési tevékenységet folytat, tapasztalattal rendelkezik a sport, az infrastruktúra, valamint az Egyesült Királyságban és Európában megvalósuló városi lakhatási és vendéglátóipari befektetések és üzemeltetések területén. Sportportfóliójába tartozik az angliai Stockport County Football Club, a The Pro Football Academy – Európa legnagyobb labdarúgó-edző szervezete –, valamint az F2, a világ egyik vezető labdarúgással foglalkozó médiaplatformja, amely több mint 30 millió követőt ér el világszerte."

A bejelentés nem tér ki a szakmai vezetésre, de mint korábban jeleztük, a Nemzeti Sport értesülései szerint Bogdán Ádám lesz a klub új sportigazgatója, viszont a spanyol Sergio Navarro marad a csapat vezetőedzője.

