Bobál Dávid: Szomorú voltam, de már erőre kaptam

Megfelelő ütemben halad Bobál Dávid rehabilitációja: a védő keresztszalagja tavaly februárban szakadt el a DVTK elleni bajnokin, s bár az MTK Budapest nyáron nem hosszabbította meg a játékos lejáró szerződését, a felépüléséhez garantálja a tárgyi és szakmai feltételeket.

„Bizakodva vágtam neki az évnek, az előző gyakorlatilag teljesen kimaradt, de már erőre kaptam – mondta lapunknak Bobál Dávid, aki pályafutása során 173 NB I-es mérkőzésen nyolc gólig jutott. – Jól halad a felépülésem, a tervek szerint február végén már minden gyakorlatot megcsinálhatok, vagyis hamarosan teljesen készen állok a visszatérésre. Ezért sokat is tettem, a téli szünetben sem álltam le, rengeteget edzettem, dolgoztam azért, hogy visszanyerjem az erőmet. Szerencsére akadnak kérőim, de konkrétumról még nem számolhatok be. Bárhová is megyek, meg akarom mutatni, érdemes volt szerződtetni – nagy bennem a motiváció, nagyon hiányzik a futball, játszani akarok.”

Bobál Dávid ikertestvére, Gergely is csapatot keres: a csatár tavaly decemberben távozott a Videoton FC Fehérvártól, jelenleg szabadon szerződtethető.