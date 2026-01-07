Nemzeti Sportrádió

Bobál Dávid: Szomorú voltam, de már erőre kaptam

CS. A.CS. A.
Vágólapra másolva!
2026.01.07. 09:54
null
Bobál Dávid hamarosan újra játszhat (Fotó: Török Attila)
Címkék
NB I labdarúgó NB I Bobál Dávid
A védő Bobál Dávid keresztszalag-szakadása után hamarosan visszatérhet, igaz, egyelőre kérdés, hol lesz rá lehetősége.

Megfelelő ütemben halad Bobál Dávid rehabilitációja: a védő keresztszalagja tavaly februárban szakadt el a DVTK elleni bajnokin, s bár az MTK Budapest nyáron nem hosszabbította meg a játékos lejáró szerződését, a felépüléséhez garantálja a tárgyi és szakmai feltételeket.

„Bizakodva vágtam neki az évnek, az előző gyakorlatilag teljesen kimaradt, de már erőre kaptam – mondta lapunknak Bobál Dávid, aki pályafutása során 173 NB I-es mérkőzésen nyolc gólig jutott. – Jól halad a felépülésem, a tervek szerint február végén már minden gyakorlatot megcsinálhatok, vagyis hamarosan teljesen készen állok a visszatérésre. Ezért sokat is tettem, a téli szünetben sem álltam le, rengeteget edzettem, dolgoztam azért, hogy visszanyerjem az erőmet. Szerencsére akadnak kérőim, de konkrétumról még nem számolhatok be. Bárhová is megyek, meg akarom mutatni, érdemes volt szerződtetni – nagy bennem a motiváció, nagyon hiányzik a futball, játszani akarok.”

Bobál Dávid ikertestvére, Gergely is csapatot keres: a csatár tavaly decemberben távozott a Videoton FC Fehérvártól, jelenleg szabadon szerződtethető.

 

NB I labdarúgó NB I Bobál Dávid
Legfrissebb hírek

NB I: elkészült az első három 2026-os forduló pontos menetrendje, benne az FTC–Újpest derbivel

Labdarúgó NB I
44 perce

A futballpályán és a klubházban is mozgalmas volt a Loki ősze

Labdarúgó NB I
51 perce

A Barcika, az MTK és az Újpest készül itthon, a többiek külföldön – körkép

Labdarúgó NB I
1 órája

Négymeccses eltiltást kapott a pályán kívül kiállított debreceni játékos

Labdarúgó NB I
15 órája

Paksi FC: két hiányzó és egy visszatérő a Törökországba utazó keretben

Labdarúgó NB I
17 órája

Az AEK Athén bejelentette Varga Barnabás érkezését – hivatalos

Labdarúgó NB I
18 órája

Szélesi Zoltán: Ki kellett használnom a szerencsés csillagállást

Labdarúgó NB I
18 órája

A DVTK bejelentette Pető Milán érkezését – hivatalos

Labdarúgó NB I
18 órája
Ezek is érdekelhetik