Horváth Kevin egy emlékezetes gólt már lőtt az Újpestnek



Ha van futballista Pakson, akinek különösen szép emlék a bajnokság első körében Újpest ellen játszott mérkőzés, az Horváth Kevin. A húszesztendős, utánpótlás-válogatott labdarúgó augusztus 10-én a harmincegyedik meccsét játszotta az élvonalban, kezdőként kapott lehetőséget Bognár György vezetőedzőtől, és pályafutása első NB I-es gólját szerezte.

„Az első meccsemet az élvonalban a Ferencváros ellen játszottam, az is hatalmas élmény volt, az első gólomat pedig az Újpestnek rúgtam, hasonlóan boldog voltam akkor is – mondta lapunknak a szombati edzés után Horváth Kevin. – Ami az első gólomat illeti, uraltuk a meccset, többször is próbálkoztam lövéssel, de vagy célt tévesztettem, vagy Riccardo Piscitelli védett. Talán a negyedik lövésem volt az, amikor a hazaiak kapusa arra számított, rüszttel a rövid sarkot célzom meg, elindult, ám kicsit külsővel találtam el a labdát, amely beszitált és a hálóban kötött ki. Az egész család ott volt a lelátón, éppen azon a térfélen, feléjük futottam, abban a pillanatban talán csak két ember, apu és anyu lehetett boldogabb nálam.”

Vasárnap jubileumi találkozó következik a párharcban, a két csapat ötvenedszer csap össze az első osztályban. Horváth Kevinnek eddig három meccse volt a lilák ellen, a Paks mindháromszor 2–1-re győzött. Ha a két együttes táblán elfoglalt helyezéséből indulunk ki, nem kérdés, az éllovas, hazai pályán játszó paksiak ezúttal is favoritként lépnek pályára, de az is biztos, nem számíthatnak könnyű kilencven percre. Már csak azért sem, mert Újpesten november 9-én elköszöntek Damir Krznar vezetőedzőtől, azóta Bodor Boldizsár tartja az edzéseket, és nem lehet tudni, a korábbi 24-szeres válogatott védő milyen változásokat eszközöl, milyen stílusú futballt kér a játékosoktól.

„Edzőváltás után valamennyi kerettag motivált, meg akarja mutatni, hogy helye van a kezdő tizenegyben – mondta Horváth Kevin. – Lehet, ideiglenesen, de magyar edző ül az ellenfél kispadján, nem lehet kizárni, hogy a korábbinál több magyar futballista jut szerephez, de nekünk nem ezzel kell foglalkoznunk. Elképzelhető, hogy az Újpest a mérkőzés első szakaszában a biztonságra helyezi a hangsúlyt, aztán, ha szükséges, próbál változtatni. Mi arra törekszünk, hogy végig egységesek maradjuk, kisegítsük egymást, jó százalékban használjuk ki a lehetőségeinket. Jó meccset várok, és persze azt, hogy megszerezzük a három pontot.”

Gera Dániel (balra) abban bízik, hogy lendületes játékkal győzhet a DVTK (Fotó: Szabó Miklós)

GERA DÁNIEL: EDDIG ELÉG „KARCSÚ" A TELJESÍTMÉNYÜNK...

A DVTK a vártnál rosszabbul szerepel, s a kiesőzóna közelében kezdte a 14. fordulót. Gera Dániel lapunknak elmondta, van rajtuk nyomás, s az ilyen szituációkban mutatkozik meg, hogy ki a legény a gáton.

Jól jön a válogatott szünet – mondta Vladimir Radenkovics, a DVTK vezetőedzője a ZTE FC elleni 2–0-s vereséget követő sajtótájékoztatón. A diósgyőriek az előző nyolc bajnokijukból csupán egyet nyertek meg, így érthető a vezetőedző kijelentése. Vajon hogyan telt Miskolcon a kéthetes szünet?

„Abból a szempontból jól jött, hogy mindenre több idő jutott, a taktikára, a terhelésre, a kemény munkának pedig meglesz az eredménye – mondta lapunknak Gera Dániel, a DVTK harmincéves szélsője. – Mindig azt mondom, ha van plusz­időnk, azt ki kell használni. Persze mindig az a legjobb, amikor egymás után jönnek a meccsek, de ilyenkor több időnk van csiszolni a játékon és felkészülni a továbbiakra. Hogy min volt a legnagyobb hangsúly? A különböző taktikai elemeken, de sokszor dupla edzést is vezényelt a szakmai stáb, szóval a terhelés sem maradt el. Mindenre jutott idő, amire kellett. Természetesen néhány napos pihenésre is volt lehetőségünk, a profi sportban nagyon fontos, hogy az ember ki tudjon kapcsolni, s az erőltetett menetet újult erővel, feltöltődve folytassa.”

A Diósgyőr a tizedik helyen kezdte a fordulót, s éppúgy 11 pontot gyűjtött, mint a már kieső helyen lévő Nyíregyháza – a rossz szereplés miatt nem meglepő, hogy nyomást éreznek a játékosok.

„Van rajtunk nyomás, mert egyáltalán nem itt akarunk lenni, s nem is itt van a helyünk. Azonban az ilyen szituációkban mutatkozik meg, hogy ki a legény a gáton. A téli szünetig öt mérkőzés van hátra, ebből a legtöbbet kell kihoznunk. Eddig elég »karcsú« teljesítményt nyújtottunk, a válogatott szünet előtt az Újpest és a ZTE ellen is pancserek voltunk.”

A DVTK az MTK-t fogadja, Gera Dániel így nevelőklubja ellen léphet pályára. „Az akadémiai évekkel együtt tíz esztendőt töltöttem az MTK-nál, ez nem múlik el nyomtalanul. Hálás vagyok, tisztelem a klubot, az MTK az egyetlen csapat, amely ellen nem ünnepelném meg a gólomat. Bognár István személyében ott játszik az egyik legjobb barátom. Jó és nyílt mérkőzést várok, vélhetően mindkét csapat veszélyes támadásokat vezet, s helyzetek lesznek itt is, ott is. Nekünk a három pont megszerzése a legfontosabb.”

NB I, 14. FORDULÓ

16.00: Paksi FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.30: Diósgyőri VTK–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!