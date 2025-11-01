Női NB I: a Győr nyert Újpesten, Budaörsön 10 gól esett

A női labdarúgó NB I 9. fordulójában a PMFC a Honvédot, az ETO az Újpestet verte meg egy góllal, míg a Budaörs és a St. Mihály 5–5-ös döntetlent játszott egymással.

NŐI LABDARÚGÓ NB I

9. FORDULÓ

Pécsi MFC–Budapest Honvéd FC 2–1

Újpest FC–ETO FC 0–1

Budaörs–Kész-St. Mihály-Szeged 5–5

Vasárnap

13.00: Diósgyőri VTK–Szekszárdi WFC

13.00: MTK Budapest–FTC-Telekom (Tv: M4 Sport)

16.00: Viktória FC–Puskás Akadémia FC