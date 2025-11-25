Nemzeti Sportrádió

Női labdarúgó NB I: a csőd szélére került a Viktória FC

2025.11.25. 15:20
Fotó: Facebook/Viktória FC
A csőd szélére került a női labdarúgó NB I-ben szereplő szombathelyi Viktória FC, amely közösségi oldalán kért segítséget anyagi helyzetének rendezéséhez.

A fizetésképtelenség határára sodródott a női labdarúgó NB I-ben szereplő Viktória FC. A szombathelyi klub közösségi oldala szerint december 31-ig legalább 40 millió forintra van szükség, hogy a csapat tavasszal folytatni tudja bajnoki szereplését. Ezért a vezetőség folyamatosan tárgyal a támogatókkal és a szponzorjelöltekkel, de magánszemélyek, vállalkozások, egyesületek és gazdasági társaságok segítségét is várja.

A Viktória FC kétszeres bajnok, hatszoros ezüst- és hétszeres bronzérmes, háromszoros Magyar Kupa-győztes, kétszeres kupaezüstérmes, ezzel Szombathely legeredményesebb női csapata. A klub az elmúlt több mint harminc évben körülbelül ötven felnőtt és utánpótlás válogatott játékost, valamint sportszakembert adott a magyar labdarúgásnak.

A vasiak jelenleg a tizedik helyen állnak a tizenkét csapatos női élvonalban.

 

