Női NB I: hárommal verte meg az újoncot a címvédő FTC

2025.11.05. 17:19
null
Nagy Vanessza duplázott, hátrányból nyert hárommal az FTC a Budaörs ellen (Fotó: Török Attila)
Esélyeshez méltó módon győzte le 4–1-re az újonc Budaörsöt a címvédő FTC-Telekom a női labdarúgó NB I 8. fordulójából szerdán pótolt mérkőzésen.

A vendég budaörsiek meglepték az FTC-t, az első játékrész hajrájában Ivana Trbojevics révén megszerezték a vezetést, de ifj. Albert Flórián csapata még a játékrész hosszabbításában egyenlített Czellér Dorottya révén. A fordulás után Nagy Vanessza két és Gégény Petra egy góljával a címvédő FTC igazolta a papírformát, megszerezve a három pontot.

Női NB I, 8. forduló
FTC–Budaörs 4–1

 

