Női NB I: hárommal verte meg az újoncot a címvédő FTC

A vendég budaörsiek meglepték az FTC-t, az első játékrész hajrájában Ivana Trbojevics révén megszerezték a vezetést, de ifj. Albert Flórián csapata még a játékrész hosszabbításában egyenlített Czellér Dorottya révén. A fordulás után Nagy Vanessza két és Gégény Petra egy góljával a címvédő FTC igazolta a papírformát, megszerezve a három pontot.

Női NB I, 8. forduló

FTC–Budaörs 4–1