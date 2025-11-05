Női NB I: hárommal verte meg az újoncot a címvédő FTC
Esélyeshez méltó módon győzte le 4–1-re az újonc Budaörsöt a címvédő FTC-Telekom a női labdarúgó NB I 8. fordulójából szerdán pótolt mérkőzésen.
A vendég budaörsiek meglepték az FTC-t, az első játékrész hajrájában Ivana Trbojevics révén megszerezték a vezetést, de ifj. Albert Flórián csapata még a játékrész hosszabbításában egyenlített Czellér Dorottya révén. A fordulás után Nagy Vanessza két és Gégény Petra egy góljával a címvédő FTC igazolta a papírformát, megszerezve a három pontot.
Női NB I, 8. forduló
FTC–Budaörs 4–1
