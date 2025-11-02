NB I: Debrecen–Zalaegerszeg

NB I

12. FORDULÓ

Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC 2–0 (Bárány 17., Kocsis D. 31.) – élőben az NSO-n!

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4344 néző. V: Hanyecz

♦ A Loki jelenleg az NB I leghosszabb ideje veretlen csapata, hiszen az előző 5 fordulóban kapott ki (2 győzelem, 3 döntetlen). Vasárnap 5 góllal terhelte meg az Újpest kapuját (5–2), ehhez hasonlóra előzőleg tavaly decemberben volt példa, amikor ugyancsak hazai pályán az FTC-t verte 5–4-re.

♦ A ZTE még csak a 2. őszi győzelmét ünnepelhette az előző körben, viszont az idény eddigi legnagyobb meglepetését okozva, idegenben, hátrányból verte meg 2–1-re a Ferencvárost, így előrelépett a kieső zónából.

♦ A Mol Magyar Kupából – a Honvéd ellen hosszabbításban – az élvonalbeli együttesek közül a héten egyedüliként kiesett Debrecen a bajnokságban pontjainak alig több mint egyharmadát zsebelte be a saját stadionjában, 19-ből 7-et. A hazai mérlege 2–1–2, amellyel a középmezőnyben foglal helyet.

♦ A Zalaegerszeg a 10 pontja pontosan felét szerezte meg idegenben, ahol a mutatója 1–2–2. Vendégként az április 6-i fehérvári 2–0 után, vagyis több mint féléves szünetet követően tudott a Groupama Arénában újra bajnoki mérkőzést nyerni.

