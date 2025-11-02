Nemzeti Sportrádió

NB I: Debrecen–Zalaegerszeg

A mérkőzésről tudósított: BODNÁR TIBORA mérkőzésről tudósított: BODNÁR TIBOR
Vágólapra másolva!
2025.11.02. 17:50
null
Czinege Melinda
Címkék
ZTE DVSC Debreceni VSC NB I 12. forduló Zalaegerszegi TE
A labdarúgó NB I 12. fordulójában záró mérkőzésén a Debrecen a Zalaegerszeget fogadja – élőben az NSO-n!

 

NB I
12. FORDULÓ
Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC 2–0 (Bárány 17., Kocsis D. 31.) – élőben az NSO-n!
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4344 néző. V: Hanyecz

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

♦ A Loki jelenleg az NB I leghosszabb ideje veretlen csapata, hiszen az előző 5 fordulóban kapott ki (2 győzelem, 3 döntetlen). Vasárnap 5 góllal terhelte meg az Újpest kapuját (5–2), ehhez hasonlóra előzőleg tavaly decemberben volt példa, amikor ugyancsak hazai pályán az FTC-t verte 5–4-re.

♦ A ZTE még csak a 2. őszi győzelmét ünnepelhette az előző körben, viszont az idény eddigi legnagyobb meglepetését okozva, idegenben, hátrányból verte meg 2–1-re a Ferencvárost, így előrelépett a kieső zónából.

♦ A Mol Magyar Kupából – a Honvéd ellen hosszabbításban – az élvonalbeli együttesek közül a héten egyedüliként kiesett Debrecen a bajnokságban pontjainak alig több mint egyharmadát zsebelte be a saját stadionjában, 19-ből 7-et. A hazai mérlege 2–1–2, amellyel a középmezőnyben foglal helyet. 

♦ A Zalaegerszeg a 10 pontja pontosan felét szerezte meg idegenben, ahol a mutatója 1–2–2. Vendégként az április 6-i fehérvári 2–0 után, vagyis több mint féléves szünetet követően tudott a Groupama Arénában újra bajnoki mérkőzést nyerni.  

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

 

ZTE DVSC Debreceni VSC NB I 12. forduló Zalaegerszegi TE
Legfrissebb hírek

Hiába az egy félidőnyi emberhátrány, az Újpest két góllal nyert Diósgyőrben

Labdarúgó NB I
1 órája

Bárány Donát folytatná pazar sorozatát

Labdarúgó NB I
9 órája

Háromgólos győzelmet aratott a Ferencváros az MTK elleni örökrangadón

Labdarúgó NB I
21 órája

Hajrában szerzett gólokkal múlta felül a Puskás Akadémia a Kazincbarcikát

Labdarúgó NB I
Tegnap, 15:11

Három év után áll újra kiesésre a Diósgyőrben vendégeskedő Újpest

Labdarúgó NB I
2025.10.31. 11:24

Meglepetés a Nagyerdei Stadionban: a Honvéd hosszabbítás után kiejtette a Debrecent a Magyar Kupából

Labdarúgó NB I
2025.10.30. 22:42

Akárcsak két éve a döntőben, a ZTE ismét két góllal győzte le NB II-es ellenfelét a Magyar Kupában

Labdarúgó NB I
2025.10.30. 19:56

Gundel-Takács Bence pontosan tudja, milyen nehéz ellenfél lehet a Budafok

Labdarúgó NB I
2025.10.30. 07:00
Ezek is érdekelhetik