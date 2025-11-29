Babos Bence: Berobbantam az élvonalba



Valósággal szárnyal a DVTK-ban Babos Bence. A 21 esztendős támadó a nyáron kölcsönbe érkezett Székesfehérvárról, s fiatal kora ellenére rögtön meghatározó játékossá vált. Korábban volt ötgólos idénye az NB III-ban a Fehérvár FC második csapatában, valamint a másodosztályú Ajkában is, a mostani évadban pedig az élvonalban érte el ezt a mennyiséget – eddigi 14 NB I-es fellépésén egyébként hat gólt szerzett.

„Mondhatjuk, hogy berobbantam az élvonalba, remélem, tudom tartani ezt a formát, és nem állok meg ötnél – mondta lapunknak a DVTK futballistája. – A célom, hogy minél többször találjak be, ezzel is segítve a Diósgyőrnek. Érzem a bizalmat, a társak befogadtak, zökkenőmentes volt a beilleszkedés, jó, hogy számítanak rám. Nyilván úgy jöttem ide, hogy minél több gólt akarok elérni, de bevallom, én is meglepődtem az eredményességemen, illetve azon, hogy szinte minden összejön. Csak maradjon is így az idény végéig!”

Babos Bence tíz mérkőzésen lépett pályára az idényben, hatszor kezdőként, négyszer csereként, összesen 595 percet játszott. A Cube adatelemző rendszer szerint a légi párharcok, a lövésminőség és a szerelések terén kiemelkedő teljesítményt nyújt.

„Sohasem vagyok teljes mértékben elégedett magammal, mindig van min javítani. Rendszeresen visszanézem a mérkőzéseket és a szituációkat, azon vagyok, hogy kijavítsam a hibáimat és legközelebb még jobb megoldásaim legyenek. A szakmai stábbal sokat videózunk, ezek is segítenek a fejlődésben. Hogy mi a legnagyobb erősségem? Talán a gyorsaságomat és az egy az egy elleni párharcokat mondanám, illetve szembetűnő, hogy ebben az idényben rendrea megfelelő ütemben érkezem a kapu elé, jókor vagyok jó helyen. Leginkább a védekezésben kell javulnom, de természetesen minden téren van hová fejlődnöm.”

A DVTK a fordulót 14 ponttal a tizedik helyen kezdte – ennél jóval többre vágynak a szurkolók.

„Eddig elég hullámzó a teljesítményünk, de remélem, minél hamarabb kiegyenesedünk és elindulunk felfelé, a csapatban ugyanis megvan a tudás ahhoz, hogy előkelőbb helyen végezzen a tabellán. Persze a rossz szereplés miatt van rajtunk egyfajta egészséges nyomás, de ezzel igyekszünk nem foglalkozni, mindenki a saját feladataira összpontosít, valamint arra, hogy a maximumot nyújtsa.”

Erre legközelebb a Kazincbarcika elleni idegenbeli mérkőzésen lesz lehetőség, szombaton az újonccal csap össze a Diósgyőr Mezőkövesden.

„Nem kérdés, a három pontért megyünk Kövesdre. Ha úgy játszunk, mint legutóbb az MTK ellen, azaz teljes mértékben betartjuk a taktikai utasításokat és mindent beleadunk, győztesen jövünk haza.”

NB I

15. FORDULÓ

November 28., péntek

Nyíregyháza Spartacus FC FC–Debreceni VSC 0–3

November 29., szombat

12.30: Zalaegerszegi TE FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

14.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)

16.15: ETO FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

November 30., vasárnap

13.45: Kisvárda Master Good–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)