Bakti Balázs: A védőinkre bízzuk a birkózást a paksiak ellen

JUDI ÁDÁMJUDI ÁDÁM
2025.11.29. 08:50
Bakti Balázs (balra) képes rá, hogy színt vigyen a ZTE játékába, a középpályás reménykedik az újabb zalai győzelemben (FOTÓ: DÖMÖTÖR CSABA)
Erős, jól fejelő játékosokat tud bevetni a Paks, a zalaegerszegi Bakti Balázs mindenesetre bízik benne, hogy csapata otthon tartja a három pontot a labdarúgó NB I szombati játéknapján.


Győztes gól után edzői dicséret. Miután Bakti Balázs három pontot érő találatot szerzett a múlt héten Győrben, Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője a meccs utáni sajtótájékoztatón méltatta fiatal játékosát. Elmondta, egész héten ragyogó munkát végzett, megérdemelte, hogy csereként pályára lépjen, s nála is ő lett a meccs embere. Nemcsak a gólja, hanem az elvégzett munkája miatt is nagyot nőtt a szemében a húszéves középpályás, aki ebben az idényben csupán egyszer kezdett, összesen 225 percet futballozott, de reméli, a Paks ellen a kezdő sípszótól ott lesz a pályán.

 

„Ezért dolgozom mindennap – mondta lapunknak Bakti Balázs. – Ebben az idényben csak egyszer kezdtem, de ha csereként számít rám Nuno Campos vezetőedző, úgy is megteszek mindent a győzelemért. Nyilván a lehető legtöbbet szeretnék játszani, gólokkal és gólpasszokkal segítve a Zalaegerszeget. Tény, nem sok játéklehetőséget kaptam eddig, de ez nem csak rajtam múlik, a vezetőedző állítja össze a csapatot. Én annyit tudok tenni, hogy kőkeményen dolgozom. A közelmúltban leültünk négyszemközt beszélgetni, ő elmondta, min kell változtatnom, miben kell fejlődnöm, én pedig megfogadom a tanácsát és elvégzem a feladatot. Igyekszem pótolni a hiányosságaimat, s közben hozzátenni azt a pluszt, ami bennem van. Örülök, hogy Campos azt mondta a ETO elleni meccs után, látja a változást rajtam és hogy megérdemeltem a gólt.”

Szombaton a bajnokságban második helyezett Paks érkezik a forduló előtt nyolcadik Zalaegerszeghez, a két csapat között nyolc pont a különbség, de bármi megtörténhet a ZTE Arénában. Főleg annak ismeretében, hogy a zalaiak immár hat bajnoki óta veretlenek a Pakssal szemben, augusztusban Tolnában 2–2-es döntetlen született. Vajon Bakti Balázs mit vár a mérkőzéstől?

„Saját szurkolóink előtt természetesen győzelmet. Tudjuk, miben jó a Paks, erős játékosok alkotják a keretét, akik kitűnően fejelnek, de nekünk is megvannak az erősségeink, amelyeket ki akarunk használni. Gyorsak vagyunk, jól cselezünk, passzolunk, ezeket kell kamatoztatni, hátul pedig a védőinkre bízzuk a birkózást. Szép emlék, hogy a Paks ellen szereztem az első NB I-es gólomat, s ahogyan az első élvonalbeli mérkőzés, az a találat is örökké emlékezetes marad. Remélem, szombaton megszerzem a második gólomat is ellenük.”

A kreatív középpályás az előző bajnoki kiírás harmadik fordulójában talált a Paks kapujába, azt a meccset 3–1-re nyerte meg a ZTE. A zalaiak jó formában várják a meccset, az előző négy bajnokijukból hármat is megnyertek, győztek az Üllői úton és Győrben, valamint odahaza a Diósgyőr ellen.

„Nagyon örülök a jó eredményeknek, rengeteget számít, hogy a külföldiek egyre jobban összecsiszolódnak a magyarokkal, és ez fordítva is igaz. Folyamatosan fejlődik az angoljuk, látjuk rajtuk az igyekezetet, szeretnének az öltöző részévé válni. Nagyszerű közösség alakult ki, és ez csak egyre jobb lesz. Segítenünk kell nekik, a világ másik végéről érkeztek, fiatalok, ott kell lennünk mellettük. A célunk ugyanaz: győzelmekhez akarjuk segíteni a Zalaegerszeget, s remélem, szombaton újabb sikert ünnepelhetünk együtt.”

NB I
15. FORDULÓ
November 28., péntek
Nyíregyháza Spartacus FC FC–Debreceni VSC 0–3
November 29., szombat
12.30: Zalaegerszegi TE FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
14.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)
16.15: ETO FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
November 30., vasárnap
13.45: Kisvárda Master Good–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
19.30: Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Debreceni VSC1584325–19+628
2. Paksi FC1466232–23+924
3. Ferencvárosi TC1364328–16+1222
4. Puskás Akadémia1464420–18+222
5. MTK Budapest1462628–26+220
6. Kisvárda1362515–22–720
7. ETO FC Győr1355324–15+920
8. Zalaegerszegi TE1444622–22016
9. Újpest FC1444621–23–216
10. Diósgyőri VTK1435620–26–614
11. Nyíregyháza Spartacus1535718–29–1114
12. Kazincbarcika1331913–27–1410

 

 

ZTE NB I Paks Bakti Balázs
