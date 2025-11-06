MLSZ: pénzbüntetést kapott szurkolói miatt a Zalaegerszeg

A bizottság a zalai klubot összevont eljárásban a Nyíregyháza és a Puskás Akadémia elleni meccseken „szurkolóinak megbotránkoztató kifejezések bekiabálásai miatt” bírságolta meg.

A FEB továbbá írásbeli figyelmeztetésben részesítette a ZTE-t a Puskás Akadémia elleni hazai meccsen a „szabályzat megszegése” miatt, akárcsak a Kisvárdát a DVTK és az ETO FC elleni mérkőzések kapcsán.

A bizottság további eljárásokat indított a szurkolói rendbontások miatt különböző élvonabeli, valamint NB II-es klubok ellen.

„A FEB a hétvégi fordulóban történtek kapcsán eljárást indított szurkolók rasszista megnyilvánulásai és szurkolói rendbontások miatt a DVTK-val, az Újpest FC-vel, a Budapest Honvéddal és a Videoton FC Fehérvárral szemben; szurkolók megbotránkoztató bekiabálásai miatt az ETO FC-vel, a Ferencvárosi TC-vel, a Nyíregyháza Spartacus FC-vel, a Kecskeméti TE-vel és a Vasas FC-vel szemben; szurkolók rendzavarása miatt a BKV Előre ellen; szabályzat megszegése miatt a Kisvárda Master Good, a Soroksár SC és a Tiszakécskei LC-vel szemben” – áll a közleményben.