Magabiztosan várják a diósgyőriek a botladozó lilákat

Az egyik javul, a másik pedig... Amíg a diósgyőriek két győzelemmel a tarsolyukban várják a vasárnapi összecsapást, a lila-fehérek továbbra is rossz formában vannak.

A DVTK múlt hétvégén 2–1-re legyőzte a Paksot az NB I-ben, ezen a héten a Szegedet kiejtve továbbjutott a kupában, miközben az újpestiek már hét tétmérkőzés óta nyeretlenek, a kupából már korábban kiestek, egy hete pedig 5–2-es vereséget szenvedtek Debrecenben. A rossz szereplés miatt az Újpest FC kieső helyen kezdi a fordulót, nehéz meccsek várnak rá, a Diósgyőr után az ETO FC-vel csap össze, jó kérdés, a novemberi válogatott szünet után még mindig Damir Krznar lesz-e a vezetőedző…

Ráadásul André Duartét kitették a keretből, s minden bizonnyal a hullámzó teljesítményt nyújtó Horváth Krisztofer lelkének sem tett jót, hogy a múlt héten már a 33. percben lecserélték a Nagyerdei Stadionban. Ami a DVTK-t illeti, egyre több játékos épül fel sérüléséből, a Paks ellen Szatmári Csaba és Bárdos Bence is visszatért a kezdőbe, a Szeged elleni kupameccsen Marco Lund ismét az első perctől a pályán volt, a kispadon már ott ült Komlósi Bence, valamint Babos Bence is közel a visszatéréshez. Vladimir Radenkovics vezetőedző vasárnap 51. alkalommal irányítja a Diósgyőrt, s a klub oldalának elmondta, a játékosok magabiztosan várjak az Újpest elleni bajnokit.

LABDARÚGÓ NB I

12. FORDULÓ

November 2., vasárnap

15.30: Diósgyőri VTK–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.00: Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC 0–0

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia FC 1–3

ETO FC Győr–Paksi FC 0–0

Ferencvárosi TC–MTK Budapest 4–1