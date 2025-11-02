Magabiztosan várják a diósgyőriek a botladozó lilákat
Az egyik javul, a másik pedig... Amíg a diósgyőriek két győzelemmel a tarsolyukban várják a vasárnapi összecsapást, a lila-fehérek továbbra is rossz formában vannak.
A DVTK múlt hétvégén 2–1-re legyőzte a Paksot az NB I-ben, ezen a héten a Szegedet kiejtve továbbjutott a kupában, miközben az újpestiek már hét tétmérkőzés óta nyeretlenek, a kupából már korábban kiestek, egy hete pedig 5–2-es vereséget szenvedtek Debrecenben. A rossz szereplés miatt az Újpest FC kieső helyen kezdi a fordulót, nehéz meccsek várnak rá, a Diósgyőr után az ETO FC-vel csap össze, jó kérdés, a novemberi válogatott szünet után még mindig Damir Krznar lesz-e a vezetőedző…
Ráadásul André Duartét kitették a keretből, s minden bizonnyal a hullámzó teljesítményt nyújtó Horváth Krisztofer lelkének sem tett jót, hogy a múlt héten már a 33. percben lecserélték a Nagyerdei Stadionban. Ami a DVTK-t illeti, egyre több játékos épül fel sérüléséből, a Paks ellen Szatmári Csaba és Bárdos Bence is visszatért a kezdőbe, a Szeged elleni kupameccsen Marco Lund ismét az első perctől a pályán volt, a kispadon már ott ült Komlósi Bence, valamint Babos Bence is közel a visszatéréshez. Vladimir Radenkovics vezetőedző vasárnap 51. alkalommal irányítja a Diósgyőrt, s a klub oldalának elmondta, a játékosok magabiztosan várjak az Újpest elleni bajnokit.
LABDARÚGÓ NB I
12. FORDULÓ
November 2., vasárnap
15.30: Diósgyőri VTK–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.00: Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC 0–0
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia FC 1–3
ETO FC Győr–Paksi FC 0–0
Ferencvárosi TC–MTK Budapest 4–1
|A LABDARÚGÓ NB I ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paksi FC
12
5
6
1
26–17
+9
21
|2. Kisvárda
11
6
2
3
12–15
–3
20
|3. Ferencvárosi TC
11
5
4
2
24–12
+12
19
|4. Debreceni VSC
11
5
4
2
18–14
+4
19
|5. Puskás Akadémia
12
5
3
4
17–17
0
18
|6. MTK Budapest
12
5
2
5
25–22
+3
17
|7. ETO FC
11
4
5
2
21–14
+7
17
|8. Diósgyőri VTK
11
2
5
4
15–21
–6
11
|9. Kazincbarcika
11
3
1
7
11–22
–11
10
|10. Zalaegerszegi TE
11
2
4
5
18–20
–2
10
|11. Újpest FC
11
2
4
5
15–18
–3
10
|12. Nyíregyháza
12
2
4
6
14–24
–10
10