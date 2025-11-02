Nemzeti Sportrádió

Magabiztosan várják a diósgyőriek a botladozó lilákat

2025.11.02. 09:32
Vladimir Radenkovics diósgyőri csapata egyre markánsabban futballozik (Fotó: Czinege Melinda)
A fordulót kieső helyen kezdő Újpest az egyre jobb formába lendülő Diósgyőr otthonában lép pályára vasárnap, győzelmük esetén a hazaiak még mélyebbre taszíthatják a lilákat.
 

Az egyik javul, a másik pedig... Amíg a diósgyőriek két győzelemmel a tarsolyukban várják a vasárnapi összecsapást, a lila-fehérek továbbra is rossz formában vannak.

A DVTK múlt hétvégén 2–1-re legyőzte a Paksot az NB I-ben, ezen a héten a Szegedet kiejtve továbbjutott a kupában, miközben az újpestiek már hét tétmérkőzés óta nyeretlenek, a kupából már korábban kiestek, egy hete pedig 5–2-es vereséget szenvedtek Debrecenben. A rossz szereplés miatt az Újpest FC kieső helyen kezdi a fordulót, nehéz meccsek várnak rá, a Diósgyőr után az ETO FC-vel csap össze, jó kérdés, a novemberi válogatott szünet után még mindig Damir Krznar lesz-e a vezetőedző…

Ráadásul André Duartét kitették a keretből, s minden bizonnyal a hullámzó teljesítményt nyújtó Horváth Krisztofer lelkének sem tett jót, hogy a múlt héten már a 33. percben lecserélték a Nagyerdei Stadionban. Ami a DVTK-t illeti, egyre több játékos épül fel sérüléséből, a Paks ellen Szatmári Csaba és Bárdos Bence is visszatért a kezdőbe, a Szeged elleni kupameccsen Marco Lund ismét az első perctől a pályán volt, a kispadon már ott ült Komlósi Bence, valamint Babos Bence is közel a visszatéréshez. Vladimir Radenkovics vezetőedző vasárnap 51. alkalommal irányítja a Diósgyőrt, s a klub oldalának elmondta, a játékosok magabiztosan várjak az Újpest elleni bajnokit.

LABDARÚGÓ NB I 
12. FORDULÓ
November 2., vasárnap
15.30: Diósgyőri VTK–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.00: Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC 0–0
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia FC 1–3
ETO FC Győr–Paksi FC 0–0
Ferencvárosi TC–MTK Budapest 4–1

   
A LABDARÚGÓ NB I ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Paksi FC

12

5

6

1

26–17

+9

21

  2. Kisvárda

11

6

2

3

12–15

–3

20

  3. Ferencvárosi TC

11

5

4

2

24–12

+12

19

  4. Debreceni VSC

11

5

4

2

18–14

+4

19

  5. Puskás Akadémia

12

5

3

4

17–17

0

18

  6. MTK Budapest

12

5

2

5

25–22

+3

17

  7. ETO FC 

11

4

5

2

21–14

+7

17

  8. Diósgyőri VTK

11

2

5

4

15–21

–6

11

  9. Kazincbarcika

11

3

1

7

11–22

–11

10

10. Zalaegerszegi TE

11

2

4

5

18–20

–2

10

11. Újpest FC

11

2

4

5

15–18

–3

10

12. Nyíregyháza 

12

2

4

6

14–24

–10

10

 

 

