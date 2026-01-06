ZTE: nigériai játékos érkezett Litvániából – NS-infó

Nemzeti Sportrádió

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.01.06. 13:07
A 19 éves Akpe Victory Zalaegerszegen folytathatja a pályafutását (Fotó: istagram.com)
A Nemzeti Sport értesülései szerint ma a ZTE labdarúgócsapatával edzett a 19 éves nigériai védő, Akpe Victory, aki várhatóan szerződést is kap Zalaegerszegen.


 

A ZTE FC hétfőn kezdte meg a téli felkészülést az NB I tavaszi idényére, és a keddi tréningen már egy új játékos is csatlakozott a kerethez.

A Nemzeti Sport információi szerint a ZTE-vel készül a 19 éves, 195 centiméter magas nigériai belső védő, Akpe Victory, aki a litván élvonalbeli Bangától érkezett, és jó eséllyel hamaorsan szerződést is kaphat. Tavaly februárban szerződött a litván klubhoz, melynél 32 tétmeccsen szerepelt, 28 bajnoki mellett két Konferencialiga-selejtezőn is pályára lépett (és két litván kupameccsen).

A ZTE két nap múlva horvátországi edzőtáborba utazik, Umagba már Victory is a zalaiakkal tarthat.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők:  –
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatértek: – 
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:  – 
Kiszemeltek: Akpe Victory (nigériai, Banga – Litvánia)
Távozók: 
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatért klubjához: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Izrael, Egyesült Államok)

 

ZTE FC Akpe Victory magyar átigazolás
