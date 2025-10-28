Augusztus végén még hosszabbítottak vele, most kikerült az Újpest keretéből André Duarte
A szűkszavú közlemény nem indokolta meg a döntést – a nyilvánossággal csupán annyit osztottak meg, hogy a klub vezérkara által hozott döntés határozatlan időre szól, s hogy az ügy minden fejleményét „a klub belügyeként” kezelik.
Egyelőre nem tudni, mi történt a kieső helyen tanyázó lila-fehérek háza táján, de a közleményből kiderül, hogy nem Damir Krznar vezetőedző, hanem a klubvezetés döntött André Duarte „elmeszeléséről”.
A klubrekord közeli ajánlat után hosszabbított Duartéval az Újpest
A helyzet iróniáját az adja, hogy augusztusban az Újpest elutasított egy klubrekord közeli ajánlatot a portugál védőért, majd hosszabbított az elvileg maradni akaró Duartéval. „Nem célunk, hogy rövid távú anyagi haszon miatt a csapat egységét megbontsuk, ennél sokkal fontosabb, hogy tudatosan építkezve, az értékeinket megtartva haladjunk tovább az utunkon, mely Európába vezet” – fogalmaztak akkor a klub honlapján.