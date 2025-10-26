Vladimir Radenkovics: Sokkterápia volt, hogy kicseréltem a teljes védelmet
Diósgyőri VTK–Paksi FC 2–1
Vladimir Radenkovics, a DVTK vezetőedzője
– Mekkora volt a nyomás önön és a csapaton a meccs előtt?
– Az elmúlt hetekben játszottunk jó és rossz mérkőzéseket, a legnagyobb probléma az volt, hogy kevés pontot szereztünk, illetve, hogy nem tudtunk hazai pályán nyerni. Emiatt nagy nyomás nehezedett ránk. Ezen a meccsen a játékosok fegyelmezetten végrehajtották a taktikai utasításokat, mégpedig egy nagyon erős csapattal szemben.
– Szerencsés embernek tartja magát? Kockázatos ennyi játékost egyszerre kicserélni…
– Amikor úgy döntöttem, hogy belső védőpárosként Szatmári Csaba és Bárdos Bence kezdjen, tisztában voltam azzal, hogy összeszokott duót alkotnak, illetve Bokros Szilárdot is idesorolhatom. Sokkterápia volt, hogy kicseréltem a teljes védelmet, mert Szakos Bence is új volt, de minőség került a pályára. Ismerem a játékosokat, ha nem tudtam volna, mire képesek, nem lettek volna kezdők.
– A győzelemért járó három pontból mennyi a bravúrosan védő Karlo Senticé?
– A teljesítményében a Kazincbarcika elleni mérkőzés volt a fordulópont. Azon a bajnokin kimaradt, nem ő védett, egy hét pihenő után tisztába tett mindent a fejében, azóta pedig szárnyal, nagyon jó teljesítményt nyújt.
Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője
– Mennyire fájó az első vereség?
– A mérkőzés nagy részében támadni tudtunk, az ellenfél térfelén tartottuk a labdát. Voltak lehetőségeink, még ha nem is tiszták, megszerezhettük volna a vezetést. Sajnos nem sikerült. A hazaiak kontrákra építettek, és ez a végén bejött. Ezen a mérkőzésen súlytalan volt a két belső csatárunk, bármilyen összetételben is voltunk fent a pályán. No, de ez a mai meccs belefért, ha csak minden tizenegyedik bajnokin kapnánk ki, az nem lenne rossz.
– A DVTK gólja után sok mindent megpróbáltak, hogy pontot szerezzenek. Mi kellett volna hozzá?
– Az utolsó negyedórára megkockáztattuk a nyílt játékot. Ebben benne volt, hogy kapunk, de az is, hogy rúgunk egy gólt – mindkettő összejött…
– Mit szólt a diósgyőri kapus, Karlo Sentic remek produkciójához?
– Dicsérhetném az ellenfél kapusát, ám ilyenkor a másik oldalt nézem. Mármint azt, hogy miért nem hoztunk jó döntéseket azokban a helyzetekben.
LABDARÚGÓ NB I
11. FORDULÓ
Október 25., szombat
Puskás Akadémia–MTK Budapest 1–1
Diósgyőri VTK–Paksi FC 2–1
Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–1
Október 26., vasárnap
12.45: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)
15.00: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
17.30: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paksi FC
11
5
5
1
26–17
+9
20
|2. MTK Budapest
11
5
2
4
24–18
+6
17
|3. Kisvárda
9
5
1
3
9–13
–4
16
|4. Ferencváros
9
4
4
1
19–9
+10
16
|5. ETO FC
9
4
4
1
19–11
+8
16
|6. Debreceni VSC
10
4
4
2
13–12
+1
16
|7. Puskás Akadémia
11
4
3
4
14–16
–2
15
|8. Diósgyőri VTK
11
2
5
4
15–21
–6
11
|9. Kazincbarcika
10
3
1
6
10–19
–9
10
|10. Újpest FC
10
2
4
4
13–13
0
10
|11. Nyíregyháza
11
2
3
6
14–24
–10
9
|12. Zalaegerszegi TE
10
1
4
5
16–19
–3
7