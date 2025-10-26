Vladimir Radenkovics: Sokkterápia volt, hogy kicseréltem a teljes védelmet

Diósgyőri VTK–Paksi FC 2–1

Vladimir Radenkovics, a DVTK vezetőedzője

– Mekkora volt a nyomás önön és a csapaton a meccs előtt?

– Az elmúlt hetekben játszottunk jó és rossz mérkőzéseket, a legnagyobb probléma az volt, hogy kevés pontot szereztünk, illetve, hogy nem tudtunk hazai pályán nyerni. Emiatt nagy nyomás nehezedett ránk. Ezen a meccsen a játékosok fegyelmezetten végrehajtották a taktikai utasításokat, mégpedig egy nagyon erős csapattal szemben.

– Szerencsés embernek tartja magát? Kockázatos ennyi játékost egyszerre kicserélni…

– Amikor úgy döntöttem, hogy belső védőpárosként Szatmári Csaba és Bárdos Bence kezdjen, tisztában voltam azzal, hogy összeszokott duót alkotnak, illetve Bokros Szilárdot is idesorolhatom. Sokkterápia volt, hogy kicseréltem a teljes védelmet, mert Szakos Bence is új volt, de minőség került a pályára. Ismerem a játékosokat, ha nem tudtam volna, mire képesek, nem lettek volna kezdők.

– A győzelemért járó három pontból mennyi a bravúrosan védő Karlo Senticé?

– A teljesítményében a Kazincbarcika elleni mérkőzés volt a fordulópont. Azon a bajnokin kimaradt, nem ő védett, egy hét pihenő után tisztába tett mindent a fejében, azóta pedig szárnyal, nagyon jó teljesítményt nyújt.

Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője

– Mennyire fájó az első vereség?

– A mérkőzés nagy részében támadni tudtunk, az ellenfél térfelén tartottuk a labdát. Voltak lehetőségeink, még ha nem is tiszták, megszerezhettük volna a vezetést. Sajnos nem sikerült. A hazaiak kontrákra építettek, és ez a végén bejött. Ezen a mérkőzésen súlytalan volt a két belső csatárunk, bármilyen összetételben is voltunk fent a pályán. No, de ez a mai meccs belefért, ha csak minden tizenegyedik bajnokin kapnánk ki, az nem lenne rossz.

– A DVTK gólja után sok mindent megpróbáltak, hogy pontot szerezzenek. Mi kellett volna hozzá?

– Az utolsó negyedórára megkockáztattuk a nyílt játékot. Ebben benne volt, hogy kapunk, de az is, hogy rúgunk egy gólt – mindkettő összejött…

– Mit szólt a diósgyőri kapus, Karlo Sentic remek produkciójához?

– Dicsérhetném az ellenfél kapusát, ám ilyenkor a másik oldalt nézem. Mármint azt, hogy miért nem hoztunk jó döntéseket azokban a helyzetekben.

LABDARÚGÓ NB I

11. FORDULÓ

Október 25., szombat

Puskás Akadémia–MTK Budapest 1–1

Diósgyőri VTK–Paksi FC 2–1

Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–1

Október 26., vasárnap

12.45: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)

15.00: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

17.30: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)