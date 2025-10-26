Vladimir Radenkovics: Sokkterápia volt, hogy kicseréltem a teljes védelmet

Nemzeti Sportrádió

2025.10.26.
Vladimir Radenkovics szerint a kiválóan védő Karlo Senticnél a Kazincbarcika elleni mérkőzés volt a fordulópont (Fotó: Czinege Melinda)
A labdarúgó NB I 11. fordulójának szombati játéknapján a Diósgyőr 2–1-re megverte a listavezető Paksot, a találkozó után a két csapat vezetőedzője, Vladimir Radenkovics és Bognár György értékelte a látottakat.

Diósgyőri VTK–Paksi FC 2–1

 Vladimir Radenkovics, a DVTK vezetőedzője 

– Mekkora volt a nyomás önön és a csapaton a meccs előtt?  
– Az elmúlt hetekben játszottunk jó és rossz mérkőzéseket, a legnagyobb probléma az volt, hogy kevés pontot szereztünk, illetve, hogy nem tudtunk hazai pályán nyerni. Emiatt nagy nyomás nehezedett ránk. Ezen a meccsen a játékosok fegyelmezetten végrehajtották a taktikai utasításokat, mégpedig egy nagyon erős csapattal szemben.

– Szerencsés embernek tartja magát? Kockázatos ennyi játékost egyszerre kicserélni…  
– Amikor úgy döntöttem, hogy belső védőpárosként Szatmári Csaba és Bárdos Bence kezdjen, tisztában voltam azzal, hogy összeszokott duót alkotnak, illetve Bokros Szilárdot is idesorolhatom. Sokkterápia volt, hogy kicseréltem a teljes védelmet, mert Szakos Bence is új volt, de minőség került a pályára. Ismerem a játékosokat, ha nem tudtam volna, mire képesek, nem lettek volna kezdők.  

– A győzelemért járó három pontból mennyi a bravúrosan védő Karlo Senticé?  
– A teljesítményében a Kazincbarcika elleni mérkőzés volt a fordulópont. Azon a bajnokin kimaradt, nem ő védett, egy hét pihenő után tisztába tett mindent a fejében, azóta pedig szárnyal, nagyon jó teljesítményt nyújt.

 Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője 

– Mennyire fájó az első vereség?  
– A mérkőzés nagy részében támadni tudtunk, az ellenfél térfelén tartottuk a labdát. Voltak lehetőségeink, még ha nem is tiszták, megszerezhettük volna a vezetést. Sajnos nem sikerült. A hazaiak kontrákra építettek, és ez a végén bejött. Ezen a mérkőzésen súlytalan volt a két belső csatárunk, bármilyen összetételben is voltunk fent a pályán. No, de ez a mai meccs belefért, ha csak minden tizenegyedik bajnokin kapnánk ki, az nem lenne rossz.

– A DVTK gólja után sok mindent megpróbáltak, hogy pontot szerezzenek. Mi kellett volna hozzá?
– Az utolsó negyedórára megkockáztattuk a nyílt játékot. Ebben benne volt, hogy kapunk, de az is, hogy rúgunk egy gólt – mindkettő összejött…  

– Mit szólt a diósgyőri kapus, Karlo Sentic remek produkciójához?
– Dicsérhetném az ellenfél kapusát, ám ilyenkor a másik oldalt nézem. Mármint azt, hogy miért nem hoztunk jó döntéseket azokban a helyzetekben.

LABDARÚGÓ NB I
11. FORDULÓ
Október 25., szombat
Puskás Akadémia–MTK Budapest 1–1
Diósgyőri VTK–Paksi FC 2–1
Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–1
Október 26., vasárnap
12.45: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)
15.00: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
17.30: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Paksi FC

11

5

5

1

26–17

+9

20

  2. MTK Budapest

11

5

2

4

24–18

+6

17

  3. Kisvárda

9

5

1

3

9–13

–4

16

  4. Ferencváros

9

4

4

1

19–9

+10

16

  5. ETO FC 

9

4

4

1

19–11

+8

16

  6. Debreceni VSC

10

4

4

2

13–12

+1

16

  7. Puskás Akadémia

11

4

3

4

14–16

–2

15

  8. Diósgyőri VTK

11

2

5

4

15–21

–6

11

  9. Kazincbarcika

10

3

1

6

10–19

–9

10

10. Újpest FC

10

2

4

4

13–13

0

10

11. Nyíregyháza 

11

2

3

6

14–24

–10

9

12. Zalaegerszegi TE

10

1

4

5

16–19

–3

7

 

