Ahogy azt Révész Attila előre jelezte, máris megvan a Kisvárda első téli érkezője

Révész Attila, a Kisvárda sportigazgatója és vezetőedzője a vasárnapi, FTC elleni 3–0-s vereség után beszélt az M4 Sport kamerája előtt arról, hogy a klub még a napokban bejelenti egy belső védő érkezését, erre pedig kedden sor is került. A 28 éves Nikola Radmanovac aláírta szerződését Kisvárdán, a középhátvédként bevethető szerb futballista hazája bajnokságán kívül (Napredak Krusevac, Trajal Krusevac, Radnik Szurdulica) szerepelt már az orosz ligában (FC Baltika Kalinyingrád), az elmúlt két évet pedig Kínában töltötte. A novemberben véget ért idényben 29 bajnokin 2533 percet töltött a pályán, és két gólpasszt adott a 16 csapatos kínai élvonalban 14. helyen végző Csingtao Hajniuban.

„Először is köszönöm szépen a kedves fogadtatást – mondta a klub honlapjának a játékos, aki szabadon igazolhatóként szerződött Kisvárdára. – Futballoztam a szerb, az orosz és legutóbb a kínai szuperligában is, úgyhogy kellő tapasztalattal rendelkezem, bízom benne, hogy azokat segítségül hívhatom az új csapatomnál. Az új klubom eredményeit már egy ideje figyelem, tudom róla, hogy a magyar élvonal meghatározó szereplője évek óta, és a nemzetközi porondra is kilépett egyszer. Nagy álmom, hogy ez velem is sikerülhessen. Tiszteletreméltó a klub közelmúltjának történelme, örülök neki, hogy ilyen remek csapathoz kerülhettem. Az itt játszó délszláv játékosokat személyesen nem ismerem, a nevüket persze igen, bizonyára segítik majd a beilleszkedésemet, amitől egyébként sem tartok. A belsővédő-posztokon vagyok elsősorban bevethető, a háromvédős rendszert jobban kedvelem, de a négyhátvédes szisztémában is feltalálom magamat.”

Radmanovac januárban csatlakozik a csapathoz, a felkészülést már a kisvárdaiakkal kezdi el, és utazik majd a törökországi edzőtáborba is, amely január 6. és 13. között lesz esedékes.