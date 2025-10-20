Vendégül látta a fellökött labdaszedőt az Újpest felnőttcsapata
Mint ismert, nagy botránnyal ért véget vasárnap az 1–1-es döntetlennel záruló Újpest–Ferencváros bajnoki mérkőzés, amikor a vendégek kapusa, Gróf Dávid fellökte a kapuja mögötti labdaszedőt a találkozó hajrájában. Az eset után a Ferencváros kapusa még este bocsánatot kért, míg az Újpest a csapat hétfői edzésén fogadta a 15 éves labdaszedőt, s erről posztolt is a klub a hivatalos közösségi médiás oldalán.
A vasárnap este fellökött labdaszedő az Újpest U15-ös csapatának is tagja, s a hétfői látogatásáról készült és megosztott képek szerint Damir Krznar vezetőedző mellett Aljosa Matkóval és a teljes csapattal is összeállt egy közös képre.
LABDARÚGÓ NB I
10. FORDULÓ
Újpest FC–Ferencvárosi TC 1–1 (0–1)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 10 569 néző. Vezette Bogár
Gólszerző: Matko (64.), ill. Varga B. (22.)
Kiállítva: Gróf (FTC, 90+6.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paksi FC
|10
|5
|5
|–
|25–15
|+10
|20
|2. MTK Budapest
|10
|5
|1
|4
|23–17
|+6
|16
|3. Kisvárda
|9
|5
|1
|3
|9–13
|–4
|16
|4. Ferencvárosi TC
|9
|4
|4
|1
|19–9
|+10
|16
|5. ETO FC Győr
|9
|4
|4
|1
|19–11
|+8
|16
|6. Debreceni VSC
|10
|4
|4
|2
|13–12
|+1
|16
|7. Puskás Akadémia
|10
|4
|2
|4
|13–15
|–2
|14
|8. Újpest FC
|10
|2
|4
|4
|13–13
|0
|10
|9. Nyíregyháza Spartacus
|10
|2
|3
|5
|14–23
|–9
|9
|10. Diósgyőri VTK
|10
|1
|5
|4
|13–20
|–7
|8
|11. Kazincbarcika
|9
|2
|1
|6
|9–19
|–10
|7
|12. Zalaegerszegi TE
|10
|1
|4
|5
|16–19
|–3
|7
