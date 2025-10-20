Vendégül látta a fellökött labdaszedőt az Újpest felnőttcsapata

Mint ismert, nagy botránnyal ért véget vasárnap az 1–1-es döntetlennel záruló Újpest–Ferencváros bajnoki mérkőzés, amikor a vendégek kapusa, Gróf Dávid fellökte a kapuja mögötti labdaszedőt a találkozó hajrájában. Az eset után a Ferencváros kapusa még este bocsánatot kért, míg az Újpest a csapat hétfői edzésén fogadta a 15 éves labdaszedőt, s erről posztolt is a klub a hivatalos közösségi médiás oldalán.

A vasárnap este fellökött labdaszedő az Újpest U15-ös csapatának is tagja, s a hétfői látogatásáról készült és megosztott képek szerint Damir Krznar vezetőedző mellett Aljosa Matkóval és a teljes csapattal is összeállt egy közös képre.