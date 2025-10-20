Nemzeti Sportrádió

Vendégül látta a fellökött labdaszedőt az Újpest felnőttcsapata

2025.10.20. 17:17
Mint ismert, nagy botránnyal ért véget vasárnap az 1–1-es döntetlennel záruló Újpest–Ferencváros bajnoki mérkőzés, amikor a vendégek kapusa, Gróf Dávid fellökte a kapuja mögötti labdaszedőt a találkozó hajrájában. Az eset után a Ferencváros kapusa még este bocsánatot kért, míg az Újpest a csapat hétfői edzésén fogadta a 15 éves labdaszedőt, s erről posztolt is a klub a hivatalos közösségi médiás oldalán.

 

A vasárnap este fellökött labdaszedő az Újpest U15-ös csapatának is tagja, s a hétfői látogatásáról készült és megosztott képek szerint Damir Krznar vezetőedző mellett Aljosa Matkóval és a teljes csapattal is összeállt egy közös képre.

LABDARÚGÓ NB I
10. FORDULÓ
Újpest FC–Ferencvárosi TC 1–1 (0–1)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 10 569 néző. Vezette Bogár
Gólszerző: Matko (64.), ill. Varga B. (22.)
Kiállítva: Gróf (FTC, 90+6.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Paksi FC105525–15+1020
2. MTK Budapest1051423–17+616
3. Kisvárda95139–13–416
4. Ferencvárosi TC944119–9+1016
5. ETO FC Győr944119–11+816
6. Debreceni VSC1044213–12+116
7. Puskás Akadémia1042413–15–214
8. Újpest FC1024413–13010
9. Nyíregyháza Spartacus1023514–23–99
10. Diósgyőri VTK1015413–20–78
11. Kazincbarcika92169–19–107
12. Zalaegerszegi TE1014516–19–37

 

