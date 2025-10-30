Nemzeti Sportrádió

Szektorbezárást kapott az Újpest a derbi után

2025.10.30. 16:38
Kifogásolta egyes Újpest-szurkolók viselkedését az MLSZ (Fotó: Török Attila)
A Magyar Labdarúgó-szövetség szektorbezárásra büntette az Újpest FC-t szurkolóinak a Ferencváros elleni derbin tanúsított magatartása miatt – számolt be róla a lila-fehérek Facebook-oldala.

Az Újpest Facebook-oldalán az olvasható, hogy a Ferencváros elleni mérkőzésen „elhangzott rigmusok és pirotechnikai eszközök használata, valamint a korábbi felfüggesztett büntetés miatt” a következő, ETO FC elleni hazai mérkőzésen nem nyithatják meg a Szusza Ferenc Stadion D4-es szektorát.

Hozzáteszik, amennyiben a következő mérkőzéseken újból rasszista, vagy kirekesztő rigmusok hangzanak fel az újpesti szektorokban, az MLSZ zárt kapus büntetést szab ki a klubra.

2025.10.19. 20:04

Gróf ellökött egy labdaszedőt, Varga állt be a kapuba – pontot mentett az Újpest a Fradi ellen

Az első félidőben Varga Barnabás góljával az FTC vezetett, a másodikban az Újpest Matko révén egyenlített.

 

