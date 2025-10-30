Szektorbezárást kapott az Újpest a derbi után

Az Újpest Facebook-oldalán az olvasható, hogy a Ferencváros elleni mérkőzésen „elhangzott rigmusok és pirotechnikai eszközök használata, valamint a korábbi felfüggesztett büntetés miatt” a következő, ETO FC elleni hazai mérkőzésen nem nyithatják meg a Szusza Ferenc Stadion D4-es szektorát.

Hozzáteszik, amennyiben a következő mérkőzéseken újból rasszista, vagy kirekesztő rigmusok hangzanak fel az újpesti szektorokban, az MLSZ zárt kapus büntetést szab ki a klubra.