Szektorbezárást kapott az Újpest a derbi után
A Magyar Labdarúgó-szövetség szektorbezárásra büntette az Újpest FC-t szurkolóinak a Ferencváros elleni derbin tanúsított magatartása miatt – számolt be róla a lila-fehérek Facebook-oldala.
Az Újpest Facebook-oldalán az olvasható, hogy a Ferencváros elleni mérkőzésen „elhangzott rigmusok és pirotechnikai eszközök használata, valamint a korábbi felfüggesztett büntetés miatt” a következő, ETO FC elleni hazai mérkőzésen nem nyithatják meg a Szusza Ferenc Stadion D4-es szektorát.
Hozzáteszik, amennyiben a következő mérkőzéseken újból rasszista, vagy kirekesztő rigmusok hangzanak fel az újpesti szektorokban, az MLSZ zárt kapus büntetést szab ki a klubra.
Labdarúgó NB I
2025.10.19. 20:04
Gróf ellökött egy labdaszedőt, Varga állt be a kapuba – pontot mentett az Újpest a Fradi ellen
Az első félidőben Varga Barnabás góljával az FTC vezetett, a másodikban az Újpest Matko révén egyenlített.
Legfrissebb hírek
Gomojja – Malonyai Péter publicisztikája
Magyar válogatott
2025.10.28. 23:15
Az MLSZ reagált Hornyák Zsolt szombati kritikájára
Labdarúgó NB I
2025.10.26. 12:41
Ezek is érdekelhetik