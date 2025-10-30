Az Újpest után a Fradi sem úszta meg a szektorbezárást
A Ferencvárost több mérkőzés miatt is megbüntették. Az Újpest elleni derbi után a klubot az MLSZ szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálása, illetve pirotechnikai eszközök használata miatt pénzbüntetésre és prevenciós terv kidolgozására kötelezte. Emellett elrendelték a klubra korábban kiszabott felfüggesztett szektorbezárás végrehajtását.
Az FTC-re az ETO és a Paks elleni meccse után szurkolóinak megbotránkoztató rigmusai és egy konkrét személy sértegetése miatt pénzbüntetést szabott ki az MLSZ.
A szövetségből közleményéből az is kiderül, hogy az Újpestet a derbin történtek mellett a Nyíregyháza elleni meccs miatt is megbüntették: az MLSZ pénzbüntetést szabott ki megbotránkoztat kifejezések bekiabálása miatt. Hasonló büntetést kapott a DVSC és az NB II-es Vasas is. Az angyalföldiek ezenkívül a Videotonnal együtt tárgyak játéktérre dobálása is miatt fizethetnek.
NB III
Finta Balázs József sportszakember (Balatonlelle) minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől 3 hónapos eltiltásban részesült.
Futsal Magyar Kupa
A FEB a B Sport Club Sportegyesületet pénzbüntetés megfizetésére kötelezte a szabályzat megszegése miatt.