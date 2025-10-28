Szabó István távozik Nyíregyházáról – hivatalos
A labdarúgó NB I-ben érdekelt Nyíregyháza Spartacus kedden hivatalos Facebook-oldalán jelentette be Szabó István vezetőedző menesztését.
A klub közleménye alapvetően a csapat tabellán elfoglalt helyével magyarázza a döntést.
„Szabó István tavasszal érkezett klubunkhoz, az előző idény végén hét mérkőzésen irányította a Szparit, melyből hármat megnyertünk, háromszor pedig döntetlent játszottunk, ezzel az együttes kivívta az élvonalban maradást, és a 8. helyen végzett. A nyári felkészülést már vele kezdte csapatunk, mely a Fizz Ligában az eddigi 11 mérkőzésből kettőt nyert meg, háromszor játszott döntetlent, hatszor vereséget szenvedett” – olvasható a posztban, amely hozzáteszi, hogy már elkezdődtek az egyeztetések Szabó utódlásáról.
