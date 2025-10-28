Nemzeti Sportrádió

Szabó István távozik Nyíregyházáról – hivatalos

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.28. 18:39
null
Fotó: Földi Imre
Címkék
Szabó István labdarúgó NB I Nyíregyháza Spartacus
A labdarúgó NB I-ben érdekelt Nyíregyháza Spartacus kedden hivatalos Facebook-oldalán jelentette be Szabó István vezetőedző menesztését.

A klub közleménye alapvetően a csapat tabellán elfoglalt helyével magyarázza a döntést.

Szabó István tavasszal érkezett klubunkhoz, az előző idény végén hét mérkőzésen irányította a Szparit, melyből hármat megnyertünk, háromszor pedig döntetlent játszottunk, ezzel az együttes kivívta az élvonalban maradást, és a 8. helyen végzett. A nyári felkészülést már vele kezdte csapatunk, mely a Fizz Ligában az eddigi 11 mérkőzésből kettőt nyert meg, háromszor játszott döntetlent, hatszor vereséget szenvedett” – olvasható a posztban, amely hozzáteszi, hogy már elkezdődtek az egyeztetések Szabó utódlásáról.

 

Szabó István labdarúgó NB I Nyíregyháza Spartacus
Legfrissebb hírek

Edzőt vált a Nyíregyháza Spartacus – NS-infó

Labdarúgó NB I
3 órája

Az FTC-t legyőző Zalaegerszeg három játékost ad a 11. forduló válogatottjába

Labdarúgó NB I
8 órája

Újabb alapemberével hosszabbított a Paks

Labdarúgó NB I
Tegnap, 18:47

Osztályozó az NB I-ben? A klubok ezt szeretnék

Labdarúgó NB I
Tegnap, 16:18

Krznar: A legkönnyebb lenne azt mondani, rossz napunk volt, menjünk tovább, de ez nem mutat a problémák mélyére

Labdarúgó NB I
Tegnap, 8:22

Skribek Alen elárulta, mi volt a titka a Ferencváros legyőzésének

Labdarúgó NB I
Tegnap, 8:12

Robbie Keane: Fontos a frissesség

Labdarúgó NB I
2025.10.26. 12:16

Tiago Goncalves bizonyítaná a liláknak, hogy megérte őt szerződtetni

Labdarúgó NB I
2025.10.26. 11:43
Ezek is érdekelhetik