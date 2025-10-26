Szabó István: A játékosok többségére egy rossz szót sem szólhatok...

Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–1

Szabó István, a Nyíregyháza vezetőedzője

– Nyilván nem úgy tervezte, hogy nyolcvan percig emberhátrányban kell játszania a csapatnak...

– Valóban, volt egy tervünk, amiben ez nem volt benne. Nagyon nehéz volt a szituáció a szünetig, össze kellett dugnunk a fejünket a stábtagokkal, hogy miként tudjuk megőrizni legalább a döntetlent, esetleg megnyerni a meccset. A szünetben megpróbáltuk rendezni a sorokat, a játékosok többségére egy rossz szót sem szólhatok, mégis alulmaradtunk.

– Varga Kevin aligha elégedett: hat percen belül két sárga lapot kapott, kiállította a játékvezető – mi a véleménye az esetről?

– Ebben a kérdésben benne van minden, amit erről az esetről el tudnék mondani…

– Keveset és csak a közvetlen hajrában cserélt: ennek van valamilyen különösebb oka, amit a kívülállók nem tudhatnak?

– Egyszerűen csak annyi, hogy emberhátrányban is figyelni kellett a csapaton belüli egyensúlyra. Arra, hogy maradjon jól fejelő center és sokat futó szélső a csapatban, hogy ne tudjon kontrából gólt szerezni a Barcika, mert azzal végleg eldöntötte volna a meccs sorsát. Nagyon elégedetlen vagyok azzal, hogy az első körben csak kilenc pontot szereztünk, de belülről ismerjük az okokat.

Kuttor Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője

– Hogyan látta a mérkőzést?

– A kiállítást követően próbálta uralni a meccset a csapat, mezőnyfölényben játszott. A gólt követően sokszor volt a kapunk előtt a labda, jöttek a beívelések, sok szabadrúgást harcolt ki az ellenfél. Hiányérzetem amiatt lehet, hogy nem tudtuk lezárni a mérkőzést a második góllal, holott a megszerzésére bőven volt lehetőségünk. A mi helyzetünkben azonban nem lehetünk elégedetlenek az egygólos idegenbeli győzelemmel.

– Mit jelent a csapat életében az első idegenbeli győzelem és az, hogy a bajnokság első körét követően nem állnak kieső helyen?

– Nagyon mélyről indultunk, éppen ezért örülünk minden ilyen sikernek és mérföldkőnek, de nem számolgatjuk a pontokat, nagyon messze van még a bajnokság vége.

– Nagy dilemmát okozott, hogy cserélt a kapusposzton és bevetette a fiatalajánlásnak megfelelő Juhász Bencét?

– Igen, nagy dilemmát okozott, hiszen Gyollai Dániel jó teljesítményt nyújtott eddig a kapuban, de megbeszéltem a kapusokkal, hogy előállhat ez a helyzet. Így a mezőnyben úgymond csupa felnőtt futballistával állhattunk ki, a támadósorban is több variációs lehetőség jutott, és végül onnan jött a győztes gól is, hiszen Könyves Norbert szerezte.

LABDARÚGÓ NB I

11. FORDULÓ

Október 25., szombat

Puskás Akadémia–MTK Budapest 1–1

Diósgyőri VTK–Paksi FC 2–1

Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–1

Október 26., vasárnap

12.45: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)

15.00: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

17.30: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)