Szabó István: A játékosok többségére egy rossz szót sem szólhatok...
Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–1
Szabó István, a Nyíregyháza vezetőedzője
– Nyilván nem úgy tervezte, hogy nyolcvan percig emberhátrányban kell játszania a csapatnak...
– Valóban, volt egy tervünk, amiben ez nem volt benne. Nagyon nehéz volt a szituáció a szünetig, össze kellett dugnunk a fejünket a stábtagokkal, hogy miként tudjuk megőrizni legalább a döntetlent, esetleg megnyerni a meccset. A szünetben megpróbáltuk rendezni a sorokat, a játékosok többségére egy rossz szót sem szólhatok, mégis alulmaradtunk.
– Varga Kevin aligha elégedett: hat percen belül két sárga lapot kapott, kiállította a játékvezető – mi a véleménye az esetről?
– Ebben a kérdésben benne van minden, amit erről az esetről el tudnék mondani…
– Keveset és csak a közvetlen hajrában cserélt: ennek van valamilyen különösebb oka, amit a kívülállók nem tudhatnak?
– Egyszerűen csak annyi, hogy emberhátrányban is figyelni kellett a csapaton belüli egyensúlyra. Arra, hogy maradjon jól fejelő center és sokat futó szélső a csapatban, hogy ne tudjon kontrából gólt szerezni a Barcika, mert azzal végleg eldöntötte volna a meccs sorsát. Nagyon elégedetlen vagyok azzal, hogy az első körben csak kilenc pontot szereztünk, de belülről ismerjük az okokat.
Kuttor Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője
– Hogyan látta a mérkőzést?
– A kiállítást követően próbálta uralni a meccset a csapat, mezőnyfölényben játszott. A gólt követően sokszor volt a kapunk előtt a labda, jöttek a beívelések, sok szabadrúgást harcolt ki az ellenfél. Hiányérzetem amiatt lehet, hogy nem tudtuk lezárni a mérkőzést a második góllal, holott a megszerzésére bőven volt lehetőségünk. A mi helyzetünkben azonban nem lehetünk elégedetlenek az egygólos idegenbeli győzelemmel.
– Mit jelent a csapat életében az első idegenbeli győzelem és az, hogy a bajnokság első körét követően nem állnak kieső helyen?
– Nagyon mélyről indultunk, éppen ezért örülünk minden ilyen sikernek és mérföldkőnek, de nem számolgatjuk a pontokat, nagyon messze van még a bajnokság vége.
– Nagy dilemmát okozott, hogy cserélt a kapusposzton és bevetette a fiatalajánlásnak megfelelő Juhász Bencét?
– Igen, nagy dilemmát okozott, hiszen Gyollai Dániel jó teljesítményt nyújtott eddig a kapuban, de megbeszéltem a kapusokkal, hogy előállhat ez a helyzet. Így a mezőnyben úgymond csupa felnőtt futballistával állhattunk ki, a támadósorban is több variációs lehetőség jutott, és végül onnan jött a győztes gól is, hiszen Könyves Norbert szerezte.
LABDARÚGÓ NB I
11. FORDULÓ
Október 25., szombat
Puskás Akadémia–MTK Budapest 1–1
Diósgyőri VTK–Paksi FC 2–1
Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–1
Október 26., vasárnap
12.45: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)
15.00: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
17.30: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paksi FC
11
5
5
1
26–17
+9
20
|2. MTK Budapest
11
5
2
4
24–18
+6
17
|3. Kisvárda
9
5
1
3
9–13
–4
16
|4. Ferencváros
9
4
4
1
19–9
+10
16
|5. ETO FC
9
4
4
1
19–11
+8
16
|6. Debreceni VSC
10
4
4
2
13–12
+1
16
|7. Puskás Akadémia
11
4
3
4
14–16
–2
15
|8. Diósgyőri VTK
11
2
5
4
15–21
–6
11
|9. Kazincbarcika
10
3
1
6
10–19
–9
10
|10. Újpest FC
10
2
4
4
13–13
0
10
|11. Nyíregyháza
11
2
3
6
14–24
–10
9
|12. Zalaegerszegi TE
10
1
4
5
16–19
–3
7