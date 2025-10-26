Szabó István: A játékosok többségére egy rossz szót sem szólhatok...

Nemzeti Sportrádió

2025.10.26.
Szabó István a kiállításról nem akart beszélni (Fotó: Török Attila)
A labdarúgó NB I 11. fordulójának szombati játéknapján a Kazincbarcika 1–0-ra nyert Nyíregyházán, a találkozó után a két csapat vezetőedzője, Szabó István és Kuttor Attila értékelte a látottakat.

Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–1

 Szabó István, a Nyíregyháza vezetőedzője 

– Nyilván nem úgy tervezte, hogy nyolcvan percig emberhátrányban kell játszania a csapatnak...
– Valóban, volt egy tervünk, amiben ez nem volt benne. Nagyon nehéz volt a szituáció a szünetig, össze kellett dugnunk a fejünket a stábtagokkal, hogy miként tudjuk megőrizni legalább a döntetlent, esetleg megnyerni a meccset. A szünetben megpróbáltuk rendezni a sorokat, a játékosok többségére egy rossz szót sem szólhatok, mégis alulmaradtunk.

– Varga Kevin aligha elégedett: hat percen belül két sárga lapot kapott, kiállította a játékvezető – mi a véleménye az esetről?
– Ebben a kérdésben benne van minden, amit erről az esetről el tudnék mondani…

– Keveset és csak a közvetlen hajrában cserélt: ennek van valamilyen különösebb oka, amit a kívülállók nem tudhatnak?
– Egyszerűen csak annyi, hogy emberhátrányban is figyelni kellett a csapaton belüli egyensúlyra. Arra, hogy maradjon jól fejelő center és sokat futó szélső a csapatban, hogy ne tudjon kontrából gólt szerezni a Barcika, mert azzal végleg eldöntötte volna a meccs sorsát. Nagyon elégedetlen vagyok azzal, hogy az első körben csak kilenc pontot szereztünk, de belülről ismerjük az okokat.

 Kuttor Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője 

– Hogyan látta a mérkőzést?
– A kiállítást követően próbálta uralni a meccset a csapat, mezőnyfölényben játszott. A gólt követően sokszor volt a kapunk előtt a labda, jöttek a beívelések, sok szabadrúgást harcolt ki az ellenfél. Hiányérzetem amiatt lehet, hogy nem tudtuk lezárni a mérkőzést a második góllal, holott a megszerzésére bőven volt lehetőségünk. A mi helyzetünkben azonban nem lehetünk elégedetlenek az egygólos idegenbeli győzelemmel.

– Mit jelent a csapat életében az első idegenbeli győzelem és az, hogy a bajnokság első körét követően nem állnak kieső helyen?
– Nagyon mélyről indultunk, éppen ezért örülünk minden ilyen sikernek és mérföldkőnek, de nem számolgatjuk a pontokat, nagyon messze van még a bajnokság vége.

– Nagy dilemmát okozott, hogy cserélt a kapusposzton és bevetette a fiatalajánlásnak megfelelő Juhász Bencét?
– Igen, nagy dilemmát okozott, hiszen Gyollai Dániel jó teljesítményt nyújtott eddig a kapuban, de megbeszéltem a kapusokkal, hogy előállhat ez a helyzet. Így a mezőnyben úgymond csupa felnőtt futballistával állhattunk ki, a támadósorban is több variációs lehetőség jutott, és végül onnan jött a győztes gól is, hiszen Könyves Norbert szerezte.

LABDARÚGÓ NB I
11. FORDULÓ
Október 25., szombat
Puskás Akadémia–MTK Budapest 1–1
Diósgyőri VTK–Paksi FC 2–1
Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–1
Október 26., vasárnap
12.45: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)
15.00: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
17.30: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Paksi FC

11

5

5

1

26–17

+9

20

  2. MTK Budapest

11

5

2

4

24–18

+6

17

  3. Kisvárda

9

5

1

3

9–13

–4

16

  4. Ferencváros

9

4

4

1

19–9

+10

16

  5. ETO FC 

9

4

4

1

19–11

+8

16

  6. Debreceni VSC

10

4

4

2

13–12

+1

16

  7. Puskás Akadémia

11

4

3

4

14–16

–2

15

  8. Diósgyőri VTK

11

2

5

4

15–21

–6

11

  9. Kazincbarcika

10

3

1

6

10–19

–9

10

10. Újpest FC

10

2

4

4

13–13

0

10

11. Nyíregyháza 

11

2

3

6

14–24

–10

9

12. Zalaegerszegi TE

10

1

4

5

16–19

–3

7

 

