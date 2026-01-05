Az MTK és a DVTK is megkezdte a téli átigazolások sorát – körkép

EDDIG TÖRTÉNT



A téli bejelentések sorát a Kisvárda nyitotta meg még decemberben Nikola Radmanovac szerződtetétsével, majd az MTK is bejelentett két új játékost, Hegyi Krisztiánt és a litván Vilius Armalast, a DVTK pedig már az új esztendő első napjaiban kölcsönvette Pető Milánt Paksról, míg Babós Levente és Mucsányi Miron visszatért Újpestre, ahonnét André Duarte egyoldalú szerződésbontással már tavaly távozott.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bárány Donát



TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: Pető Milán (Paks)

Kölcsönből visszatértek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Babós Levente* (Újpest FC), Mucsányi Miron (Újpest FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –



TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

0Kiszemeltek: –

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona – Spanyolország)



TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Júlio Romao (brazil, Botafogo), Philippe Rommens (belga), Tóth Alex (Juventus, Lazio – Olaszország), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)



TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Ferenczi János (Csíkszereda – Románia), Szabó Bálint (Csíkszereda – Románia)

Távozók: Blessing Eleke* (nigériai, szabadon igazolható), Varazdat Harojan* (örmény, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –



TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL

Érkezők: Nikola Radmanovac (szerb, Csingtao Hajniu – Kína, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Nazar Koljada (magyar-ukrán)

Kiszemeltek: Idris Ibrahim (nigériai)

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL

Érkezők: Vilius Armalas (litván, FC Hegelmann – Litvánia)

Kölcsönbe érkezők: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia)

Kölcsönből visszatérhetnek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:

Kiszemeltek: Szabó Bálint (Csíkszereda – Románia)

Távozók: Varga Kevin (szabadon igazolhatóként Bp. Honvéd)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –



TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Máté Csaba (Kozármisleny)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:

Kiszemeltek: –

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: Pető Milán (Diósgyőr)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –



TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL

Érkezők: Magyar Zsolt (Aqvital FC Csákvár)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:

Kiszemeltek: –

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –



TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Babós Levente* (Diósgyőri VTK), Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: André Duarte* (portugál, egyoldalú szerződésbontás után FCSB – Románia)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Babós Levente



TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Izrael, Egyesült Államok)

*Az őszi szezon közben.