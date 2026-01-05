Az MTK és a DVTK is megkezdte a téli átigazolások sorát – körkép

Nemzeti Sportrádió

2026.01.05.
Az új szerzemény, Hegyi Krisztián már az MTK-val kezdte meg a téli felkészülést (Fotó: mtkbudapest.hu)
Magyarországon a téli átigazolási időszak hivatalosan 2026. január 15-től február 14. éjfélig tart, de természetesen már a hivatalos nyitány előt is történtek bejelentések. Tekintsük át az eddigieket és a további változásokat egész télen kövesse nyomon a címlapunkról folyamatosan elérhető átigazolási körképünkben!

EDDIG TÖRTÉNT

A téli bejelentések sorát a Kisvárda nyitotta meg még decemberben Nikola Radmanovac szerződtetétsével, majd az MTK is bejelentett két új játékost, Hegyi Krisztiánt és a litván Vilius Armalast, a DVTK pedig már az új esztendő első napjaiban kölcsönvette Pető Milánt Paksról, míg Babós Levente és Mucsányi Miron visszatért Újpestre, ahonnét André Duarte egyoldalú szerződésbontással már tavaly távozott.   

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁSOK CSAPATRÓL CSAPATRA

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL
Érkezők:
Kölcsönbe érkezők:  –
Kölcsönből visszatértek:  –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek:
Távozók:  
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: 
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bárány Donát

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL
Érkezők:
Kölcsönbe érkezők: Pető Milán (Paks)
Kölcsönből visszatértek:  –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: –
Távozók:  
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Babós Levente* (Újpest FC), Mucsányi Miron (Újpest FC)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL
Érkezők: –
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatértek:
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
0Kiszemeltek:
Távozók:
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona – Spanyolország)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: –
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatérők:  –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:  
Kiszemeltek:
Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Júlio Romao (brazil, Botafogo), Philippe Rommens (belga), Tóth Alex (Juventus, Lazio – Olaszország), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)


TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL
Érkezők: – 
Kölcsönbe érkezők: – 
Kölcsönből visszatérhetnek: – 
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: – 
Kiszemeltek: Ferenczi János (Csíkszereda – Románia), Szabó Bálint (Csíkszereda – Románia)
Távozók: Blessing Eleke* (nigériai, szabadon igazolható), Varazdat Harojan* (örmény, szabadon igazolható)
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:


TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL
Érkezők: Nikola Radmanovac (szerb, Csingtao Hajniu – Kína, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatérhetnek:
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Nazar Koljada (magyar-ukrán)
Kiszemeltek: Idris Ibrahim (nigériai)
Távozók:  
Kölcsönbe távozók:  
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

 

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL
Érkezők: Vilius Armalas (litván, FC Hegelmann – Litvánia)
Kölcsönbe érkezők: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia)
Kölcsönből visszatérhetnek:
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek:
Távozók:  
Kölcsönbe távozók:  
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: 

 

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL
Érkezők: –
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérők: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: 
Kiszemeltek: Szabó Bálint (Csíkszereda – Románia)
Távozók: Varga Kevin (szabadon igazolhatóként Bp. Honvéd)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:
 

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL
Érkezők: –
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérők: Máté Csaba (Kozármisleny)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: 
Kiszemeltek: –
Távozók: –
Kölcsönbe távozók: Pető Milán (Diósgyőr)
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL
Érkezők: Magyar Zsolt (Aqvital FC Csákvár)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérők: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: 
Kiszemeltek: –
Távozók: –
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL
Érkezők:
Kölcsönbe érkezők: – 
Kölcsönből visszatérők: Babós Levente* (Diósgyőri VTK), Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK) 
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek:
Távozók: André Duarte* (portugál, egyoldalú szerződésbontás után FCSB – Románia)
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatért klubjához:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Babós Levente


TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők:  –
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatértek: – 
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:  – 
Kiszemeltek: – 
Távozók: 
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatért klubjához: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Izrael, Egyesült Államok)

*Az őszi szezon közben.

 

