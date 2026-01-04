Kölcsönvette az U-válogatott játékost a DVTK, miközben az Újpest fiatalja visszatért klubjához

A következő két hét során spanyolországi edzőtáborban készül a DVTK, ahol az edzések mellett négy felkészülési mérkőzést is játszik. Vasárnap a csapattal tartott az adminisztráció lezárultával tavasszal Diósgyőrben szereplő Pető Milán is, – ahogy azt lapunk korábban megírta – a korosztályos válogatott támadó középpályás kölcsönvételéről ugyanis megállapodott a miskolci klub és a Paksi FC, már csak a szerződés aláírása maradt hátra – közölte a DVTK a hivatalos oldalán.

A 20 éves futballista a labdarúgást Veszprémben kezdte, majd 12 évesen került Székesfehérvárra, ahol szűk két hónappal a 18. születésnapját követően bemutatkozott az élvonalban. Azóta 59 találkozón három gólt szerzett az NB I-ben.