Kölcsönvette az U-válogatott játékost a DVTK, miközben az Újpest fiatalja visszatért klubjához

2026.01.04. 17:31
Pető Milán (zöld-fehérben) kölcsönbe került (Fotó: Czinege Melinda)
A Nemzeti Sport korábbi értesülésének megfelelően a DVTK kölcsönvette a Pakstól Pető Milánt, viszont a diósgyőrieknél kölcsönben szereplő Mucsányi Miron visszatért Újpestre.

A következő két hét során spanyolországi edzőtáborban készül a DVTK, ahol az edzések mellett négy felkészülési mérkőzést is játszik. Vasárnap a csapattal tartott az adminisztráció lezárultával tavasszal Diósgyőrben szereplő Pető Milán is, – ahogy azt lapunk korábban megírta – a korosztályos válogatott támadó középpályás kölcsönvételéről ugyanis megállapodott a miskolci klub és a Paksi FC, már csak a szerződés aláírása maradt hátra – közölte a DVTK a hivatalos oldalán.

A 20 éves futballista a labdarúgást Veszprémben kezdte, majd 12 évesen került Székesfehérvárra, ahol szűk két hónappal a 18. születésnapját követően bemutatkozott az élvonalban. Azóta 59 találkozón három gólt szerzett az NB I-ben.

A papírok aláírását követően a DVTK szakmai stábjához másodedzőként, illetve erőnléti edzőként csatlakozó Milija Zizics és Uros Nikolics is útra kelt az együttessel. Zizics korábban több szerbiai csapatot irányított vezetőedzőként, legutóbb pedig a Csukaricski stábjában dolgozott asszisztensedzőként. Az egykori védő labdarúgóként a Balkánon kívül Hongkongban és Azerbajdzsánban szerzett nemzetközi tapasztalatot, míg Nikolics szerb első és másodosztályú csapatoknál vállalt hasonló feladatkörben munkát, mint most Miskolcon.

Ugyanakkor egészségügyi okokból nem tartott társaival Anderson Esiti, Marco Lund, Kecskés Ákos és Szakos Bence. A kölcsönben szereplő Mucsányi Miront pedig szóban visszahívták Újpestre, így a felkészülést egyelőre az anyaklubjánál kezdi el.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL
Érkezők:
Kölcsönbe érkezők: Pető Milán (Paks)
Kölcsönből visszatértek:  –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: –
Távozók:  
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Babós Levente* (Újpest FC), Mucsányi Miron (Újpest FC)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:
*Az őszi szezon közben.

 

