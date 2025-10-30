Magyar Kupa: DVSC–Budapest Honvéd FC

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ

DEBRECENI VSC–BUDAPEST HONVÉD FC 1–1 (1–0) – élőben az NSO-n!

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 20 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Bognár Tamás (Kóbor Péter, Szert Balázs)

DVSC: Varga Á. – Dacosta, Lang, Kulbacsuk, A. Guerrero – Szűcs T. (Camarasa, 66.), Manzanara – Komáromi Gy., Dzsudzsák, Bermejo – Bárány (Djokic, 66.). Vezetőedző: Sergio Navarro

HONVÉD: Dúzs – Szabó A., Baki, Csontos D. – Pauljevics, Pekár I. (Szamosi Á., 68.), Sigér Á., Hangya – Medgyes Z. (Zuigeber, 68.), Kántor K. (Pinte, 68.), Gyurcsó Vezetőedző: Feczkó Tamás

Gólszerző: Dzsudzsák (22.), ill. Pauljevics (55.)

Cikkünk folyamatosan frissül...