Nemzeti Sportrádió

Magyar Kupa: DVSC–Budapest Honvéd FC

Vágólapra másolva!
2025.10.30. 19:49
null
Bárány Donát a Magyar Kupában gyarapíthatja góljai számát (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
MK Honvéd Budapest Honvéd FC Magyar Kupa 4. forduló DVSC Debreceni VSC Magyar Kupa Mol Magyar Kupa Debrecen MOL Magyar Kupa
A labdarúgó Mol Magyar Kupa 4. fordulójában a Debreceni VSC hazai pályán fogadja a másodosztály egyik éllovasát, a Honvédot. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

MOL MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ
DEBRECENI VSC–BUDAPEST HONVÉD FC 1–1 (1–0) – élőben az NSO-n!
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 20 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Bognár Tamás (Kóbor Péter, Szert Balázs)
DVSC: Varga Á. – Dacosta, Lang, Kulbacsuk, A. Guerrero – Szűcs T. (Camarasa, 66.), Manzanara – Komáromi Gy., Dzsudzsák, Bermejo – Bárány (Djokic, 66.). Vezetőedző: Sergio Navarro
HONVÉD: Dúzs – Szabó A., Baki, Csontos D. – Pauljevics, Pekár I. (Szamosi Á., 68.), Sigér Á., Hangya – Medgyes Z. (Zuigeber, 68.), Kántor K. (Pinte, 68.), Gyurcsó Vezetőedző: Feczkó Tamás
Gólszerző: Dzsudzsák (22.), ill. Pauljevics (55.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

Labdarúgó NB I
14 órája

Komáromi György meg akarja ragadni a kínálkozó lehetőséget

Az angol harmadosztályú Stockport County képviselői a helyszínen nézhetik meg a DVSC Honvéd elleni meccsét.

PERCRŐL PERCRE

 

MK Honvéd Budapest Honvéd FC Magyar Kupa 4. forduló DVSC Debreceni VSC Magyar Kupa Mol Magyar Kupa Debrecen MOL Magyar Kupa
Legfrissebb hírek

Akárcsak két éve a döntőben, a ZTE ismét két góllal győzte le NB II-es ellenfelét a Magyar Kupában

Labdarúgó NB I
1 órája

Emberelőnyben jutott tovább a Soroksár a Magyar Kupában

Labdarúgó NB I
6 órája

Sajbán Máté mérlege középcsatárként: két gól és továbbjutás

Labdarúgó NB I
10 órája

Gundel-Takács Bence pontosan tudja, milyen nehéz ellenfél lehet a Budafok

Labdarúgó NB I
14 órája

Komáromi György meg akarja ragadni a kínálkozó lehetőséget

Labdarúgó NB I
14 órája

Az ETO kilenc, az MTK öt, az FTC és a Paks négy-négy, a Barcika egy gólt szerezve lépett tovább – ez történt a Mol Magyar Kupában

Labdarúgó NB I
23 órája

Hátrányba került, majd öt gólt szerezve harcolta ki a nyolcaddöntőbe jutást az MTK

Labdarúgó NB I
23 órája

Könnyed játékkal négygólos győzelmet aratott a Ferencváros a Békéscsaba elleni kupamérkőzésen

Labdarúgó NB I
23 órája
Ezek is érdekelhetik