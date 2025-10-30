Pénteki sportműsor: Kisvárda–Nyíregyháza az NB I-ben

OKTÓBER 31., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

12. FORDULÓ

20.00: Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NÉMET BUNDESLIGA

9. FORDULÓ

20.30: Augsburg–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

PORTUGÁL BAJNOKSÁG

21.15: Sporting CP–Alverca (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA

11. FORDULÓ

21.00: Getafe–Girona (Tv: Spíler2)

SZAÚDI BAJNOKSÁG

15.45: Al-Hilal–Al-Sabab (Tv: Spíler1)

FUTSAL

NB I

18.30: Vehir.hu Futsal Veszprém–A Stúdió Futsal Nyíregyháza

19.50: Aramis SE–HOPE Futsal

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AUTÓSPORT

TCR

3.00: időmérő, Csucsou (Tv: Sport1)

NASCAR Truck Series

1.30: Championship Race (Tv: Arena4)

BASEBALL

MLB

1.00: Toronto Blue Jays–Los Angeles Dodgers (Tv: Sport2)

DARTS

11.00: WDF World Open, Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

17.30: Újpesti TE–Corona Brasov (romániai)

18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék

18.30: FEHA19–SC Csíkszereda (romániai)

18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Gyergyói HK (romániai)

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

18.30: FTC-Telekom–Graz 99ers (osztrák)

KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: Moyra-Budaörs–NEKA

FÉRFI MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ

19.00: Szigetszentmiklósi KSK–HE-DO B.BRAUN Gyöngyös

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Egis Körmend–SZTE-Szedeák

18.00: Zalakerámia ZTE KK–Kometa-KVGY Kaposvári KK

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

19.00: Monaco (francia)–Panathinaikosz (görög)

20.15: Olympiakosz (görög)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)

20.30: Baskonia (spanyol)–Anadolu Efes (török)

20.30: Partizan Beograd (szerb)–Barcelona (spanyol)

KÜZDŐSPORT

One 131

13.30: Friday Nights, Bangkok (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

18.30: MEAFC-Peka Bau–MAFC

Női Extraliga, alapszakasz

18.00: Szent Benedek RA–TFSE

19.30: Újpesti TE–MBH-Békéscsaba

SUP

Világbajnokság, Abu-Dzabi

Férfiak

7.30: sprint, elődöntő

13.10: döntő

Nők

7.20: sprint, elődöntő

16.00: döntő

TENISZ

ATP 1000-es torna, Párizs

14.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő (Tv: Match4)

WTA 250-es torna, Chennai

10.30: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

WTA 250-es torna, Csiucsiang

4.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

WTA 250-es torna, Hongkong

7.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő és elődöntő

TOLLASLABDA

50. magyar nemzetközi bajnokság

10.00: 2. forduló

16.00: negyeddöntők

VÍZILABDA

Férfi ob I, alapszakasz, 5. forduló

18.00: One Eger–KSI SE

18.45: UVSE–DVSE-Master Good

19.00: PannErgy-Miskolci VLC–FTC-Telekom Waterpolo

19.30: Semmelweis OSC–EPS-Honvéd

17.00: Kaposvári VK–BVSC-Manna ABC

18.00: Metalcom Szentes–VasasPlaket

17.00: Szegedi VE–Szolnoki Dózsa

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Szabó Szilvia, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Tudás vagy morál – melyik fontosabb? Dénes Ferenc sportközgazdászt hívjuk

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban

9.00: Kemény Dénes a vonalban; Csisztu Zsuzsát hívjuk

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval. Ötven éve egy egész város ünnepelte a Debreceni Dózsa férfi kézilabda csapatát

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal

14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval

14.35: Hárompontos –kosárlabda-magazin Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfirddal

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Szabó Bence

15.00: Labdarúgás, Magyar Kupa-forduló után, vendégünk: Szekeres Tamás 7-szeres magyar kupagyőztes labdarúgó

16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Kovács Erika, Kis Tamás, Somogyi Zsolt

17.00: Bemutatták a Bölöni – Az erdélyi legenda című filmet

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: A reformáció napjának sportvonatkozásai

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Szombaton Ausztria–Magyarország férfi kézilabda felkészülési-mérkőzésre kerül sor, a női Bajnokok Ligájában pedig pályára lép a Ferencváros és a Győr

18.30: Négy férfi vízilabda-csapatunk ezen a héten hogyan teljesített a nemzetközi kupákban?

19.00: 65 éves lenne Diego Maradona

19.10: Kezdődik a labdarúgó NB I 12. fordulója: a Kisvárda–Nyíregyháza mérkőzés felvezetése

20.00: Közvetítés a Kisvárda–Nyíregyháza NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. A találkozót a stúdióban Bánki József és Harsányi Levente elemzi

22.00: 14 éve ezen a napon hunyt el Albert Flórián

22.30: Sportvilág Katona Lászlóval