Nemzeti Sportrádió

Pénteki sportműsor: Kisvárda–Nyíregyháza az NB I-ben

T. Z.T. Z.
2025.10.30. 23:35
Címkék
sportprogram sportműsor pénteki sportműsor napi sportműsor
A labdarúgó NB I-ben az edzőváltáson áteső Nyíregyháza a Kisvárda otthonába látogat, a Bundesligában pályára lép a Borussia Dortmund, a La Ligában pedig Getafe–Girona összecsapást rendeznek. Folytatódik az Erste Liga és és a vízilabda ob I alapszakasza, az osztrák hokiliga, akárcsak a női kézilabdások, a férfi kosárlabdások, valamint a női és férfi röplabdások élvonalbeli küzdelemsorozata. Íme, a pénteki kiemelt sportprogram!

 OKTÓBER 31., PÉNTEK 

 FUTBALLPROGRAM 

NB I 
12. FORDULÓ
20.00: Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NÉMET BUNDESLIGA
9. FORDULÓ
20.30: Augsburg–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

PORTUGÁL BAJNOKSÁG
21.15: Sporting CP–Alverca (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA
11. FORDULÓ
21.00: Getafe–Girona (Tv: Spíler2)

SZAÚDI BAJNOKSÁG
15.45: Al-Hilal–Al-Sabab (Tv: Spíler1)

FUTSAL
NB I
18.30: Vehir.hu Futsal Veszprém–A Stúdió Futsal Nyíregyháza
19.50: Aramis SE–HOPE Futsal

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AUTÓSPORT
TCR
3.00: időmérő, Csucsou (Tv: Sport1)
NASCAR Truck Series
1.30: Championship Race (Tv: Arena4)

BASEBALL
MLB
1.00: Toronto Blue Jays–Los Angeles Dodgers (Tv: Sport2)

DARTS
11.00: WDF World Open, Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok

JÉGKORONG
ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
17.30: Újpesti TE–Corona Brasov (romániai)
18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék
18.30: FEHA19–SC Csíkszereda (romániai)
18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Gyergyói HK (romániai)
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
18.30: FTC-Telekom–Graz 99ers (osztrák)

KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: Moyra-Budaörs–NEKA
FÉRFI MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ
19.00: Szigetszentmiklósi KSK–HE-DO B.BRAUN Gyöngyös

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Egis Körmend–SZTE-Szedeák 
18.00: Zalakerámia ZTE KK–Kometa-KVGY Kaposvári KK
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
19.00: Monaco (francia)–Panathinaikosz (görög)
20.15: Olympiakosz (görög)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)
20.30: Baskonia (spanyol)–Anadolu Efes (török)
20.30: Partizan Beograd (szerb)–Barcelona (spanyol)

KÜZDŐSPORT
One 131
13.30: Friday Nights, Bangkok (Tv: Sport1)

RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
18.30: MEAFC-Peka Bau–MAFC 
Női Extraliga, alapszakasz
18.00: Szent Benedek RA–TFSE 
19.30: Újpesti TE–MBH-Békéscsaba

SUP
Világbajnokság, Abu-Dzabi
Férfiak
7.30: sprint, elődöntő
13.10: döntő
Nők
7.20: sprint, elődöntő
16.00: döntő

TENISZ
ATP 1000-es torna, Párizs
14.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő (Tv: Match4)
WTA 250-es torna, Chennai
10.30: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
WTA 250-es torna, Csiucsiang
4.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
WTA 250-es torna, Hongkong
7.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő és elődöntő

TOLLASLABDA
50. magyar nemzetközi bajnokság
10.00: 2. forduló
16.00: negyeddöntők

VÍZILABDA
Férfi ob I, alapszakasz, 5. forduló
18.00: One Eger–KSI SE
18.45: UVSE–DVSE-Master Good
19.00: PannErgy-Miskolci VLC–FTC-Telekom Waterpolo
19.30: Semmelweis OSC–EPS-Honvéd
17.00: Kaposvári VK–BVSC-Manna ABC
18.00: Metalcom Szentes–VasasPlaket
17.00: Szegedi VE–Szolnoki Dózsa

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Szabó Szilvia, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Tudás vagy morál – melyik fontosabb? Dénes Ferenc sportközgazdászt hívjuk
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban
  9.00: Kemény Dénes a vonalban; Csisztu Zsuzsát hívjuk
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval. Ötven éve egy egész város ünnepelte a Debreceni Dózsa férfi kézilabda csapatát
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval
14.35: Hárompontos –kosárlabda-magazin Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfirddal
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Szabó Bence
15.00: Labdarúgás, Magyar Kupa-forduló után, vendégünk: Szekeres Tamás 7-szeres magyar kupagyőztes labdarúgó 
16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Kovács Erika, Kis Tamás, Somogyi Zsolt 
17.00: Bemutatták a Bölöni – Az erdélyi legenda című filmet
17.20: Nemzeti sportkrónika 
17.30: A reformáció napjának sportvonatkozásai
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Szombaton Ausztria–Magyarország férfi kézilabda felkészülési-mérkőzésre kerül sor, a női Bajnokok Ligájában pedig pályára lép a Ferencváros és a Győr
18.30: Négy férfi vízilabda-csapatunk ezen a héten hogyan teljesített a nemzetközi kupákban?
19.00: 65 éves lenne Diego Maradona
19.10: Kezdődik a labdarúgó NB I 12. fordulója: a Kisvárda–Nyíregyháza mérkőzés felvezetése
20.00: Közvetítés  a Kisvárda–Nyíregyháza NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. A találkozót a stúdióban Bánki József és Harsányi Levente elemzi
22.00: 14 éve ezen a napon hunyt el Albert Flórián
22.30: Sportvilág Katona Lászlóval

 

