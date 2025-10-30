Nemzeti Sportrádió

A DEAC az első negyeddöntős a férfi kézilabda Magyar Kupában

V. B.V. B.
2025.10.30. 21:38
Negyeddöntős a DEAC (Fotó: deac.hu)
férfi kézilabda Magyar Kupa férfi kézilabda MK férfi kézi MK
A férfi kézilabda Magyar Kupa 4. fordulójában a DEAC 32–21-re nyert a szintén NB I/B-s Salgótarjáni SKC vendégeként, így elsőként jutott be a negyeddöntőbe.

A Salgótarján 7–4-re vezetett negyedóra után, majd a debreceniek egy 9–1-es rohammal fordítottak, és innentől nem volt kérdéses a győzelmük. A DEAC beszámolója szerint a klub történelmet írt, ugyanis először játszhat negyeddöntőt a Magyar Kupában, ahol biztosan élvonalbeli csapat vár majd rá.

FÉRFI KÉZILABDA MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ (A 8 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
Csépe Salgótarjáni SKC (NB I/B)–DEAC (NB I/B) 21–32 (10–15)

A TOVÁBBI PROGRAM
Péntek
19.00: Szigetszentmiklósi KSK–HE-DO B.BRAUN Gyöngyös
Kedd
18.00: NEKA–Csurgói KK
18.00: Carbonex-Komló–PLER-Budapest
Szerda
18.00: Balatonfüredi KSE–ETO University HT
18.00: FTC-Green Collect–Mol Tatabánya KC

