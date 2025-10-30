A DEAC az első negyeddöntős a férfi kézilabda Magyar Kupában

A Salgótarján 7–4-re vezetett negyedóra után, majd a debreceniek egy 9–1-es rohammal fordítottak, és innentől nem volt kérdéses a győzelmük. A DEAC beszámolója szerint a klub történelmet írt, ugyanis először játszhat negyeddöntőt a Magyar Kupában, ahol biztosan élvonalbeli csapat vár majd rá.

FÉRFI KÉZILABDA MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ (A 8 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

Csépe Salgótarjáni SKC (NB I/B)–DEAC (NB I/B) 21–32 (10–15)

A TOVÁBBI PROGRAM

Péntek

19.00: Szigetszentmiklósi KSK–HE-DO B.BRAUN Gyöngyös

Kedd

18.00: NEKA–Csurgói KK

18.00: Carbonex-Komló–PLER-Budapest

Szerda

18.00: Balatonfüredi KSE–ETO University HT

18.00: FTC-Green Collect–Mol Tatabánya KC