Nemzeti Sportrádió

Lukács Dániel: Tessék, itt vagyok, ezért dolgoztam!; Babos Tímea: Érzem, tudom, hogy párosban még mindig nagyon jó játékos vagyok

SZ. M.SZ. M.
Vágólapra másolva!
2025.10.30. 23:30
Címkék
ajánló NS-ajánló NS-ajánlat

 

A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

 

Lukács Dániel: Tessék, itt vagyok, ezért dolgoztam! Kitűnően futballozik a Puskás Akadémiában Lukács Dániel, aki 29 évesen bemutatkozhatott a magyar válogatottban, és óriási szerepe van abban, hogy a nemzeti csapat az előző két meccsén négy pontot szerzett a vb-selejtezőben. Bobory Balázs interjúja

Sokat nyerhet a Fradi Lisztes Krisztián visszatérésével. A magyar-, illetve fiatalszabálynak egyaránt megfelelő Lisztes Krisztián visszatérése óta az első mérkőzését játszotta szerdán a Ferencvárosban, és ha százszázalékos állapotban lesz, sokat segíthet a zöld-fehéreknek – akár már az MTK Budapest elleni szombati örökrangadón. Borsos László írása

Babos Tímea: Érzem, tudom, hogy párosban még mindig nagyon jó játékos vagyok. Babos Tímea és Luisa Stefani az október közepi ningpói 500-as tornán döntőbe jutott, ezzel eldőlt, hogy a 32 esztendős magyar játékos hat év után ismét ott lehet az év végi WTA-világbajnokságon, amelyet korábban háromszor megnyert párosban. A magyar teniszező Szeleczki Róbertnek elmondta, milyen volt az elmúlt két hét, hogyan jönnek ki egymással brazil párospartnerével, akivel rögtön első versenyüket megnyerték, és hogy milyen kemény volt visszakapaszkodni az élvonalba

NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

ajánló NS-ajánló NS-ajánlat
Legfrissebb hírek

Mol Magyar Kupa: kiütések, szoros meccsek; Fazekas Gergő már nem újonc, de még nem elég tapasztalt

E-újság
Tegnap, 0:01

A Liverpoolnak Arne Slot miatt is győznie kellene; Jászapáti Petra: Egyelőre szépen sétálni, majd futni szeretnék

E-újság
2025.10.28. 23:35

Kós a hazai vb-n akar nagymedencés világcsúccsal nyerni; 60 éves Tamási Zsolt, Varga Barnabás felfedezője

E-újság
2025.10.27. 23:35

Bernhard Seonbuchner: Szoboszlai Dominik példakép a fiatalok számára; Gianluca Zambrotta: Szívesen újrajátszanám a 2003-as BL-döntőt

E-újság
2025.10.26. 23:50

Tiago Goncalves bizonyítaná a liláknak, hogy megérte őt pénzért szerződtetni; Mbappé és Yamal külön csatáját hozhatja az idény első el Clásicója

E-újság
2025.10.26. 00:31

Kristoffer Zachariassen: Szeretném bebizonyítani, hogy a csapat hasznára vagyok; Lamine Yamal a Real Madridról: Csalnak és panaszkodnak

E-újság
2025.10.24. 23:41

Fradi-ünnep a nemzeti ünnepen; Egerszegi Krisztina szöuli sikere a Csodák csodája

E-újság
2025.10.23. 23:04

A Liverpool győzelmi kényszerben Frankfurtban; Kovács Patrik: Nem akartam tv-n nézni a darts-vb-t

E-újság
2025.10.21. 23:50
Ezek is érdekelhetik