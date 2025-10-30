Lukács Dániel: Tessék, itt vagyok, ezért dolgoztam!; Babos Tímea: Érzem, tudom, hogy párosban még mindig nagyon jó játékos vagyok

A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

Lukács Dániel: Tessék, itt vagyok, ezért dolgoztam! Kitűnően futballozik a Puskás Akadémiában Lukács Dániel, aki 29 évesen bemutatkozhatott a magyar válogatottban, és óriási szerepe van abban, hogy a nemzeti csapat az előző két meccsén négy pontot szerzett a vb-selejtezőben. Bobory Balázs interjúja

Sokat nyerhet a Fradi Lisztes Krisztián visszatérésével. A magyar-, illetve fiatalszabálynak egyaránt megfelelő Lisztes Krisztián visszatérése óta az első mérkőzését játszotta szerdán a Ferencvárosban, és ha százszázalékos állapotban lesz, sokat segíthet a zöld-fehéreknek – akár már az MTK Budapest elleni szombati örökrangadón. Borsos László írása

Babos Tímea: Érzem, tudom, hogy párosban még mindig nagyon jó játékos vagyok. Babos Tímea és Luisa Stefani az október közepi ningpói 500-as tornán döntőbe jutott, ezzel eldőlt, hogy a 32 esztendős magyar játékos hat év után ismét ott lehet az év végi WTA-világbajnokságon, amelyet korábban háromszor megnyert párosban. A magyar teniszező Szeleczki Róbertnek elmondta, milyen volt az elmúlt két hét, hogyan jönnek ki egymással brazil párospartnerével, akivel rögtön első versenyüket megnyerték, és hogy milyen kemény volt visszakapaszkodni az élvonalba

