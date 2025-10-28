Szerdai sportműsor: Magyar Kupa-dömping, Liverpool–Crystal Palace
OKTÓBER 29., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
MOL MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ – élő eredménykövető az NSO-n!
12.30: Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC
12.30: Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)
12.30: Majosi SE (NB III)–Videoton FC Fehérvár (NB II)
12.30: Kelen SC (BLSZ I.)–Kolorcity Kazincbarcika SC
12.30: Karcagi SC (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II)
17.00: FC Ajka (NB II)–Tiszakécskei LC (NB II)
17.00: Kecskeméti TE (NB II)–Tiszafüredi VSE (NB III)
17.15: Vasas FC (NB II)–Mezőörs KSE (vármegyei I.) (Tv: M4 Sport)
17.30: HR-Rent Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III)
18.00: ETO FC Győr–Pilisi LK (vármegyei I.)
20.00: Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre (NB II) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.00: MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)
ANGOL LIGAKUPA
NYOLCADDÖNTŐ
20.45: Arsenal–Brighton
20.45: Liverpool–Crystal Palace (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
20.45: Swansea City (II.)–Manchester City
20.45: Wolverhampton Wanderers–Chelsea
21.00: Newcastle United–Tottenham Hotspur
FRANCIA LIGUE 1
10. FORDULÓ
19.00: Le Havre–Brest
19.00: Lorient–Paris SG
21.05: Olympique Marseille–Angers
19.00: Metz–Lens
19.00: Nice–Lille
21.05: Nantes–Monaco
21.05: Paris FC–Lyon
21.05: Strasbourg–Auxerre
21.05: Toulouse–Rennes
NÉMET KUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
18.00: Fürth (II.)–Kaiserslautern (II.)
18.00: Illertissen (IV.)–Magdeburg (II.)
18.00: Mainz–VfB Stuttgart
18.00: Paderborn (II.)–Bayer Leverkusen (Tv: Sport1)
20.45: Darmstadt (II.)–Schalke (II.)
20.45: Düsseldorf (II.)–Freiburg
20.45: 1. FC Köln–Bayern München (Tv: Sport1)
20.45: Union Berlin–Bielefeld (II.)
OLASZ SERIE A
9. FORDULÓ
18.30: Roma–Parma (Tv: Arena4)
18.30: Como–Hellas Verona
18.30: Juventus–Udinese (Tv: Match4)
20.45: Bologna–Torino
20.45: Genoa–Cremonese
20.45: Internazionale–Fiorentina (Tv: Arena4)
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
A LEGJOBB 64 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)
19.00: CD Sant Jordi (VI.)–Osasuna
19.00: UD Los Garres (VI.)–Elche
20.00: Sant Just (VI.)–Mallorca
21.00: Ciudad de Lucena (V.)–Villarreal
21.00: Yuncos (VI.)–Rayo Vallecano
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, RÁJÁTSZÁS
WORLD SERIES, 4. MÉRKŐZÉS
Csütörtök, 1.00: Toronto Blue Jays–Los Angeles Dodgers (Tv: Sport2)
DARTS
WDF World Masters, Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok
11.00: férfiak és nők, csoportkör
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
18.30: FTC-Telekom–Olimpija Ljubljana (szlovén)
18.30: Graz 99ers (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz)
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Vienna Capitals (osztrák)
19.15: TWK Innsbruck (osztrák)–Black Wings Linz (osztrák)
19.30: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–RB Salzburg (osztrák)
19.45: HCB Südtirol Alperia (olasz)–EC KAC (osztrák)
KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: DVSC Schaeffler–Szombathelyi KKA
18.00: Alba Fehérvár KC–FTC-Rail Cargo Hungaria
KOSÁRLABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
F-CSOPORT
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Riga (lett), Miskolc
FÉRFI EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
H-CSOPORT
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Famagusta (ciprusi)
NŐI EUROLIGA, CSOPORTKÖR
4. FORDULÓ
C-CSOPORT
18.00: Fenerbahce (török)–DVTK HunTherm
B-CSOPORT
19.00: Carolo Basket (francia)–Sopron Basket
NŐI EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR
4. FORDULÓ
D-CSOPORT
17.00: Geas (olasz)–Tarr KSC Szekszárd
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
19.00: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Partizan Beograd (szerb)
20.15: Olympiakosz (görög)–Monaco (francia)
RÖPLABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA
Nyolcaddöntő, visszavágó
20.00: TFSE–Swissten Dág KSE
20.00: Szolnoki RK-SC SI–VRC Kazincbarcika
NŐI MAGYAR KUPA
Selejtező
18.00: MTK Budapest–VEHIR-Veszprémi ESC
18.00: DVTK-Ongropack–TFSE
19.00: Újpesti TE U21–Vidux-Szegedi RSE
19.30: Kispest SE–Kecskeméti RC
SUP
Világbajnokság, Abu-Dzabi
7.00 és 12.00: férfi sprint, előfutamok
14.30: férfi sprint, negyeddöntő
11.30: női sprint, előfutamok
14.00: női sprint, negyeddöntő
TEKVANDÓ
Világbajnokság, Vuhszi
Női 62 kg (Márton Viviana), férfi 58 kg (Salim Sharif Gergely)
TENISZ
ATP 1000-es torna, Párizs
WTA 250-es torna, Chennai
WTA 250-es torna, Csiucsiang
WTA 250-es torna, Hongkong. Benne 10.00 körül, páros, 1. forduló: Gálfi Dalma, Lamens (holland)–Gibson, Inglis (ausztrálok)
TOLLASLABDA
50. magyar nemzetközi bajnokság, Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok
9.00: selejtezők
VÍZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
C-CSOPORT
20.30: Brescia (olasz)–FTC-Telekom Waterpolo
NŐI OB I
18.30: III. Kerületi TVE–FTC-Telekom
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Harsányi Levente, Csisztu Zsuzsa, Csonka Zsófia. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Mit tesz a Magyar Olimpiai Akadémia az értékek megőrzéséért, az olimpizmusért. Győr Béla elnök a vonalban
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; László Csaba a vonalban
9.00: Vendégünk Eduarda Amorim
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: labdarúgó Magyar Kupa, 2024–2025
12.00: Bajnokok. Gyertyás Róza, világbajnoki bronzérmes cselgáncsozóval Virányi Zsolt beszélget
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral
14.00: Csónakház
Hazafutás. Műsorvezető: Jó András. Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Fagypont – téli olimpiai magazin, benne interjú Jászapáti Petrával
16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Bittmann Emil, Göbölyös Gábor, Thury Gábor
17.00: Elkezdődött a jubileumi, 50. Hungarian Open nemzetközi tollaslabda-bajnokság
17.20: Nemzeti Sportkör
17.30: 100 nap múlva kezdődik a téli olimpia; World Masters dartsverseny Budapesten
Körkapcsolás. Műsorvezető: Katona László. Szerkesztő: Tóth Béla
18.00: Ez történt eddig a labdarúgó Magyar Kupa negyedik fordulójában; tudósítás a Vasas–Mezőörs MK-mérkőzésről. Riporter: Németh Kornél. Szakértő Wukovics László
19.00: A Közös lista legújabb epizódja – minden idők tíz legjobb versenyzője a Formula–1-ben. Vendégek: Nádas Bence kajakozó, Ujvári Máté sportriporter
20.00: Közvetítés a Ferencváros–Békéscsaba és az MTK–Mezőkövesd labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzésről. Riporter: Regős László Pál és Erdei Márk, Szabó Bence. Szakértő: Bene Ferenc
20.30: Közvetítés a Brescia–FTC férfi vízilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Riporter: Tóth Béla
22.00: Napi összefoglaló. Így alakult a Szolnok férfi kosárlabdacsapatának BL-mérkőzése a VEF Riga ellen
22.30: Sportvilág Olasz Gergővel