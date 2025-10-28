Szerdai sportműsor: Magyar Kupa-dömping, Liverpool–Crystal Palace

OKTÓBER 29., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ – élő eredménykövető az NSO-n!

12.30: Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC

12.30: Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)

12.30: Majosi SE (NB III)–Videoton FC Fehérvár (NB II)

12.30: Kelen SC (BLSZ I.)–Kolorcity Kazincbarcika SC

12.30: Karcagi SC (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II)

17.00: FC Ajka (NB II)–Tiszakécskei LC (NB II)

17.00: Kecskeméti TE (NB II)–Tiszafüredi VSE (NB III)

17.15: Vasas FC (NB II)–Mezőörs KSE (vármegyei I.) (Tv: M4 Sport)

17.30: HR-Rent Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III)

18.00: ETO FC Győr–Pilisi LK (vármegyei I.)

20.00: Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre (NB II) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)

ANGOL LIGAKUPA

NYOLCADDÖNTŐ

20.45: Arsenal–Brighton

20.45: Liverpool–Crystal Palace (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

20.45: Swansea City (II.)–Manchester City

20.45: Wolverhampton Wanderers–Chelsea

21.00: Newcastle United–Tottenham Hotspur

FRANCIA LIGUE 1

10. FORDULÓ

19.00: Le Havre–Brest

19.00: Lorient–Paris SG

21.05: Olympique Marseille–Angers

19.00: Metz–Lens

19.00: Nice–Lille

21.05: Nantes–Monaco

21.05: Paris FC–Lyon

21.05: Strasbourg–Auxerre

21.05: Toulouse–Rennes

NÉMET KUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

18.00: Fürth (II.)–Kaiserslautern (II.)

18.00: Illertissen (IV.)–Magdeburg (II.)

18.00: Mainz–VfB Stuttgart

18.00: Paderborn (II.)–Bayer Leverkusen (Tv: Sport1)

20.45: Darmstadt (II.)–Schalke (II.)

20.45: Düsseldorf (II.)–Freiburg

20.45: 1. FC Köln–Bayern München (Tv: Sport1)

20.45: Union Berlin–Bielefeld (II.)

OLASZ SERIE A

9. FORDULÓ

18.30: Roma–Parma (Tv: Arena4)

18.30: Como–Hellas Verona

18.30: Juventus–Udinese (Tv: Match4)

20.45: Bologna–Torino

20.45: Genoa–Cremonese

20.45: Internazionale–Fiorentina (Tv: Arena4)

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

A LEGJOBB 64 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)

19.00: CD Sant Jordi (VI.)–Osasuna

19.00: UD Los Garres (VI.)–Elche

20.00: Sant Just (VI.)–Mallorca

21.00: Ciudad de Lucena (V.)–Villarreal

21.00: Yuncos (VI.)–Rayo Vallecano

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, RÁJÁTSZÁS

WORLD SERIES, 4. MÉRKŐZÉS

Csütörtök, 1.00: Toronto Blue Jays–Los Angeles Dodgers (Tv: Sport2)

DARTS

WDF World Masters, Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok

11.00: férfiak és nők, csoportkör

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

18.30: FTC-Telekom–Olimpija Ljubljana (szlovén)

18.30: Graz 99ers (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz)

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Vienna Capitals (osztrák)

19.15: TWK Innsbruck (osztrák)–Black Wings Linz (osztrák)

19.30: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–RB Salzburg (osztrák)

19.45: HCB Südtirol Alperia (olasz)–EC KAC (osztrák)

KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: DVSC Schaeffler–Szombathelyi KKA

18.00: Alba Fehérvár KC–FTC-Rail Cargo Hungaria

KOSÁRLABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

F-CSOPORT

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Riga (lett), Miskolc

FÉRFI EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

H-CSOPORT

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Famagusta (ciprusi)

NŐI EUROLIGA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

C-CSOPORT

18.00: Fenerbahce (török)–DVTK HunTherm

B-CSOPORT

19.00: Carolo Basket (francia)–Sopron Basket

NŐI EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

D-CSOPORT

17.00: Geas (olasz)–Tarr KSC Szekszárd

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

19.00: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Partizan Beograd (szerb)

20.15: Olympiakosz (görög)–Monaco (francia)

RÖPLABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA

Nyolcaddöntő, visszavágó

20.00: TFSE–Swissten Dág KSE

20.00: Szolnoki RK-SC SI–VRC Kazincbarcika

NŐI MAGYAR KUPA

Selejtező

18.00: MTK Budapest–VEHIR-Veszprémi ESC

18.00: DVTK-Ongropack–TFSE

19.00: Újpesti TE U21–Vidux-Szegedi RSE

19.30: Kispest SE–Kecskeméti RC

SUP

Világbajnokság, Abu-Dzabi

7.00 és 12.00: férfi sprint, előfutamok

14.30: férfi sprint, negyeddöntő

11.30: női sprint, előfutamok

14.00: női sprint, negyeddöntő

TEKVANDÓ

Világbajnokság, Vuhszi

Női 62 kg (Márton Viviana), férfi 58 kg (Salim Sharif Gergely)

TENISZ

ATP 1000-es torna, Párizs

WTA 250-es torna, Chennai

WTA 250-es torna, Csiucsiang

WTA 250-es torna, Hongkong. Benne 10.00 körül, páros, 1. forduló: Gálfi Dalma, Lamens (holland)–Gibson, Inglis (ausztrálok)

TOLLASLABDA

50. magyar nemzetközi bajnokság, Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok

9.00: selejtezők

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

C-CSOPORT

20.30: Brescia (olasz)–FTC-Telekom Waterpolo

NŐI OB I

18.30: III. Kerületi TVE–FTC-Telekom

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Harsányi Levente, Csisztu Zsuzsa, Csonka Zsófia. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Mit tesz a Magyar Olimpiai Akadémia az értékek megőrzéséért, az olimpizmusért. Győr Béla elnök a vonalban

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; László Csaba a vonalban

9.00: Vendégünk Eduarda Amorim

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: labdarúgó Magyar Kupa, 2024–2025

12.00: Bajnokok. Gyertyás Róza, világbajnoki bronzérmes cselgáncsozóval Virányi Zsolt beszélget

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral

14.00: Csónakház

Hazafutás. Műsorvezető: Jó András. Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Fagypont – téli olimpiai magazin, benne interjú Jászapáti Petrával

16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Bittmann Emil, Göbölyös Gábor, Thury Gábor

17.00: Elkezdődött a jubileumi, 50. Hungarian Open nemzetközi tollaslabda-bajnokság

17.20: Nemzeti Sportkör

17.30: 100 nap múlva kezdődik a téli olimpia; World Masters dartsverseny Budapesten

Körkapcsolás. Műsorvezető: Katona László. Szerkesztő: Tóth Béla

18.00: Ez történt eddig a labdarúgó Magyar Kupa negyedik fordulójában; tudósítás a Vasas–Mezőörs MK-mérkőzésről. Riporter: Németh Kornél. Szakértő Wukovics László

19.00: A Közös lista legújabb epizódja – minden idők tíz legjobb versenyzője a Formula–1-ben. Vendégek: Nádas Bence kajakozó, Ujvári Máté sportriporter

20.00: Közvetítés a Ferencváros–Békéscsaba és az MTK–Mezőkövesd labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzésről. Riporter: Regős László Pál és Erdei Márk, Szabó Bence. Szakértő: Bene Ferenc

20.30: Közvetítés a Brescia–FTC férfi vízilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Riporter: Tóth Béla

22.00: Napi összefoglaló. Így alakult a Szolnok férfi kosárlabdacsapatának BL-mérkőzése a VEF Riga ellen

22.30: Sportvilág Olasz Gergővel