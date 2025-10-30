Szép gólokkal nyert Cagliariban a Sassuolo

Fotó: Getty Images

Sebastiano Esposito vezetést is szerezhetett volna a Cagliarinak, ám végül csak szépíteni tudott: első találatát lesállás előzte meg, így nem adták meg, a második pedig már csak az eredmény kozmetikázására volt elég. Érvényes gólját megelőzően a Sassuolo kétszer is betalált: Armand Lauriente remek szabadrúgásgólt lőtt, majd Andrea Pinamonti szép akció végén volt eredményes.

OLASZ SERIE A

9. FORDULÓ, csütörtöki mérkőzések

Cagliari–Sassuolo 1–2 (Sebastiano Esposito 73., ill. Lauriente 54., Pinamonti 65.)

Később

20.45: Pisa–Lazio (Tv: Match4)

SZERDÁN JÁTSZOTTÁK

Roma–Parma 2–1 (Hermoso 63., Dovbik 81., ill. Circati 86.)

Como–Hellas Verona 3–1 (Duvikasz 9., Posch 62., Vojvoda 90+2., ill. Serdar 25.)

Juventus–Udinese 3–1 (Vlahovics 5. – 11-esből, Gatti 67., Yildiz 90+6. – 11-esből, ill. Zaniolo 45+1.)

Bologna–Torino 0–0

Genoa–Cremonese 0–2 (Bonazzoli 4., 49.)

Internazionale–Fiorentina 3–0 (Calhanoglu 66., 88. – a másodikat 11-esből, Sucic 71.)

Kiállítva: Viti (87., Fiorentina)

KEDDEN JÁTSZOTTÁK

Lecce–Napoli 0–1 (Anguissa 69.)

Atalanta–Milan 1–1 (Lookman 35., ill. Ricci 4.)