Szép gólokkal nyert Cagliariban a Sassuolo
Sebastiano Esposito vezetést is szerezhetett volna a Cagliarinak, ám végül csak szépíteni tudott: első találatát lesállás előzte meg, így nem adták meg, a második pedig már csak az eredmény kozmetikázására volt elég. Érvényes gólját megelőzően a Sassuolo kétszer is betalált: Armand Lauriente remek szabadrúgásgólt lőtt, majd Andrea Pinamonti szép akció végén volt eredményes.
OLASZ SERIE A
9. FORDULÓ, csütörtöki mérkőzések
Cagliari–Sassuolo 1–2 (Sebastiano Esposito 73., ill. Lauriente 54., Pinamonti 65.)
Később
20.45: Pisa–Lazio (Tv: Match4)
SZERDÁN JÁTSZOTTÁK
Roma–Parma 2–1 (Hermoso 63., Dovbik 81., ill. Circati 86.)
Como–Hellas Verona 3–1 (Duvikasz 9., Posch 62., Vojvoda 90+2., ill. Serdar 25.)
Juventus–Udinese 3–1 (Vlahovics 5. – 11-esből, Gatti 67., Yildiz 90+6. – 11-esből, ill. Zaniolo 45+1.)
Bologna–Torino 0–0
Genoa–Cremonese 0–2 (Bonazzoli 4., 49.)
Internazionale–Fiorentina 3–0 (Calhanoglu 66., 88. – a másodikat 11-esből, Sucic 71.)
Kiállítva: Viti (87., Fiorentina)
KEDDEN JÁTSZOTTÁK
Lecce–Napoli 0–1 (Anguissa 69.)
Atalanta–Milan 1–1 (Lookman 35., ill. Ricci 4.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Napoli
|9
|7
|–
|2
|16–8
|+8
|21
|2. Milan
|9
|5
|3
|1
|14–7
|+7
|18
|3. Roma
|8
|6
|–
|2
|8–3
|+5
|18
|4. Internazionale
|8
|5
|–
|3
|19–11
|+8
|15
|5. Bologna
|8
|4
|2
|2
|13–7
|+6
|14
|6. Atalanta
|9
|2
|7
|–
|13–7
|+6
|13
|7. Como
|8
|3
|4
|1
|9–5
|+4
|13
|8. Sassuolo
|9
|4
|1
|4
|10–10
|0
|13
|9. Juventus
|8
|3
|3
|2
|9–8
|+1
|12
|10. Udinese
|8
|3
|3
|2
|10–12
|–2
|12
|11. Lazio
|8
|3
|2
|3
|11–7
|+4
|11
|12. Cremonese
|8
|2
|5
|1
|9–10
|–1
|11
|13. Torino
|8
|3
|2
|3
|8–14
|–6
|11
|14. Cagliari
|9
|2
|3
|4
|9–12
|–3
|9
|15. Parma
|8
|1
|4
|3
|3–7
|–4
|7
|16. Lecce
|9
|1
|3
|5
|7–14
|–7
|6
|17. Verona
|8
|–
|5
|3
|4–11
|–7
|5
|18. Fiorentina
|8
|–
|4
|4
|7–12
|–5
|4
|19. Pisa
|8
|–
|4
|4
|5–12
|–7
|4
|20. Genoa
|8
|–
|3
|5
|4–11
|–7
|3