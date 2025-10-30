Nemzeti Sportrádió

Szép gólokkal nyert Cagliariban a Sassuolo

2025.10.30.
Sassuolo Serie A Cagliari
A Sassuolo 2–1-re nyert Cagliariban az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 9. fordulójának csütörtöki játéknapján.
Fotó: Getty Images

Sebastiano Esposito vezetést is szerezhetett volna a Cagliarinak, ám végül csak szépíteni tudott: első találatát lesállás előzte meg, így nem adták meg, a második pedig már csak az eredmény kozmetikázására volt elég. Érvényes gólját megelőzően a Sassuolo kétszer is betalált: Armand Lauriente remek szabadrúgásgólt lőtt, majd Andrea Pinamonti szép akció végén volt eredményes.

OLASZ SERIE A
9. FORDULÓ, csütörtöki mérkőzések
Cagliari–Sassuolo 1–2 (Sebastiano Esposito 73., ill. Lauriente 54., Pinamonti 65.)
Később
20.45: Pisa–Lazio (Tv: Match4)

SZERDÁN JÁTSZOTTÁK
Roma–Parma 2–1 (Hermoso 63., Dovbik 81., ill. Circati 86.)
Como–Hellas Verona 3–1 (Duvikasz 9., Posch 62., Vojvoda 90+2., ill. Serdar 25.)
Juventus–Udinese 3–1 (Vlahovics 5. – 11-esből, Gatti 67., Yildiz 90+6. – 11-esből, ill. Zaniolo 45+1.)
Bologna–Torino 0–0
Genoa–Cremonese 0–2 (Bonazzoli 4., 49.)
Internazionale–Fiorentina 3–0 (Calhanoglu 66., 88. – a másodikat 11-esből, Sucic 71.)
Kiállítva: Viti (87., Fiorentina)
KEDDEN JÁTSZOTTÁK
Lecce–Napoli 0–1 (Anguissa 69.)
Atalanta–Milan 1–1 (Lookman 35., ill. Ricci 4.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Napoli97216–8+821
2. Milan953114–7+718
3. Roma8628–3+518
4. Internazionale85319–11+815
5. Bologna842213–7+614
6. Atalanta92713–7+613
7. Como83419–5+413
8. Sassuolo941410–10013
9. Juventus83329–8+112
10. Udinese833210–12–212
11. Lazio832311–7+411
12. Cremonese82519–10–111
13. Torino83238–14–611
14. Cagliari92349–12–39
15. Parma81433–7–47
16. Lecce91357–14–76
17. Verona8534–11–75
18. Fiorentina8447–12–54
19. Pisa8445–12–74
20. Genoa8354–11–73

 

 

