Komáromi György meg akarja ragadni a kínálkozó lehetőséget

Minden várakozást felülmúlva teljesít a Debreceni VSC. Noha az előző idényben az utolsó fordulóban őrizte meg élvonalbeli tagságát, a vezetőedzői feladatokat július óta ellátó Sergio Navarro irányításával megtáltosodott, jelenleg harmadik az NB I tabelláján. A sikeres szereplésen felbuzdulva a Mol Magyar Kupában is menetelésre készülnek a Lokinál, csütörtökön a Budapest Honvédot fogadják. A forduló egyik legjobban várt párharca kiélezett csatát hozhat, az ellenfél ugyanis az NB II élmezőnyének tagjaként a feljutásért harcol, Feczkó Tamás vezetőedzővel második a tabellán.

A hétközi találkozót Komáromi György is izgatottan várja. A debreceniek Maribortól kölcsönvett szélsője augusztusban csatlakozott az együtteshez, a bajnokságban rendre csereként veszik számításba, míg a kupában a Veszprém ellen kezdőként szerzett gólt – talán a kispestiek ellen ismét ott lesz a csapatban.

„Általában a meccsnapon jelöli ki Sergio Navarro a kezdő tizenegyet, bízom benne, hogy a Honvéd ellen megkapom a lehetőséget – mondta lapunknak Komáromi György, a hajdúságiak 23 éves szélsője. – Mariborban már hétfőn elárulták a hétvégi összeállítást, de én jobban szeretem, ha csak a mérkőzéshez közelítve tudjuk meg, kik alkotják a kezdőcsapatot, mert úgy mindenki az utolsó pillanatig keményen dolgozik, így lehet folyamatosan tűzben tartani a társaságot. Nagyon jó együttesnek tartom a Honvédot, masszív, kiegyensúlyozott, sok-sok tettre kész fiatalból áll. Kaphattunk volna gyengébb ellenfelet, de annak örülhetünk, hogy itthon, a saját közönségünk előtt játszhatunk fontos kupameccset.”

Komáromi György elmondta, a Loki átmentené jó bajnoki formáját a kupasorozatra, a menetelés a nemzetközi kupaindulás reményével kecsegtet.

„A kupagyőzelem Európa-liga-szereplést ér, úgyhogy miért ne álmodnánk nagyot? Sokan mondják, ez a legkönnyebb út a nemzetközi kupaporond felé, de szerintem ez nem igaz, mert a kisebb, alacsonyabb osztályú csapatok is fel tudják szívni magukat egy-egy párharcra, sokszor szereznek meglepetést. Egyáltalán nem szabad lebecsülni senkit sem, súlyos árat lehet fizetni érte – érdemes megnézni az előző forduló csillaghullását, azaz hány élvonalbeli klub búcsúzott a sorozattól. Mi minden meccshez ugyanúgy állunk hozzá, teljes erőbedobással készülünk.”

Kíváncsiak voltunk, a játékos hogyan látja a DVSC szereplését, szerinte mi a sikeres idényrajt titka.

„Nagyon egyben van a társaság, nincsenek széthúzások, mindenki egy célért küzd, és ez nemcsak az öltözőben érződik, szerintem a pályán mutatott teljesítményben is megmutatkozik. Sokszor szervezünk csapatépítő programot, például együtt nézzük a Bajnokok Ligája-meccseket, ez is összehoz minket. Két hónappal a nyári felkészülés kezdete után csatlakoztam a többiekhez, úgy érzem, sikerült beilleszkednem a közösségbe. Eddig nem kaptam annyi lehetőséget, amennyit szerettem volna, de amikor csereként beálltam, próbáltam mindent beleadni, segíteni a csapatot. Bízom benne, hogy amikor elérkezik az én időm, megragadom a lehetőséget, akár már a Honvéd ellen.”

A nemzetisport.hu oldalunkon a múlt héten írtunk arról, hogy az angol Stock­port County tulajdonosi köre tárgyal a DVSC-vel, a debreceni klubban is tulajdonrészt vásárolna. Az Angliában a harmadosztályban szereplő Stockport Countyhoz közel álló szigetországi forrásunk szerint a csoport képviselői csütörtökön a helyszínen nézhetik meg a DVSC Honvéd elleni meccsét, és ha a tervnek megfelelően alakulnak a tárgyalások, hamarosan hivatalossá válhat a befektető érkezése.

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ, A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Október 30., csütörtök

12.30: III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár SC (NB II)

18.00: Zalaegerszegi TE FC–Budafoki MTE (NB II)

20.00: Debreceni VSC–Budapest Honvéd FC (NB II) (Tv: M4 Sport)