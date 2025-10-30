Az Olympiakosz vár a Vasasra a női röplabda Bajnokok Ligája selejtezőjében

A görög bajnokcsapat a kvalifikáció első körében játszmaveszteség nélkül, kettős győzelemmel búcsúztatta a belga aranyérmes Asterix Avo Beverent, miután a múlt heti, hazai pályán aratott 3:0-s sikerét követően csütörtökön idegenben is ugyanilyen különbséggel nyert.

A következő, már a húszcsapatos főtáblára jutásért zajló párharc első mérkőzése jövő héten lesz Athénban, míg a visszavágón a Vasas november 13-án fogadja a görögöket az Érd Arénában.

A tavasszal CEV-kupa-elődöntős magyar együttes az elmúlt három idényben egyaránt csoportkörös volt az elitsorozatban: három szezonnal ezelőtt a selejtezőből jutott oda, az előző két évadban viszont alanyi jogon volt főtáblás.

A Vasas–Olympiakosz párharc továbbjutója a C-csoportba kerül a török Eczacibasi, az olasz Vero Volley Milano és a szerb OK Zseljeznicsar Lajkovac társaságába.