Sinner tovább robog Párizsban a világelsőség felé

Taylor Fritz és Alekszandr Bublik mérkőzésének első szettjében egyik fél sem tudott bréklabdát kihasználni (négy, illetve három volt belőle), a tie-breakben pedig a kazah teniszező bizonyult jobbnak. A második játszma már simábban alakult, Bublik kétszer elvette ellenfele adogatójátékát, és a negyedik meccslabdájával élve 1 óra 28 perc alatt továbbjutott.

Alex de Minaurnak mindössze 70 percre volt szüksége Karen Hacsanov legyőzéséhez. Az ausztrál teniszező mindkét szettben kétszer brékelt, míg az orosz játékos a három lehetőségének egyikével sem tudott élni.

Egy brék miatt úszott el az első játszma Danyiil Medvegyev számára, aki a második szettben brékelőnyben volt, ám végül tie-breakben kellett kiharcolnia a meccsben maradást. Lorenzo Sonego 3–1-ről elveszítette a rövidítést, majd a döntő szettben egyből elbukta az adogatójátékát. A 2021-es US Opent megnyerő orosz játékost ezt a brékelőnyt már végigvitte, és 2 óra 41 perc alatt továbbjutott.

Jannik Sinner világelső lesz, amennyiben megnyeri a tornát (mivel Carlos Alcaraz már a legjobb 32 között búcsúzott), addig persze még több mérkőzést kell megnyernie, de a csütörtöki akadályt is sikerrel vette. Francisco Cerúndolo ellen az olasz teniszező kétszer került brékelőnybe az első szett első felében, de az argentin mindkét alkalommal egyből visszajött a brékhátrányból. A négyszeres Grand Slam-győztes játékos aztán 6:5-ös vezetésénél ismét elvette ellenfele adogatását, majd a játszma lezárása után a második szettet már könnyedén hozta.

ATP 1000-ES TORNA, PÁRIZS (6 128 940 euró, kemény borítás)

NYOLCADDÖNTŐ

Bublik (kazah, 13.)–Fritz (amerikai, 4.) 7:6 (7–5), 6:3

De Minaur (ausztrál, 6.)–Hacsanov (orosz, 10.) 6:2, 6:2

Medvegyev (orosz, 11.)–Sonego (olasz) 3:6, 7:6 (7–5), 6:4

Sinner (olasz, 2.)–F. Cerúndolo (argentin, 17.) 7:5, 6:1

20.45: Zverev (német, 3.)–Davidovich Fokina (spanyol, 15.)

Korábban

Vacherot (monacói)–Norrie (brit) 7:6 (7–4), 6:4

Auger-Aliassime (kanadai, 9.)–Altmaier (német) 3:6, 6:3, 6:2

Shelton (amerikai, 5.)–Rubljov (orosz, 12.) 7:6 (8–6), 6:3

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

Vacherot (monacói)–Auger-Aliassime (kanadai, 9.)

Bublik (kazah, 13.)–De Minaur (ausztrál, 6.)

Medvegyev (orosz, 11.)–Zverev (német, 3.)/Davidovich Fokina (spanyol, 15.)

Shelton (amerikai, 5.)–Sinner (olasz, 2.)