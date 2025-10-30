Nemzeti Sportrádió

Sinner tovább robog Párizsban a világelsőség felé

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.10.30. 21:14
null
Jannik Sinner két szettben nyert (Fotó: Getty Images)
Címkék
ATP 1000 Párizs ATP 1000 Jannik Sinner
A párizsi ATP 1000-es tenisztorna nyolcaddöntőjében Jannik Sinner két játszmában verte meg Francisco Cerúndolót, de ott van a legjobb nyolc között Danyiil Medvegyev, Alex de Minaur és Alekszandr Bublik is.

Taylor Fritz és Alekszandr Bublik mérkőzésének első szettjében egyik fél sem tudott bréklabdát kihasználni (négy, illetve három volt belőle), a tie-breakben pedig a kazah teniszező bizonyult jobbnak. A második játszma már simábban alakult, Bublik kétszer elvette ellenfele adogatójátékát, és a negyedik meccslabdájával élve 1 óra 28 perc alatt továbbjutott.

Alex de Minaurnak mindössze 70 percre volt szüksége Karen Hacsanov legyőzéséhez. Az ausztrál teniszező mindkét szettben kétszer brékelt, míg az orosz játékos a három lehetőségének egyikével sem tudott élni.

Egy brék miatt úszott el az első játszma Danyiil Medvegyev számára, aki a második szettben brékelőnyben volt, ám végül tie-breakben kellett kiharcolnia a meccsben maradást. Lorenzo Sonego 3–1-ről elveszítette a rövidítést, majd a döntő szettben egyből elbukta az adogatójátékát. A 2021-es US Opent megnyerő orosz játékost ezt a brékelőnyt már végigvitte, és 2 óra 41 perc alatt továbbjutott.

Jannik Sinner világelső lesz, amennyiben megnyeri a tornát (mivel Carlos Alcaraz már a legjobb 32 között búcsúzott), addig persze még több mérkőzést kell megnyernie, de a csütörtöki akadályt is sikerrel vette. Francisco Cerúndolo ellen az olasz teniszező kétszer került brékelőnybe az első szett első felében, de az argentin mindkét alkalommal egyből visszajött a brékhátrányból. A négyszeres Grand Slam-győztes játékos aztán 6:5-ös vezetésénél ismét elvette ellenfele adogatását, majd a játszma lezárása után a második szettet már könnyedén hozta.

ATP 1000-ES TORNA, PÁRIZS (6 128 940 euró, kemény borítás)
NYOLCADDÖNTŐ
Bublik (kazah, 13.)–Fritz (amerikai, 4.) 7:6 (7–5), 6:3
De Minaur (ausztrál, 6.)–Hacsanov (orosz, 10.) 6:2, 6:2
Medvegyev (orosz, 11.)–Sonego (olasz) 3:6, 7:6 (7–5), 6:4
Sinner (olasz, 2.)–F. Cerúndolo (argentin, 17.) 7:5, 6:1
20.45: Zverev (német, 3.)–Davidovich Fokina (spanyol, 15.)
Korábban
Vacherot (monacói)–Norrie (brit) 7:6 (7–4), 6:4
Auger-Aliassime (kanadai, 9.)–Altmaier (német) 3:6, 6:3, 6:2
Shelton (amerikai, 5.)–Rubljov (orosz, 12.) 7:6 (8–6), 6:3

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA
Vacherot (monacói)–Auger-Aliassime (kanadai, 9.)
Bublik (kazah, 13.)–De Minaur (ausztrál, 6.)
Medvegyev (orosz, 11.)–Zverev (német, 3.)/Davidovich Fokina (spanyol, 15.)
Shelton (amerikai, 5.)–Sinner (olasz, 2.)

 

ATP 1000 Párizs ATP 1000 Jannik Sinner
Legfrissebb hírek

Tenisz: eddig tartott az Alcarazt verő britnek a párizsi 1000-es torna

Tenisz
8 órája

Tenisz: szetthátrányból fordítva nyerte meg a bécsi tornát Sinner

Tenisz
2025.10.26. 16:50

Jannik Sinnert támadások érik Olaszországban, amiért lemondta a szereplést a Davis-kupában

Tenisz
2025.10.21. 19:06

Davis-kupa: Sinner kihagyja a szuperdöntőt, Alcaraz nem

Tenisz
2025.10.20. 18:06

Sanghaji tenisztorna: már heten feladták a meccsüket, köztük Sinner is

Tenisz
2025.10.05. 19:50

Sinner sikerrel vette az első akadályt Sanghajban

Tenisz
2025.10.04. 14:45

Huszonegyedik trófeáját nyerte Sinner Pekingben

Tenisz
2025.10.01. 10:10

„Azt szeretné, hogy feladjam?” – Medvegyev zaklatottan búcsúzott a pekingi tenisztornától

Tenisz
2025.09.30. 17:01
Ezek is érdekelhetik