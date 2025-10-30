Az ember a rekordok mögött – Armand Duplantis-sorozat, 4. rész

Korunk egyik legkiválóbb és legnépszerűbb sportolójáról, a rúdugrás svéd-amerikai világcsúcstartójáról, Armand Duplantisról biztos nem mindenki tudja, hogy mostanában egyre több időt tölt zenei stúdióban – még annál is többet, amennyit a koronavírus-járvány idején a golfpályán.

„Nagyon szeretek a stúdióban lenni, kicsit kiszakít a hétköznapokból. Teljesen más, mint a sport világa, amelyben mindig valamilyen előre meghatározott pontos célért dolgozol, mint amilyen az olimpiai bajnoki cím. A zene teljesen más, sokkal inkább benne tudsz lenni a pillanatban és hagyhatod, hogy a különböző érzések magukkal ragadjanak. Szintén fontos része, hogy a barátaimmal tölthetek időt a stúdióban, bármilyen zenét is csinálunk, könnyen elmerülünk benne” – mondta nemrég a Puma sportszergyártó Go Wild-podcastjében.

Mondo az idén február 28-án kiadta első számát, a Bopot – ha nem is tört vele a slágerlisták élére (Svédországban a 31. helyig jutott), ahhoz 182 ezer megtekintés kevés a YouTube-on, de az ízlésébe és a lelkivilágába bepillantást engedett általa. Júniusban már a második száma is megjelent, 4L címen találják meg a különböző platformokon.

Az említett podcastben azt is elárulta, hogy a Grammy-díj megszerzése többet jelentene neki, mint a 13. világrekordja. Igaz, azóta Budapesten már meglett neki ez a mérföldkő is, sőt, a tokiói világbajnokságon a 14. csúcsdöntését is összehozta. Teljesen más műfajú zenét hallgat reggel, felkelés után, az autóban, az edzések előtt és vacsora közben – mondjuk, ezzel nincs egyedül… Szerepelt már a népszerű norvég DJ, Kygo egyik zenei videóklipjében is.

A másik szenvedélye a divat, az Eton Shirts már fiatalon felkérte állandó márkanagykövetének, ahogyan a Tommy Hilfiger 2024 őszi-téli kollekciójának is az arca volt párjával, Desiré Inglanderrel. Öltözködésében a Formula–1-es autóversenyző Charles Leclerc-hez hasonlította magát.

„Nem tartom magam divatikonnak. Egyszerűen csak rájöttem, mennyire fontos, hogy az embernek meglegyen a saját stílusa ahhoz, hogy jól érezze magát a bőrében. Magabiztosabbá teszi, ha kiforrott egyénisége van. Mindenki különböző stílusokat kedvel, én is sokfélét kipróbáltam, ez folyamatosan alakul.”

2024 júniusa óta nemegyszer megfordult már a Vogue Scandinavia hasábjain és online felületein a különböző divatfotózások alkalmával. A legtöbbször természetesen nem egyedül, hanem Desirével az oldalán. Ő az a svéd szőkeség, akihez az elsők között rohan ki a világrekordjai után. A 24 éves modell-influenszerrel 2020-ban, egy stockholmi partin ismerkedett meg, de akkor Mondo még nem járt sikerrel. Ő beszélgetni szeretett volna, Desiré meg egész este táncolni. Ahogyan az élet egyéb területein, ebben sem adta fel egykönnyen, a közösségi médián keresztül próbált újra kapcsolatba kerülni a hölggyel, és idővel sikerült is meggyőznie, hogy komolyak a szándékai.

Kapcsolatuk 2021 márciusában vált hivatalossá, amikor az Instagramon is bejelentették a nagy hírt. Egy évvel később már egymás oldalán váltak olyan nagy márkák arcává, mint az Omega és a Red Bull. 2023 januárjában James Bondnak és Bond-lánynak öltözve jelentek meg a stockholmi Idrottsgalanon. Tavaly októberben Mondo különleges módját választotta a lánykérésnek: a Vogue Scandinavia egyik New York-i fotózásán kérte meg Desiré kezét.

Amióta együtt járnak, ugyanúgy elkíséri őt a legfontosabb versenyeire, ahogyan Mondo többi családtagja. Edző-édesapja, Greg is rúdugró volt korábban, és nagyon közel került hozzá, hogy kijusson az olimpiára, de az amerikai válogatót elrontotta. A svéd vérvonal édesanyja, Helena Hedlund ágáról jön, ő is sportoló volt, hétpróbázott és röplabdázott. Greggel az egyetemen ismerkedtek meg, négy gyermekük született, Mondónak két bátyja, valamint egy húga van.

Andreas a 2009-es ifjúsági vb-re és a 2012-es juniorvébére is kijutott, Antoine a középiskolában a rúdugrást baseballra cserélte, mostanában Johanna nevével találkozhatunk egyre többször a nagy nemzetközi versenyek rajt- és eredménylistáján. Ő még csak 23 éves, az egyéni csúcsa 439 centiméter, ami a világeseményeken nem elég a döntőbe jutáshoz, de szépen fejlődik.

Mondo a tengerentúlon, Louisiana államban ugyanúgy svéd autót, egy Volvót vezet, mint Skandináviában, ahol egy Polestar volánja mögött ülve jut el A pontból B pontba – legyen szó akár csak egy díjátadó gáláról.

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség 2020-ban és 2022-ben is őt választotta meg az év atlétájának, 2023-ban és 2024-ben az ügyességi számok kategóriájában lett a legjobb. Európában 2022-ben és 2024-ben vehette át a kontinentális szövetség hasonló elismerését. Ami még ezeket is felülmúlja, a tavalyi teljesítményéért áprilisban megkapott Laureus-díj, amivel nem hivatalosan ő lett a világ legjobb sportolója. Ezt a díjat a férfi atléták közül korábban csak Usain Bolt kapta meg (2009, 2010, 2013, 2017).

Éppen tőle vette át a stafétát és vált az atlétika új arcává a 2020-as évtized közepére.

