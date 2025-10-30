Nemzeti Sportrádió

Az ember a rekordok mögött – Armand Duplantis-sorozat, 4. rész

SZENDREI ZOLTÁNSZENDREI ZOLTÁN
Vágólapra másolva!
2025.10.30. 21:26
null
2025. április 21.: a Laureus-díjjal Madridba (Fotók: Árvai Károly, Török Attila, Imago Images, AFP, YouTube)
Címkék
Armand Duplantis sorozat Képes Sport
Miután négyrészes sorozatunk korábbi három fejezetében megismertük Armand Duplantis pályafutásának legfontosabb mérföldköveit, az utolsó epizódban megpróbáljuk bemutatni az emberi oldalát, a családi hátterét, az érdeklődési körét.

 

Korunk egyik legkiválóbb és legnépszerűbb sportolójáról, a rúdugrás svéd-amerikai világcsúcstartójáról, Armand Duplantisról biztos nem mindenki tudja, hogy mostanában egyre több időt tölt zenei stúdióban – még annál is többet, amennyit a koronavírus-járvány idején a golfpályán.

„Nagyon szeretek a stúdióban lenni, kicsit kiszakít a hétköznapokból. Teljesen más, mint a sport világa, amelyben mindig valamilyen előre meghatározott pontos célért dolgozol, mint amilyen az olimpiai bajnoki cím. A zene teljesen más, sokkal inkább benne tudsz lenni a pillanatban és hagyhatod, hogy a különböző érzések magukkal ragadjanak. Szintén fontos része, hogy a barátaimmal tölthetek időt a stúdióban, bármilyen zenét is csinálunk, könnyen elmerülünk benne” – mondta nemrég a Puma sportszergyártó Go Wild-podcastjében.   

Voting for AA's Images of the Year contest kicks off / Sports
Kapható a tréfára: a párizsi olimpiai siker után a török sportlövő, Yusuf Dikec pózában

Mondo az idén február 28-án kiadta első számát, a Bopot – ha nem is tört vele a slágerlisták élére (Svédországban a 31. helyig jutott), ahhoz 182 ezer megtekintés kevés a YouTube-on, de az ízlésébe és a lelkivilágába bepillantást engedett általa. Júniusban már a második száma is megjelent, 4L címen találják meg a különböző platformokon.

Az említett podcastben azt is elárulta, hogy a Grammy-díj megszerzése többet jelentene neki, mint a 13. világrekordja. Igaz, azóta Budapesten már meglett neki ez a mérföldkő is, sőt, a tokiói világbajnokságon a 14. csúcsdöntését is összehozta. Teljesen más műfajú zenét hallgat reggel, felkelés után, az autóban, az edzések előtt és vacsora közben – mondjuk, ezzel nincs egyedül… Szerepelt már a népszerű norvég DJ, Kygo egyik zenei videóklipjében is.

A másik szenvedélye a divat, az Eton Shirts már fiatalon felkérte állandó márkanagykövetének, ahogyan a Tommy Hilfiger 2024 őszi-téli kollekciójának is az arca volt párjával, Desiré Inglanderrel. Öltözködésében a Formula–1-es autóversenyző Charles Leclerc-hez hasonlította magát.   

250824 Johanna Duplantis of Sweden competes in women s pole vault during day 3 of the athletics gala Finnkampen on Augus
Húga, Johanna még csak rúdugró-pályafutása elején jár

 „Nem tartom magam divatikonnak. Egyszerűen csak rájöttem, mennyire fontos, hogy az embernek meglegyen a saját stílusa ahhoz, hogy jól érezze magát a bőrében. Magabiztosabbá teszi, ha kiforrott egyénisége van. Mindenki különböző stílusokat kedvel, én is sokfélét kipróbáltam, ez folyamatosan alakul.”     

2024 júniusa óta nemegyszer megfordult már a Vogue Scandinavia hasábjain és online felületein a különböző divatfotózások alkalmával. A legtöbbször természetesen nem egyedül, hanem Desirével az oldalán. Ő az a svéd szőkeség, akihez az elsők között rohan ki a világrekordjai után. A 24 éves modell-influenszerrel 2020-ban, egy stockholmi partin ismerkedett meg, de akkor Mondo még nem járt sikerrel. Ő beszélgetni szeretett volna, Desiré meg egész este táncolni. Ahogyan az élet egyéb területein, ebben sem adta fel egykönnyen, a közösségi médián keresztül próbált újra kapcsolatba kerülni a hölggyel, és idővel sikerült is meggyőznie, hogy komolyak a szándékai.

Mondo Dikec-, Desiré Raygun-paródiája

Kapcsolatuk 2021 márciusában vált hivatalossá, amikor az Instagramon is bejelentették a nagy hírt. Egy évvel később már egymás oldalán váltak olyan nagy márkák arcává, mint az Omega és a Red Bull. 2023 januárjában James Bondnak és Bond-lánynak öltözve jelentek meg a stockholmi Idrottsgalanon. Tavaly októberben Mondo különleges módját választotta a lánykérésnek: a Vogue Scandinavia egyik New York-i fotózásán kérte meg Desiré kezét.

Amióta együtt járnak, ugyanúgy elkíséri őt a legfontosabb versenyeire, ahogyan Mondo többi családtagja. Edző-édesapja, Greg is rúdugró volt korábban, és nagyon közel került hozzá, hogy kijusson az olimpiára, de az amerikai válogatót elrontotta. A svéd vérvonal édesanyja, Helena Hedlund ágáról jön, ő is sportoló volt, hétpróbázott és röplabdázott. Greggel az egyetemen ismerkedtek meg, négy gyermekük született, Mondónak két bátyja, valamint egy húga van.

Desiré Inglanderrel egy 2020-as stockholmi partin ismerkedett meg
Jutalom a világcsúcs után: a nézők örömére így ünnepel a pár

Andreas a 2009-es ifjúsági vb-re és a 2012-es juniorvébére is kijutott, Antoine a középiskolában a rúdugrást baseballra cserélte, mostanában Johanna nevével találkozhatunk egyre többször a nagy nemzetközi versenyek rajt- és eredménylistáján. Ő még csak 23 éves, az egyéni csúcsa 439 centiméter, ami a világeseményeken nem elég a döntőbe jutáshoz, de szépen fejlődik.
Mondo a tengerentúlon, Louisiana államban ugyanúgy svéd autót, egy Volvót vezet, mint Skandináviában, ahol egy Polestar volánja mögött ülve jut el A pontból B pontba – legyen szó akár csak egy díjátadó gáláról.

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség 2020-ban és 2022-ben is őt választotta meg az év atlétájának, 2023-ban és 2024-ben az ügyességi számok kategóriájában lett a legjobb. Európában 2022-ben és 2024-ben vehette át a kontinentális szövetség hasonló elismerését. Ami még ezeket is felülmúlja, a tavalyi teljesítményéért áprilisban megkapott Laureus-díj, amivel nem hivatalosan ő lett a világ legjobb sportolója. Ezt a díjat a férfi atléták közül korábban csak Usain Bolt kapta meg (2009, 2010, 2013, 2017).

Éppen tőle vette át a stafétát és vált az atlétika új arcává a 2020-as évtized közepére.

2025 Laureus World Sport Awards Madrid - Red Carpet
Nem csoda, hogy világhírű divatcégek foglalkoztatják őket
PARIS, FRANKRIKE 20240805 Sveriges Armand Duplantis med sina föräldrar och tränare Greg och Helena Duplantis pa ett tomt
Édesapja, Greg és édesanyja, Helena is atléta volt – edzőként segítik fiuk pályáját
A Bop és a 4L című Mondo-zeneszámot is meghallgathatjuk a YouTube-on

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. október 25-i lapszámában jelent meg.)     

 

Armand Duplantis sorozat Képes Sport
Legfrissebb hírek

Mi van vele? Lakicsné Mihály Ilona nem szeretne elszakadni az uszodától

Képes Sport
4 órája

„Ki kell tudni várni, hogy eljöjjön a te időd!” – interjú Érdi Máriával

Képes Sport
2025.10.28. 15:22

Örökre fájó csalódás marad a bojkott – Beloberk Éva 70 éves

Képes Sport
2025.10.27. 11:45

„Inkább meghalok állva, mint éljek térden csúszva” – interjú Horváth Ferenccel

Képes Sport
2025.10.26. 11:11

„Csak én énekelek Magyarországon a Fradiról!” – Hosszú kávé Deák Bill Gyulával

Képes Sport
2025.10.24. 15:38

Rendre veszélyben a világcsúcs – Armand Duplantis-sorozat, 3. rész

Képes Sport
2025.10.23. 14:31

A „csodacsapathoz” jöttünk! – interjú a férfi tőrvívó-válogatottal

Képes Sport
2025.10.23. 08:42

Fotók: minden idők legjei – veterán birkózó-világbajnokság

Képes Sport
2025.10.22. 17:14
Ezek is érdekelhetik