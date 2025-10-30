Gundel-Takács Bence pontosan tudja, milyen nehéz ellenfél lehet a Budafok

Nemzeti Sportrádió

Két és fél éve a ZTE és a Budafok vívta a Mol Magyar Kupa döntőjét, Gundel-Takács Bence, a zalaegerszegiek kapusa akkor is a pályán volt, igaz, még budafoki játékosként.  

Keserédes emlékek – Gundel-Takács Bence így reagált arra, amikor a 2023. május 3-án rendezett Magyar Kupa-döntőről faggattuk.

„Vegyesek az érzéseim – mondta a 27 éves kapus. – Nyilván óriási eredmény volt másodosztályú csapattal két NB I-es ellenfelet, a Kisvárdát és a Vasast is kiejtve eljutni a döntőig, és pályára léphettünk a Puskás Arénában. Előtte sohasem védtem annyi ember előtt, mint aznap este. És a hosszabbítás végén jött a két ZTE-gól, ami eldöntötte a kupa sorsát, vagyis helytálltunk, de ma azt gondolom, ha simán kikapunk a rendes játékidőben, talán jobb lenne visszaemlékezni arra a mérkőzésre. Így még mindig bennem van a csalódottság.”  

És nem könnyű felejteni: a ZTE Arénában rengeteg kép, emlék idézi fel a kék-fehérek győzelmét. Gundel-Takács Bence azóta az egerszegiek kapusa lett.

„Egy vitrinben ott a labda, amellyel aznap játszottunk, egy másikban Szalay Szabolcs cipője. Persze mindenkinek az ugrik be, hogy ezzel rúgta azt a nagy gólt, én meg magamban hozzáteszem: nekem. Ami nem annyira kellemes, de tudom, nem azért vannak kirakva ezek az emlékek, hogy engem bosszantsanak. Talán ha egyszer sikerül megnyernem a Magyar Kupát, jobb szívvel idézem fel azt a 2023-as döntőt. Budafok? Nagyon fontos két év volt számomra, ott kaptam annyi bizalmat, amiből máig táplálkozni tudok, amilyen karakter, amilyen kapus most vagyok, abban nagy szerepe van annak az időszaknak. Amikor tehetem, kimegyek a budafoki stadionba megnézni a csapatot, ha a televízió adja a meccsét, ott ülök a képernyő előtt, hétfőn is készültem erre, de elmaradt a Soroksár elleni bajnoki. Nagyon jó lesz újra találkozni azokkal, akikkel együtt lehettem abban a két évben, és ma is a klubhoz tartoznak.”  

A ZTE döcögősen kezdte az idényt, de vasárnap nagy eredményt ért el: az egymás után hétszer bajnok Ferencvárost győzte le 2–1-re a Groupama Arénában, Gundel-Takács Bence kiemelkedő teljesítményének is köszönhetően.

„Érezni az öltözőben, milyen sokat adott a közösségnek ez a siker. Bravúros eredmény, jó játék, ez nagyon meg tudja erősíteni a csapategységet, a mentális állapotunkat. Ugyanakkor ezt is a helyén kell kezelni, nem szabad azt gondolni, mostantól mindenkit megverünk és a dobogóig menetelünk – szép lenne, de tudjuk, milyen sokat kell tennünk azért, hogy elkerüljünk a veszélyes zónából. És azért is, hogy továbbjussunk a kupában: ha valaki, én tudom, milyen nehéz ellenfél lehet a BMTE.” 

MOL MAGYAR KUPA 
4. FORDULÓ, A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
Október 30., csütörtök
12.30: III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár SC (NB II)
18.00: Zalaegerszegi TE FC–Budafoki MTE (NB II)
20.00: Debreceni VSC–Budapest Honvéd FC (NB II) (Tv: M4 Sport)

