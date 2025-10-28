Nemzeti Sportrádió

Magyar Kupa: Diósgyőr–Szeged

Vágólapra másolva!
2025.10.28. 19:50
null
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
Címkék
DVTK Szeged Magyar Kupa Diósgyőr Szeged-Csanád Grosics Akadémia
A labdarúgó Magyar Kupa 4. fordulójában, a legjobb 16 közé jutásért a Diósgyőr a Szegedet látja vendégül – élőben az NSO-n!

MOL MAGYAR KUPA 
4. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)
Diósgyőri VTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 2–0élőben az NSO-n!
Miskolc, DVTK Stadion. Vezeti: Zierkelbach Péter 
DVTK: Megyeri G. – Szakos, Szatmári, Lund, Bokros – Jurek (Mucsányi, 60.), Esiti (Holdampf, a szünetben), A. Keita, Croizet – Acolatse, Sajbán. Vezetőedző: Vladimir Radenkovics 
Szeged: Molnár-Farkas – Szilágyi Z., Vágó, Pejovics – Kurdics (Miskolczi, 62.), Márkvárt, Holman, Kalmár – Rabatin – Borvető, Suljic. Vezetőedző: Aczél Zoltán
Gólszerző: Sajbán (36., 69.)

A modul betöltése eltarthat néhány másodpercig. 

 

DVTK Szeged Magyar Kupa Diósgyőr Szeged-Csanád Grosics Akadémia
Legfrissebb hírek

Holdampf Gergő: Lendületet ad nekünk a Paks legyőzése

Labdarúgó NB I
9 órája

Öt gólt szerezve verte meg a Honvéd a Kövesdet, győzött a KTE, nem bírt a BVSC-vel a Vasas – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2025.10.26. 18:53

Vladimir Radenkovics: Sokkterápia volt, hogy kicseréltem a teljes védelmet

Labdarúgó NB I
2025.10.26. 07:21

A DVTK hazai pályán aratott első győzelme egyben a Paks első veresége volt az idényben

Labdarúgó NB I
2025.10.25. 18:57

Varga Roland góljával megérdemelt győzelmet aratott a Vidi a Szeged ellen

Labdarúgó NB II
2025.10.25. 18:55

Hornyák Zsolt 100. NB I-es győzelmére készül; nyolc éve nem látott rajtján javítana az El-ben remeklő FTC

Labdarúgó NB I
2025.10.25. 09:51

Kecskés Ákos: Frusztráló, hogy a tizedik helyen állunk

Labdarúgó NB I
2025.10.25. 09:31

Férfi kézi: a Szeged szerződést hosszabbított Michael Apelgren vezetőedzővel

Kézilabda
2025.10.24. 09:47
Ezek is érdekelhetik