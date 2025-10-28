Magyar Kupa: Diósgyőr–Szeged

A labdarúgó Magyar Kupa 4. fordulójában, a legjobb 16 közé jutásért a Diósgyőr a Szegedet látja vendégül – élőben az NSO-n!
MOL MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)
Diósgyőri VTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 2–0 – élőben az NSO-n!
Miskolc, DVTK Stadion. Vezeti: Zierkelbach Péter
DVTK: Megyeri G. – Szakos, Szatmári, Lund, Bokros – Jurek (Mucsányi, 60.), Esiti (Holdampf, a szünetben), A. Keita, Croizet – Acolatse, Sajbán. Vezetőedző: Vladimir Radenkovics
Szeged: Molnár-Farkas – Szilágyi Z., Vágó, Pejovics – Kurdics (Miskolczi, 62.), Márkvárt, Holman, Kalmár – Rabatin – Borvető, Suljic. Vezetőedző: Aczél Zoltán
Gólszerző: Sajbán (36., 69.)
A modul betöltése eltarthat néhány másodpercig.
Legfrissebb hírek
Kecskés Ákos: Frusztráló, hogy a tizedik helyen állunk
Labdarúgó NB I
2025.10.25. 09:31
Ezek is érdekelhetik