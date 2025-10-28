Labdarúgás: az U15-ösök és az U16-osok is legyőzték Feröer fiataljait

Kedden az U15-ös és az U16-os labdarúgó-válogatott is pályára lépett felkészülési mérkőzésen Feröer-szigetek elleb, előbbi Telkiben, utóbbi Gyirmóton,

Az U15-ösök Deák Olivér, Malomsoki Milán és Bodó Bence góljával 3–0-ra, az U16-osok Orji Dávid és Élő Csongor találatával 2–0-ra nyertek. Az ellenfelek csütörtökön ismét összemérik tudásukat.

U15-ÖS VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS, TELKI

Magyarország–Feröer-szigetek 3–0 (0–0)

Magyarország: Bohon Zalán - Jáger Bence (Farkas Milán, 78.), Umathum Roland (Dobó Bence, 78.), Jónás Attila, Váradi Soma (Dömény Norbert, 78.) - Szilágyi Nimród (Rejtő Robin, 39.), Kányássy Gergely (Varga Máté, 78.) - Deák Olivér (Csillag Dominik, 55.), Nagy Zétény (Mohos Mátyás, 70.), Mohl Patrik (Dunca Krisztián, 55.) - Malomsoki Milán (Bodó Bence, 70.)

Gólszerzők: Deák 46., Malomsoki 62., Bodó 72.



U16-OS VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS, GYIRMÓT

Magyarország–Feröer-szigetek 2–0 (1–0)

Magyarország: Mácsik Marcell – Mészáros Magor (Pető Botond, 89.), Piróth Edvin, Bársony Dániel (Hermann Dávid, 74.), Bagó Benett – Pernyész Tádé, Horváth Áron (Csák Ciprián, 89.) – Ördög Gergő (Élő Csongor, a szünetben), Farkas Timót (Dombóvári Zsolt, 74.), Veves Panagiotis Daniel – Orji Dávid

Gólszerzők: Orji (29.), Élő (69.)

(Kiemelt kép forrása: MLSZ)