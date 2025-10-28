Nem volt esély a bravúrra, sima görög győzelem a Komjádiban

FÉRFI VÍZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

A-CSOPORT, 2. FORDULÓ

VASASPLAKET–OLYMPIAKOSZ (görög) 5–15 (2–5, 0–3, 3–5, 0–2)

Komjádi uszoda, 1500 néző. V: Margeta (szlovén), Miskovics (montenegrói)

VASAS: MIZSEI – Bátori, Djurdjics 1, Szalai P., Dala D., LAKATOS S. 2, Gyárfás. Csere: SÉLLEY-RAUSCHER 1, Gábor L. 1, Várnai, Tasi, Foszkolosz, Ragács. Edző: Szlobodan Nikics

OLYMPIAKOSZ: ZERDEVASZ – Gilasz 1, JENIDUNIASZ 2, Papanasztasziu, Kakarisz 1, Guvisz, ZALÁNKI 2. Csere: ANGYAL 1, Fundulisz 1, Likudisz 1, DIMU 3, Purosz, NIKOLAIDISZ 3. Edző: Elvis Fatovic

Emberelőny-kihasználás: 11/4, ill. 8/4

Gól – ötméteresből: 1/0, ill. 3/3

Kipontozódott: Bátori (30. p.), Guvisz (31. p.)

MESTERMÉRLEG

Szlobodan Nikics: – Nagyon erős csoportban vagyunk, az Olympiakosz az egyik legjobb csapat Európában. Küzdöttünk, próbálkoztunk, de az elején könnyű gólokat kaptunk, onnan már nehéz lett volna felzárkózni.

Elvis Fatovic: – A mérkőzés elejétől jól védekeztünk, amit bizonyít, hogy az új szabályok mellett is csak öt gólt kaptunk. Sok játékelemben kell még fejlődnünk, de elégedett vagyok a hozzáállásunkkal, komolyan vettük a Vasast.

Már egy órával a kezdés előtt nagy volt a nyüzsgés a Komjádi uszoda aulájában: sállal és dudával felszerelkezett Vasas-növendékek vártak bebocsátásra, hogy szurkolhassanak a nagyoknak. Ezt a meccset látni kellett! Az angyalföldiek sztárcsapatot fogadtak, a Zalánki Gergővel és Angyal Dániellel felálló görög Olympiakosz a négyes döntőre pályázik a férfi vízilabda Bajnokok Ligájában. De vajon kinek szurkolt Jannisz Athanaszopulosz? A Vasas női röplabdacsapatának görög edzője ezer szállal kötődik a pireusziakhoz – más szakosztályok képviselőivel együtt természetesen ő is ott volt a lelátón.

Az első hangrobbanásra két és fél percet kellett várni, ekkor villant meg a szemfüles Gábor Lőrinc már-már lehetetlen szögből. A túloldalon Mizsei Márton betakarta a hasonló helyzetből próbálkozó Alexandrosz Papanasztasziut, csakhogy a második eséllyel éltek a vendégek, Zalánki Gergő lőtt amolyan zalánkis gólt. Az Olympiakosz távolról is bátran (és sajnos eredményesen) vállalkozott, míg az angyalföldiek többnyire a centert keresték, de a görög bekkek olykor elkanalazták a labdát.

Hasonlóra tett kísérletet Sélley-Rauscher Domonkos is, de a játékvezetők ötméterest ítéltek, Mizsei pedig ezúttal nem tudott hárítani. Poszttársa, Joao Fernandes a kispadról igyekezett lelkesíteni a társakat, eközben a medencében elsült Lakatos Soma balosa, életerős átlövése Emanuil Zerdevasz kezéről vágódott a kapuba. Az első szünetben lenullázódott az eredményjelző, de hamar orvosolták a technikai problémát: az Olympiakoszhoz öt gólt kellett feljegyezni, a Vasashoz kettőt.

A görögök egész pályás szoros emberfogással igyekeztek meglepni vendéglátójukat, amely a második negyed első két támadásából nem is jutott el lövésig – cserébe ezekben a percekben elsőrangúan védekezett. A kapusteljesítményt is dicsérhettük, Elvis Fatovic határozott időkérése után Mizsei mutatott be két bravúrt, mire Dimitriosz Nikolaidisz megunta a teketóriázást, parádés csavargóllal jelentkezett. Na igen, a keménykötésű görög centerekre nehéz ellenszert találni…

Támadásban megakadt az angyalföldiek szekere: még a nézőtéren is járt a labda, de a kapufáról csak nem akart befelé pattanni. A második negyed gólcsendje megpecsételte a Vasas sorsát, a nagyszünetben 8–2-re vezetett az Olympiakosz, vagyis lényegében eldőlt a mérkőzés. Azért jót tett a lelkeknek Bogdan Djurdjics találata, a montenegrói szélső a harmadik szakasz elején fórból törte meg a jeget. S ha egy üzlet beindul! Sélley-Rauscher hat méterről óriási gólt ragasztott a keresztléc alá, majd Lakatos villant meg ismét, a hazai szurkolók máris vidámabban daloltak.

Ha van demoralizáló gól, Dimitrosz újabb csavarja kétségkívül az volt – a dudaszó pillanatában… Az Olympiakosz gyorsan visszaállította a hatgólos különbséget, sőt, az utolsó nyolc percre fordulva már nyolccal vezetett, Angyal Dániel mesteri húzással váltotta gólra az emberelőnyt. A görögök magyar légiósai hozzátették a magukét, a mezőnyben is sokat dolgoztak, csapatuk pedig érvényesítette a papírformát. Mizsei Márton tíz védés fölé jutott, de a Vasas nem tudta meglepni az Olympiakoszt, az A-csoport legerősebb együttese 15–5-re győzött a Komjádiban.

1. Olympiakosz 2 2 – – 28–14 6 2. Radnicski 1 1 – – 17–16 3 3. Mladost 1 – – 1 9–13 0 4. VASAS 2 – – 2 21–32 0 AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA

További eredmények

B-csoport: Jadran Split (horvát, Német Toni 1 gól)–Novi Beograd (szerb) 7–10, Pro Recco (olasz)–Jadran Herceg Novi (montenegrói) 16–7. Az állás: 1. Pro Recco 6 pont, 2. Novi Beograd 3 (18–19), 3. Jadran Herceg Novi 3 (21–27), 4. Jadran Split 0

C-csoport: CSM Oradea (romániai)–Primorac Kotor (montenegrói) 14–7. Az állás: 1. FTC 3 (19–11, 1 mérkőzés), 2. Brescia 3 (14–13, 1), 3. Oradea 3 (25–26, 2), 4. Primorac 0 (2)