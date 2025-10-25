Kecskés Ákos: Frusztráló, hogy a tizedik helyen állunk
Végre itthon – a következő év elején lesz harmincéves Kecskés Ákos, a DVTK hatszoros válogatott védője. A futballista 2010-ben, még gyerekként került az Atalanta korosztályos csapatába, 2015-ben lett az Újpest játékosa, aztán szerepelt Lengyelországban, Svájcban, Oroszországban, Ausztriában, Cipruson, futballozott a Sepsi színeiben, nyár óta pedig a DVTK tagja.
„Valóban, számolni kell az éveket: az Újpest előtt öt, azután nyolc évig voltam külföldön, így vágytam már nagyon arra, hogy hazatérjek – mondta lapunknak Kecskés Ákos. – Hogy miért ide jöttem? A páromnak vannak miskolci gyökerei, és nem felejtettem el, annak idején, még a régi stadionban milyen hangulatban játszottam itt ellenfélként az Újpest tagjaként. Tudtam, mennyire szeretik a futballt Miskolcon, szóval tetszett a klub ajánlata.”
A légióséveknél elidőzve felvetődhet a kérdés: melyik volt a legjobb hely futballistaként és magánemberként – és mi bizonyult utólag rossz döntésnek?
„Lugano szuper város – jött a válasz. – Ráadásul elérhető közelségben Bergamótól, ahova még iskolába jártam, sok ismerősöm él ott, és a klub is nagyon tetszett, ott éreztem magam a legjobban. A várakozáshoz képest csalódás volt Linz, másra számítottam, egyszerűen nem működött, ma sem értem teljesen, miért. Maradjunk annyiban, nem volt meg a kémia a klub és köztem. Azt is meg kellett élni, tanultam ott is, aztán továbbléptem.”
Ami fontosabb: a DVTK eddig nem szerepel jól az idényben, a védő azt mondja, hiába érzi jól magát ismét itthon és találkozhat sokkal többet a szeretteivel, a csapat gyenge teljesítménye rányomja a bélyegét a mindennapokra.
„Volt egy ötmeccses veretlen szériánk – mondta Kecskés Ákos. – Csakhogy egy győzelem mellett négy döntetlent értünk el, ami persze a rossz rajt után erősítette a csapategységet, jót tett az öltözői hangulatnak, de pontokban kevésbé mutatkozott meg a javuló teljesítmény. A legtöbb összecsapáson vezetést szereztünk, előfordult, hogy két góllal is, mégsem tudtuk az előnyt megtartani. És amikor ilyen szoros, kiegyenlített a bajnokság, a győzelem sokkal értékesebb, mint a sok döntetlen. Ha az említett négy találkozóból kettőt elveszítünk, kettőt viszont megnyerünk, előrébb tartanánk. Ahogy látom, éppen a Paks kivételével a legtöbb együttes nem tud folyamatosan kiegyensúlyozottan teljesíteni, mert a játékerejük között nincs jelentős különbség, bárki megverhet bárkit. Pontosan tudjuk, milyen erős ellenfél érkezik hozzánk, ám természetesen győzni szeretnénk. Látom, mennyire frusztrálja a társaságot, hogy hiába dolgozunk sokat, csak egy győzelmünk van és a tizedik helyen állunk. Nagyon masszív a Paks, ráadásul nekem azért is különleges a meccs, mert a korábbi újpesti csapattársak, a korosztályos válogatottból ismert futballisták közül sokan ott játszanak, Vécsei Bálinttal pedig Luganóban voltunk együtt. De a lényeg: nagyon szeretnénk megszerezni az első hazai győzelmünket!”
LABDARÚGÓ NB I
11. FORDULÓ
Október 25., szombat
14.30: Puskás Akadémia–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
17.00: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+)
Október 26., vasárnap
12.45: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)
15.00: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
17.30: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paksi FC
|10
|5
|5
|–
|25–15
|+10
|20
|2. MTK Budapest
|10
|5
|1
|4
|23–17
|+6
|16
|3. Kisvárda
|9
|5
|1
|3
|9–13
|–4
|16
|4. Ferencvárosi TC
|9
|4
|4
|1
|19–9
|+10
|16
|5. ETO FC
|9
|4
|4
|1
|19–11
|+8
|16
|6. Debreceni VSC
|10
|4
|4
|2
|13–12
|+1
|16
|7. Puskás Akadémia
|10
|4
|2
|4
|13–15
|–2
|14
|8. Újpest FC
|10
|2
|4
|4
|13–13
|0
|10
|9. Nyíregyháza Spartacus
|10
|2
|3
|5
|14–23
|–9
|9
|10. Diósgyőri VTK
|10
|1
|5
|4
|13–20
|–7
|8
|11. Kazincbarcika
|9
|2
|1
|6
|9–19
|–10
|7
|12. Zalaegerszegi TE
|10
|1
|4
|5
|16–19
|–3
|7