Kecskés Ákos: Frusztráló, hogy a tizedik helyen állunk

2025.10.25. 09:31
Kecskés Ákos ilyen mozdulatot bemutatva is megpróbálja távol tartani a labdát a DVTK kapujától (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
DVTK NB I labdarúgó NB I Diósgyőr Kecskés Ákos
A hatszoros válogatott védő Kecskés Ákos az idény első hazai győzelmére készül a DVTK-val, bár a listavezető Paks látogat Miskolcra.

Végre itthon – a következő év elején lesz harmincéves Kecskés Ákos, a DVTK hatszoros válogatott védője. A futballista 2010-ben, még gyerekként került az Atalanta korosztályos csapatába, 2015-ben lett az Újpest játékosa, aztán szerepelt Lengyelországban, Svájcban, Oroszországban, Ausztriában, Cipruson, futballozott a Sepsi színeiben, nyár óta pedig a DVTK tagja.

„Valóban, számolni kell az éveket: az Újpest előtt öt, azután nyolc évig voltam külföldön, így vágytam már nagyon arra, hogy hazatérjek – mondta lapunknak Kecskés Ákos. Hogy miért ide jöttem? A páromnak vannak miskolci gyökerei, és nem felejtettem el, annak idején, még a régi stadionban milyen hangulatban játszottam itt ellenfélként az Újpest tagjaként. Tudtam, mennyire szeretik a futballt Miskolcon, szóval tetszett a klub ajánlata.”

A légióséveknél elidőzve felvetődhet a kérdés: melyik volt a legjobb hely futballistaként és magánemberként – és mi bizonyult utólag rossz döntésnek?

„Lugano szuper város – jött a válasz. – Ráadásul elérhető közelségben Bergamótól, ahova még iskolába jártam, sok ismerősöm él ott, és a klub is nagyon tetszett, ott éreztem magam a legjobban. A várakozáshoz képest csalódás volt Linz, másra számítottam, egyszerűen nem működött, ma sem értem teljesen, miért. Maradjunk annyiban, nem volt meg a kémia a klub és köztem. Azt is meg kellett élni, tanultam ott is, aztán továbbléptem.”

Ami fontosabb: a DVTK eddig nem szerepel jól az idényben, a védő azt mondja, hiába érzi jól magát ismét itthon és találkozhat sokkal többet a szeretteivel, a csapat gyenge teljesítménye rányomja a bélyegét a mindennapokra.

„Volt egy ötmeccses veretlen szériánk – mondta Kecskés Ákos. – Csakhogy egy győzelem mellett négy döntetlent értünk el, ami persze a rossz rajt után erősítette a csapategységet, jót tett az öltözői hangulatnak, de pontokban kevésbé mutatkozott meg a javuló teljesítmény. A legtöbb összecsapáson vezetést szereztünk, előfordult, hogy két góllal is, mégsem tudtuk az előnyt megtartani. És amikor ilyen szoros, kiegyenlített a bajnokság, a győzelem sokkal értékesebb, mint a sok döntetlen. Ha az említett négy találkozóból kettőt elveszítünk, kettőt viszont megnyerünk, előrébb tartanánk. Ahogy látom, éppen a Paks kivételével a legtöbb együttes nem tud folyamatosan kiegyensúlyozottan teljesíteni, mert a játékerejük között nincs jelentős különbség, bárki megverhet bárkit. Pontosan tudjuk, milyen erős ellenfél érkezik hozzánk, ám természetesen győzni szeretnénk. Látom, mennyire frusztrálja a társaságot, hogy hiába dolgozunk sokat, csak egy győzelmünk van és a tizedik helyen állunk. Nagyon masszív a Paks, ráadásul nekem azért is különleges a ­meccs, mert a korábbi újpesti csapattársak, a korosztályos válogatottból ismert futballisták közül sokan ott játszanak, Vécsei Bálinttal pedig Luganóban voltunk együtt. De a lényeg: nagyon szeretnénk megszerezni az első hazai győzelmünket!”

LABDARÚGÓ NB I
11. FORDULÓ
Október 25., szombat
14.30: Puskás Akadémia–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
17.00: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+)
Október 26., vasárnap
12.45: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)
15.00: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
17.30: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Paksi FC105525–15+1020
  2. MTK Budapest1051423–17+616
  3. Kisvárda95139–13–416
  4. Ferencvárosi TC944119–9+1016
  5. ETO FC944119–11+816
  6. Debreceni VSC1044213–12+116
  7. Puskás Akadémia1042413–15–214
  8. Újpest FC1024413–13010
  9. Nyíregyháza Spartacus1023514–23–99
10. Diósgyőri VTK1015413–20–78
11. Kazincbarcika92169–19–107
12. Zalaegerszegi TE1014516–19–37

 

 

