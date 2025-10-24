Férfi kézi: a Szeged szerződést hosszabbított Michael Apelgren vezetőedzővel

„Tavaly nyáron új fejezet kezdődött klubunk életében: egy teljesen új projektet indítottunk el, amelyet szeretnénk a trénerrel közösen folytatni” – mondta Szűcs Ernő Péter klubelnök.

Michael Apelgren leszögezte, nagyon szeret Szegeden dolgozni; érzése szerint a helyes irányba tartanak, de tisztában van vele, hogy minden területen előre kell lépniük: „Az előző szezonban felejthetetlen pillanatokat éltünk át közösen, most pedig nehezebb idők járnak ránk a sérülések miatt. De ha kilábalunk ebből az időszakból, még erősebbek leszünk.”

Apelgren emlékeztetett rá, klubja lehetővé teszi, hogy napi munkája mellett hazája válogatottját is irányíthassa.

(MTI)