Férfi kézi: a Szeged szerződést hosszabbított Michael Apelgren vezetőedzővel

Michael Apelgren vezetőedző meghosszabbította szerződését az OTP Bank-Pick Szegeddel. A férfi kézilabdacsapat honlapjának pénteki híradása szerint a tavaly nyáron érkező svéd szakember megállapodása a jelenlegi idény végén járt volna le, de immár 2028. június 30-ig érvényes.
„Tavaly nyáron új fejezet kezdődött klubunk életében: egy teljesen új projektet indítottunk el, amelyet szeretnénk a trénerrel közösen folytatni” – mondta Szűcs Ernő Péter klubelnök.
Michael Apelgren leszögezte, nagyon szeret Szegeden dolgozni; érzése szerint a helyes irányba tartanak, de tisztában van vele, hogy minden területen előre kell lépniük: „Az előző szezonban felejthetetlen pillanatokat éltünk át közösen, most pedig nehezebb idők járnak ránk a sérülések miatt. De ha kilábalunk ebből az időszakból, még erősebbek leszünk.”
Apelgren emlékeztetett rá, klubja lehetővé teszi, hogy napi munkája mellett hazája válogatottját is irányíthassa.
(MTI)
