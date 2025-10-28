Holdampf Gergő: Lendületet ad nekünk a Paks legyőzése

Diósgyőrben rajtol a Mol Magyar Kupa 4. fordulója, amelyben a tét már a tizenhat közé jutás. Kedden egyetlen mérkőzést rendeznek, 20 órától a DVTK fogadja a másodosztályú Szeged-Csanád Grosics Akadémiát.

Diósgyőrben alighanem kiváló hangulatban várják a találkozót a bajnoki éllovas Paks 2–1-es legyőzését követően, ezt megerősítette lapunknak Holdampf Gergő, a piros-fehérek 31 éves középpályása.

„Nagy szükségünk volt erre a sikerre, megvan végre az első hazai győzelmünk az idényben! Rászolgáltunk már, és bízom benne, hogy erőt, önbizalmat ad nekünk a folytatásra, elsőként a Magyar Kupa-összecsapásra. Sok változás történt a kezdőcsapatunkban a Paks ellen, de ez is azt mutatja, hogy a keretből bárkire lehet számítani. Én is kevesebb játéklehetőséget kaptam az utóbbi időben, mint szerettem volna, de aki pályára lép, mindenképpen bizonyítana.”

A szegedi csapatról így fogalmazott a Diósgyőr csapatkapitánya: „Kaphattunk volna könnyebb, de nehezebb ellenfelet is a kupasorozat ezen szakaszában, ilyen szempontból nem panaszkodhatunk. Jó csapat a Szeged, az NB II-ben inkább az élmezőnyhöz tartozik, néhány pontra van a feljutást érő helyektől, több korábbi válogatott játékos is erősíti a keretét. A kupában gyakran előfordul, hogy az alacsonyabb osztályú együttes borsot tör a magasabban rangsorolt csapat orra alá, ezért nagyon óvatosnak kell lennünk. De természetesen tovább akarunk jutni.”

Korábban ebben a párosításban Szegeden lett volna a mérkőzés, ám a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) az előző kupaforduló után megváltoztatta a szabályt, hogy ebben a szakaszban mindig az alacsonyabb osztályban szereplő klub a pályaválasztó.

„Nekünk ez most jól jött, nem kell elutaznunk, biztos vagyok benne, hogy a szurkolóinkat is lázba hozza az idénybeli első hazai rendezésű kupamérkőzés, sokan kijönnek. A Diósgyőr rajongói már régóta várnak valami különleges sikerre, amit már nagyon meg is érdemelnének, ezért szeretnénk a sorozatban a lehető legtovább eljutni” – tette hozzá Holdampf Gergő.

Ehhez a témához kapcsolódóan: volt róla szó korábban, hogy ez a szabályváltoztatás hátrányosan érinti a kis klubokat, amelyek így nem csupán a hazai mérkőzés jegybevételéről mondhatnak le, hanem adott esetben számukra nagy anyagi terhet jelentő, távoli utazásokat is vállalniuk kell. Éppen ezért gyakorol gesztust az ETO FC, amely felajánlotta a vármegyei első osztályban szereplő vendégének, a Pilisi LK-nak a szerdai kupamérkőzés bevételének felét.

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ

Kedd

20.00: Diósgyőri VTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) (Tv: M4 Sport)

Szerda

12.30: Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC

12.30: Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)

12.30: Majosi SE (NB III)–Videoton FC Fehérvár (NB II)

12.30: Kelen SC (BLSZ I.)–Kolorcity Kazincbarcika SC

12.30: Karcagi SC (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II)

17.00: FC Ajka (NB II)–Tiszakécskei LC (NB II)

17.00: Kecskeméti TE (NB II)–Tiszafüredi VSE (NB III)

17.15: Vasas FC (NB II)–Mezőörs KSE (vármegyei I.) (Tv: M4 Sport)

17.30: HR-Rent Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III)

18.00: ETO FC–Pilisi LK (vármegyei I.)

20.00: Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre (NB II) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)

Csütörtök

12.30: III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár SC (NB II)

18.00: Zalaegerszegi TE FC–Budafoki MTE (NB II)

20.00: Debreceni VSC–Budapest Honvéd FC (NB II) (Tv: M4 Sport)