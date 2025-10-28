Hanusz Egon szerint nagy érvágás Lékai visszavonulása

A Ferencváros 37 éves játékosa szeptember elején jelentette be, hogy ezután már nem lép pályára nemzeti színekben. Poszttársa, a francia Cesson-Rennes-t erősítő Hanusz kedden az MTI-nek elmondta: Lékai visszavonulása azért nagy érvágás a csapatnak, mert nemcsak a pályán, hanem azon kívül is fontos személyisége volt a válogatottnak.

„Most a mi feladatunk, hogy valahogy pótoljuk, helyettesítsük őt. Fazekas Gergő nagyon jó formában van és Lukács Péternek is jól sikerült a szezon eddigi része. Most a mi feladatunk, hogy felnőjünk arra a szintre, amit Máté képviselt” – nyilatkozta az olimpiai negyedik, illetve világ- és Európa-bajnoki ötödik helyezett játékos döntése kapcsán.

A nemzeti csapat tagjai legutóbb májusban, az Európa-bajnoki selejtezősorozat hajrájában találkoztak egymással, ezen a héten viszont Felcsúton ismét együtt készülnek, szombaton 18 órától Bécsben pedig megmérkőznek Ausztriával. A gálameccs apropója az osztrák szövetség fennállásának századik évfordulója.

Hanusz úgy vélekedett, fontos számukra ez a hét, hiszen már régen találkoztak, régen dolgoztak együtt. Biztos benne, hogy Chema Rodríguez szövetségi kapitány arra fogja használni ezeket a napokat, hogy felelevenítse a legutóbb gyakorolt és alkalmazott dolgokat.

„Ez a hét mindig jó, hiszen jó egy kicsit hazajönni és ezzel a csapattal együtt tölteni egy hetet” – fűzte hozzá.

Lékai és Ancsin Gábor visszavonulása után, illetve Mikler Roland távollétében Bánhidi Bence lett a válogatott csapatkapitánya, aki szegedi klubcsapatában is betölti ezt a szerepet.

Hanusz a Csurgó, a német TVB Stuttgart és a portugál Benfica után idén nyáron igazolt a francia élvonalba. Új csapata az előző idényben a bennmaradásért küzdött, most viszont nyolc forduló után hatodik a tabellán.

„Nagyon jól érzem magam, már az első benyomásaim is nagyon jók voltak. Talán némileg egyszerűbb a dolgom, mert nem egyedüli magyar vagyok, hiszen Szeitl Erik is ott játszik” – magyarázta.

Mint mondta, a csapat nagy része kicserélődött, velük együtt hét-nyolc új játékos érkezett, így könnyebb volt a beilleszkedés, ráadásul mindenki nagyon befogadó volt, az edzők pedig igyekeztek minél több csapatépítő programot beilleszteni az első hetek menetrendjébe. A beilleszkedés nagyon gyorsan ment és nagyon jó közösség alakult ki Rennes-ben.

„Eddig nagyon tetszik a bajnokság. Minden héten magas szintű mérkőzésünk van, talán ez a legfontosabb. Az első három csapat, a Paris Saint-Germain, a Montpellier és a Nantes után bárki bárhol bárkit meg tud verni, szóval nagyon kiegyensúlyozott a mezőny. A napi forma dönt minden egyes meccsen” – vélekedett.

Az első két hónap tapasztalatai alapján úgy véli, van esélyük az első tíz között végezni, ami előrelépés lenne a klub számára. Hanusz vasárnap letette a névjegyét a francia élvonalban is, hiszen hét gólt lőtt a PSG otthonában 38–33-ra elveszített bajnokin.

„Jó meccs volt, bár nagyon sok gólt kaptunk, de sokat is lőttünk, szóval futós mérkőzés volt. Nagyon élveztem, most játszottam először a PSG csarnokában, úgyhogy megvolt a kellő motivációm” – mesélte.

Az irányító a francia első osztályt leginkább a némethez tudná hasonlítani, hiszen nagyon fizikális. Portugáliában az edzők próbáltak több hangsúlyt fektetni a taktikára, Franciaországban viszont inkább a fizikalitás, az erőnlét a fontos. Hangsúlyozta: a klubnál és a támogatók körében a mentalitás sokkal pozitívabb, mint amit máshol korábban tapasztalt, a vesztes mérkőzések után is mindenki nyugodt és nagyon pozitív marad, ez is nagy különbséget jelet számára az eddigiekhez képest.

A magyar válogatott a jövő évi Európa-bajnokság csoportkörben Kristianstadban január 16-án Lengyelországgal, 18-án Olaszországgal, 20-án pedig Izlanddal találkozik. A középdöntőbe az első két helyezett jut.