Vitorlázás: Litkey és Dardenne kettőse hatodik a Nacra 15 Eb-n

Október 22. és 26. között a Nacra 15 katamarán Európa-bajnokságnak adott otthont Balatonföldvár. A Nacra 15 hajóosztály a jövő olimpiai katamarán versenyzőinek utánpótlását jelenti, hiszen a következő hajóosztály, a Nacra 17 foiler 2016 óta szerepel az olimpián – tájékozatta szerlesztőségünket a hazai szövetség.

A Spartacus Vitorlás Egylet rendezésében kontinensviadalon a győzelmet az olasz Alessandro Vargiu, Noa Lisci páros szerezte meg. A hét ország 39 hajóját felvonultató seregszemlén három magyar egység is a legjobb kilenc között végzett. A legeredményesebb hazai párosként Litkey Sámson és Dardenne Naia (Pöff SE) a hatodik helyen zárt.

Magyarország a nemzetek összesített rangsorában a második helyet érdemelte ki.

Az Eb-győztes olaszok tizenhárom futamból nyolcat megnyertek, közte az utolsó hatot zsinórban. Az ezüstérmet szintén olasz páros, Mattia di Martino és Nina Cittar érdemelte ki, míg a bronz a belga Borghijs testvérpáré lett. A hatodik Litkeyék mellett magyar részről dicséret illeti a hetedik helyen végző Dávoti Gréta és Liam Moore (BYC–Hajógyár SE), valamint a kilencedik helyen záró Bartos Betti és Lacza Zaránd (BYC–Team Kaáli) duóját.

(Kiemelt fotó: Cserta Gábor/Spartacus Vitorlás Egylet)